Suikerfeest en offerfeest betaalde feestdagen in Dearborn, Michigan (VS)

Dearborn, Michigan, is zowat de meest Arabische stad van de VS. Daar zijn de islamitische feestdagen Eid Al Fitr (Suikerfeest) en Eid al Adha (Offerfeest) nu erkend en betaald. Islamitische werknemers krijgen dan sowieso vrijaf. Een voorbeeld om na te volgen in België? Dearborn is een stad van ongeveer 110.000 inwoners, te vergelijken met Namen in België. In de late 18° eeuw vestigden Franse boeren zich daar als kolonisten. Later volgde een golf van Duitse, Ierse, Italiaanse en Poolse immigranten.…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Dearborn, Michigan, is zowat de meest Arabische stad van de VS. Daar zijn de islamitische feestdagen Eid Al Fitr (Suikerfeest) en Eid al Adha (Offerfeest) nu erkend en betaald. Islamitische werknemers krijgen dan sowieso vrijaf. Een voorbeeld om na te volgen in België?

Dearborn is een stad van ongeveer 110.000 inwoners, te vergelijken met Namen in België. In de late 18° eeuw vestigden Franse boeren zich daar als kolonisten. Later volgde een golf van Duitse, Ierse, Italiaanse en Poolse immigranten. Einde 20° eeuw kwamen daar Arabieren bij, meer bepaald Irakezen, Jemenieten, Libanezen, Palestijnen en Syriërs. Onder de Palestijnen en Libanezen zijn er heel wat christenen (Maronieten en Grieks-Orthodoxen).

Volgens de volkstelling van 2000 sprak in Dearborn 61,9% thuis Engels, 29,3% Arabisch, 1,9% Spaans en 1,5% Pools. De volkstelling van 2010 gaf aan dat 89,1% blank was, 4% zwart of Afro-Amerikaan, 3,4% Spaans en 1,7% Aziatisch. Opmerkelijk: 41,7% was van Arabische afkomst, maar de Arabieren werden bij de categorie blank gezet. En ondertussen kwamen daar ook Afghaanse vluchtelingen bij.

Meest Arabische stad

Anno 2023 is Michigan de meest Arabische stad van de Verenigde Staten, de stad met de meeste Libanezen, en met procentueel gezien de meeste moslims. In de stad staat ook de grootste moskee van de VS en Dearborn heeft een Arab American National Museum. De burgemeester van de stad, Abdullah Hammoud (van Libanese afkomst), is moslim. Dearborn is vooral bekend van de auto industrie, met als belangrijkste figuur uiteraard Henri Ford (1863-1947). De eerste Arabische immigranten waren Maronieten (Libanese katholieken) die in de fabrieken van Ford kwamen werken. Maar daar kwamen ook nog Assyriërs en Chaldeëers bij.

Het argument dat aangehaald werd om de islamitische feestdagen te erkennen is dat er zo aan inclusie wordt gewerkt, vanwege het grote aantal moslims in Dearborn. ‘President Kennedy (1917-1963) is er in geslaagd om de gelijkberechting van katholieken te bekomen, wij doen nu hetzelfde voor de moslims’, beweert de burgemeester. En als christenen en joden vrijaf krijgen op hun feestdagen, waarom dan ook niet moslims op hun feestdagen? Nadeel is wellicht dat men op die manier een soort van apartheid creëert en mogelijk het communautarisme aanwakkert.

1,1% van de bevolking

Dearborn kon de maatregel invoeren omdat vakantieregelingen in de VS niet bepaald worden op nationaal of federaal niveau. Moslims in andere Amerikaanse steden verwijzen nu naar het voorbeeld van Dearborn om ook een vergelijkbare vakantieregeling uit te werken. In de stad New York passen scholen al de Islamitische vakantiedagen toe. Een studie van het Pew Research Center uit 2018 wees uit dat er toen 3,45 miljoen moslims waren in de Verenigde Staten, dat is 1,1% van de bevolking. In 2050 zou dat getal stijgen tot 8 miljoen.

En bij ons?

Ook in België zijn al stemmen opgegaan om de islamitische feestdagen voor islamitische werknemers en scholieren toe te kennen. Uiteraard roept dat vragen op. Is het pedagogisch verantwoord om moslims en niet-moslims van dezelfde school vrije dagen toe te staan op verschillende data? Is het dan niet zo dat men privileges toekent aan één groep mensen? De schoolkalender mag dan nu gebaseerd zijn op de katholieke feestdagen, maar misschien zijn er maar weinig mensen in België die vinden dat pakweg Maria Hemelvaart (18 mei) om religieuze redenen behouden moet blijven? Is het niet beter om de vakantieregeling in onderwijs en op de werkvloer te hervormen zodanig dat ze niet langer op katholieke leest is geschoeid, maar op seculiere, en dat voor iedereen, ongeacht godsdienstige of niet-godsdienstige overtuiging?