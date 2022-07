Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokka te springen. Laatste hindernis Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse continent liggen en deel uitmaken van Spanje. Ze vormen dus de zuidelijke grens tussen Afrika en de Europese Unie. Beide steden zijn omringd door Marokkaans grondgebied. De geostrategische ligging van de steden zet de politieke - en handelsbetrekkingen tussen Spanje en Marokko al sinds het begin der tijden…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokka te springen.

Laatste hindernis

Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse continent liggen en deel uitmaken van Spanje. Ze vormen dus de zuidelijke grens tussen Afrika en de Europese Unie. Beide steden zijn omringd door Marokkaans grondgebied. De geostrategische ligging van de steden zet de politieke – en handelsbetrekkingen tussen Spanje en Marokko al sinds het begin der tijden onder druk. Melilla, met 85.000 inwoners, wordt omringd door de meest beveiligde grens van de Europese Unie. Een twaalf kilometer lang en zes meter hoog hek scheidt Marokko van Spanje en vormt de laatste hindernis voor wie Europa wil bereiken, het hek van Melilla.

Vorige week probeerden in totaal 2.000 mensen de Spaanse grens met Marokko over te steken. Uiteindelijk zijn 37 sub-Saharanen omgekomen. De Verenigde Naties (VN) hebben het incident veroordeeld en geëist dat de twee landen een onderzoek instellen om de verantwoordelijken voor het bloedbad te identificeren. Men had de tragedie kunnen vermijden ‘indien in het grensbeleid een alomvattende op rechten gebaseerde aanpak zou gelden’, aldus de VN, die het onevenredig gebruik van geweld bij arrestaties bekritiseerde en eiste dat de Europese Unie (EU) ‘de beschikbaarheid van routes voor veilige en ordelijke migratie uitbreidt’, alsmede ‘maatregelen neemt om het recht op het aanvragen en ontvangen van asiel te waarborgen en te eerbiedigen’.

De gewelddadige acties van de Marokkaanse gendarmerie, de Spaanse politie en de Guardia Civil met als doel de doortocht van de migranten te verhinderen, heeft op nationale en internationale schaal massaal kritiek uitgelokt.

De organisatie die het brutale politieoptreden naar buiten bracht is de ‘Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)’ in Nador, aan de andere kant van het hek. Deze organisatie waarschuwde dat er aan Marokkaanse zijde graven werden geopend, zogezegd om de lichamen van de slachtoffers te begraven.

Bewaren van de lichamen en verzorging van de gewonden

De Verenigde Naties eisen dat de Marokkaanse regering de lichamen van de doden bewaart, hen identificeert en aan hun families teruggeeft, zodat zij naar behoren kunnen worden begraven. Anderzijds hebben dringen ze aan op gezondheidszorg voor de gewonden en uiten ze kritiek op de schending van het beginsel van non-refoulement, dat staten verbiedt asielzoekers terug te sturen naar de grenzen van een grondgebied waar hun leven in gevaar is.

Tot slot hebben de VN alle landen opgeroepen de mensenrechten van migranten te eerbiedigen, om zo hun verplichtingen uit het Internationaal Verdrag na te komen.

Waar komen de migranten vandaan?

De meeste jongeren die probeerden over de muur van Melilla te klimmen, zijn voortvluchtig voor de oorlog in Darfur in Soedan. Het gaat om een conflict over voedseltekorten tussen het Arabische noorden van de regio en het zwarte, overheersende zuiden. De regering in Khartoem sympathiseert met de Arabische paramilitaire milities, in een gewelddadige confrontatie die door het Internationaal Strafhof werd omschreven als ‘genocide tegen leden van de etnische groepen Furis, Massalite en Zagauas’.

De Spaanse staat Madrid heeft winstgevende zaken gedaan door dat conflict. Al in 2003 en 2004 omzeilde Spanje het internationale embargo door wapens en munitie te verkopen, een operatie die door Amnesty International publiekelijk aan de kaak werd gesteld. Het dodental varieert momenteel tussen 80.000 en 500.000 doden.

Spanje en Marokko (overigens één van de grootste afnemers van de Spaanse wapenindustrie) bevinden zich aan het hek van Melilla en ondervinden één van de neveneffecten van de oorlog in Darfur: duizenden jongeren die vechten voor hun leven, weg van de oorlog.

De Spaanse regering blijft de schuld op de maffia steken

De voorzitter van de Spaanse regering, Pedro Sánchez, heeft er de afgelopen dagen op gehamerd dat de vluchtelingen niet door de Spaanse politie, maar door de maffia neergeschoten zijn. Ook de Spaanse minister Marlaska volgt die uitleg en zei dat Spanje met Marokko samenwerkt om de maffia te ‘ontmantelen’. De Spaanse en internationale burgerlijke en politieke druk eisten de tussenkomst van het Spaanse Openbaar Ministerie, die de feiten moet onderzoeken.

Het nieuws over het schandaal in Melilla heeft zich ondertussen wereldwijd verspreid. De internationale pers berichtte erover. Klachten van niet-gouvernementele organisaties, zoals de Associated Press, The Guardian, The Independent en Al Jazeera, circuleren overal.

De voorzitter van de Afrikaanse Unie, Moussa Faki Mahamat, heeft op Twitter zijn verontwaardiging geuit. De minister van Buitenlandse Zaken van Kenia, Macharia Makau, heeft zich in diezelfde zin uitgelaten, waarbij hij de nadruk legde op de verschrikkelijke behandeling die de Afrikanen kregen en het feit dat de houding van de Spaanse politie dezelfde is als die welke ‘omstandigheden van verschrikking en slavernij’ heeft voortgebracht tijdens de kolonisatie van het Afrikaanse continent.