Teststrategie wordt soepeler voor ‘volledig gevaccineerden’

Op de persconferentie van 1 december 2021 kreeg de verzamelde pers een bijna emotionele Vandenbroucke te zien, die ons wist te vertellen dat de test- en contactopsporingscapaciteit enorm onder druk staat door de hevige viruscirculatie. Daarom hebben onze overheden besloten de teststrategie aan te passen. Opnieuw wordt een onderscheid gemaakt op basis van de vaccinatiestatus. Jammer genoeg is het niet duidelijk of dat onderscheid nog wel wetenschappelijk en medisch verantwoord is.

Sneltesten enkel voor gevaccineerden geldig

De ministers van Volksgezondheid beslisten om het testen na hoogrisicocontact tijdelijk aan te passen, totdat de situatie opnieuw normaliseert. Om tijd te winnen, kan een besmette persoon vanaf morgen zelf online zijn hoogrisicocontacten doorgeven via mijngezondheid.be. Als je corona-alert-app je via een zogenaamd rood scherm op de hoogte brengt van een hoogrisicocontact, zal je vanaf volgende week maandag 6 december via een link vanuit die app een testcode kunnen verkrijgen.

Gevaccineerden zullen na een hoogrisicocontact voortaan nog maar één PCR-test moeten laten afnemen. Ze moeten tot het negatieve testresultaat in quarantaine blijven, tenzij ze vanaf de vierde dag na hun hoogrisicocontact dagelijks een zelftest afnemen die negatief is, totdat dit resultaat bevestigd wordt door hun oorspronkelijke PCR-test. Hiermee hopen de overheden het aantal testen te verminderen, terwijl het risico op gemiste besmettingen – hopelijk – wordt beperkt.

Voor ongevaccineerden verandert er niets. Dit betekent dat ze zich tweemaal moeten laten testen. De eerste keer laten ze zich onmiddellijk na ontvangst van de testcodes testen. Een tweede maal op dag zeven na het hoogrisicocontact. Ondertussen blijven ze in quarantaine. Die kan pas worden beëindigd na een negatieve tweede test.

Boostershot (nog) niet nodig om volledig gevaccineerd te zijn

Wij vroegen coronacommissaris Pedro Facon of de definitie van ‘volledig gevaccineerde’ ondertussen werd aangepast. Aangezien de vierde golf ook de mensen met een vaccinatiecertificaat overspoelt, kan je je afvragen of zij zonder booster nog als gevaccineerd beschouwd mogen worden. ‘Op dit moment houdt de definitie van volledig gevaccineerd nog geen rekening met de boosters’, stelt Facon. ‘Datt hangt ook samen met de uitrol van de boostercampagne. Er zijn al 1,5 miljoen derde prikken gezet en we schalen op. Maar op dit moment bestaat een volledig vaccinatieschema uit twee dosissen Pfizer, Moderna of AstraZeneca of één dosis Johnson & Johnson.’

Op de vraag of dat, gezien de huidige situatie waaruit blijkt dat de bescherming van de vaccins bij veel volledig gevaccineerden sterk verminderd is, allemaal nog wetenschappelijk en medisch verantwoord is, kwam geen antwoord.

We stellen vast dat het vertrouwen van de overheid en de experten in de betrouwbaarheid van snel- en zelftesten enorm is toegenomen. Nu het kalf verdronken is, nadat het vertrouwen van de Vlaming in de vaccins volgens Geert Molenberghs veel te groot bleek te zijn, krijgen de voorheen als niet betrouwbaar genoeg weggezette testen toch een prominente rol toebedeeld. In elk geval toch voor de ‘volledig gevaccineerden’.

Wanneer het fout loopt met de aangepaste teststrategie, omdat gevaccineerden te vroeg uit quarantaine komen, kan de verantwoordelijkheid altijd worden afgeschoven op de naïviteit van de goedgelovige burger.

We hopen oprecht dat dit niet het geval zal zijn.

Nog geen interview met VDB voor Doorbraak

Overigens kwam op onze vraag aan minister Vandenbroucke om eindelijk — na maanden aandringen — de kans te krijgen om een diepgaand interview af te nemen, geen antwoord. We zouden hem onder andere graag vragen wie hem influisterde dat het zetten van boostershots in oktober een slecht idee was. In de beslissing die op de lange baan te schuiven, samen met het invoeren van het CST om ongevaccineerden te pesten, ligt misschien wel de sleutel tot de vierde golf in Vlaanderen.