Streamingtips: de interessante series Succession en Vortex

Succession en Vortex zijn twee interessante tv-series die ongetwijfeld in mijn finale top-10 beste series 2023 zullen belanden en die je momenteel op tv kan bekijken.

De Lear-familie wordt de Roy-familie

Succession van de Britse scenarist Jesse Armstrong (1970), is de King Lear van vandaag. In Shakespeares beroemde tragedie wil de oude Lear, koning van Groot-Brittannië, zich terugtrekken en zijn rijk verdelen onder zijn drie dochters. Hij doet dat echter zo ondoordacht dat hijzelf en zijn jongste dochter, de deugdzame Cordelia, het slachtoffer worden van zijn twee oudere feeks-dochters.

In Succession is de Lear-familie vervangen door de Roy-familie, eigenaars van een internationaal mediaconglomeraat, vergelijkbaar met de Rupert Murdoch dynastie. De schatrijke pater familias Logan Roy (Brian Cox) is tachtig en na een hartaanval denkt hij aan opvolging. Maar zal hij die vinden in zijn dysfunctionele familie van drie egotrippende zonen en een eerzuchtige dochter? Je kijkt gefascineerd naar deze vierdelige serie hopende dat je het antwoord krijgt in het vierde en laatste seizoen, sinds einde maart te zien bij Streamz op Telenet.

Hufters bij de vleet

Patriarch Logans vier kinderen zijn steenrijke, narcistische snobs die allen azen op de top job: de drugsverslaafde Kendall (Jeremy Strong), de seksverslaafde, clowneske Roman (Kieran Culkin, broer van Macaulay Home Alone Culkin), de zelfverklaarde VS-presidentskandidaat Connor (Alan Ruck) en de machtsgeile Siobhan (Sarah Snook). Eerst lijkt zij de ideale kandidaat om in vader Logans voetsporen te treden, maar met de deugdzame Cordelia uit King Lear heeft ze niets gemeen. Niemand trouwens van deze egocentrische strebers die klaarstaan om, zonder verpinken, het mes in de rug van de ander te planten.

Ze kunnen elk even proeven van de macht maar wie uiteindelijk de ‘Game of Thrones’ wint, blijft tot het einde onvoorspelbaar. Even lijkt neef Greg (Nicholas Braun) een zweem van menselijkheid te vertonen, maar na de zoveelste vernedering kan zelfs hij de cirkel van onterend wangedrag niet verbreken en wordt hij even gluiperig als de grootste opportunist van de bende: de echtgenoot van Logans dochter Siobhan, Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen).

Wie is de Belgische Logan Roy?

Succession is een bijtende satire op de zakenwereld, vol gitzwarte humor en met boeiende psychologische karaktertekeningen van de vele onmensen die door het verhaal paraderen. The Chronicle noemde het een pastiche van de machtsstrijd tussen de vele superrijken die om de wereldmacht kampen. Het vierde en laatste seizoen is de kers op de taart van die machtsstrijd en heel wat landen meenden hun Logan Roy te herkennen in respectievelijk Donald Trump, Rupert Murdoch, Vincent Bolloré, Axel Springer en John de Mol. En de Belgen? Die naam mag je zelf invullen.

Het vlindereffect

Draait alles in Succession rond macht en geld en is oprechte liefde totaal onbestaand dan is het net het omgekeerde in de zesdelige Franse politiereeks Vortex, vanaf juni te zien bij Netflix en niet te verwarren met Gaspar Noé’s gelijknamige split-screenfilm over dementie. Vortex slaagt erin twee genres te versmelten: de politiethriller en de sciencefictionfilm, de whodunit en de butterfly effect-film. Laatstgenoemde is enorm populair in tal van speelfilms als The Flash(2023), Edge of Tomorrow (2014), Déjà Vu (2006), Groundhog Day (1993) en natuurlijk Back to the future (1985). ‘Butterfly effect’ is een term gebruikt om een aantal fenomenen te omschrijven binnen de chaostheorie. Zo zou het wapperen van de vleugels van een vlinder in Brazilië maanden later een tornado in Texas kunnen veroorzaken.

Een virtual reality-systeem

Vortex speelt zich af in 2025 én in 1998, meer bepaald op 19 juli 1998, een week nadat Frankrijk wereldkampioen voetbal werd. Terwijl politierechercheur Ludovic Béguin (Tomer Sisley), en zijn dochtertje Juliette nog slapen besluit zijn vrouw Mélanie (Camille Claris) te gaan joggen. Even later wordt hij wakker gebeld: zijn vrouw is van de kliffen gevallen. Als op dezelfde kliffen in 2025, een andere vrouw dodelijk verongelukt, is Ludovic ervan overtuigd dat er een seriemoordenaar aan het werk is. Hij zal dat bewijzen via een virtual reality-systeem waarbij hij zijn overleden vrouw kan waarschuwen om die dag niet te gaan joggen.

Morrel niet aan het verleden

Maar morrelen met je verleden heeft gevolgen en stelt je voor onoplosbare dilemma’s: zal Ludovic zijn echtgenote Mélanie kunnen redden en daardoor zijn tweede vrouw en zijn zoontje alle levenskansen ontnemen? Op papier lijkt dit verhaal veel te ver gezocht maar in de serie slaagt men er wonderwel in, zoals bij heel wat Black Mirror afleveringen, alle scepsis te omzeilen. ‘Suspension of disbelief’ heet dat dan. Dat wordt bereikt door drie dingen: geloofwaardig acteerwerk, een handige tijdsleutelstructuur waardoor je telkens eindigt met, deze keer letterlijke, cliffhangers en een verrassend slot. Maar de grootste troef is echter je empathie, totaal afwezig in Succession maar alles overheersend in Vortex. ‘Waar en waarom zou ik mijn verleden willen manipuleren?’