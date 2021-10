‘De witte mannencultuur heeft zeker een invloed op de gesprekken over ons klimaat’ weten vier volwassen vrouwen waaronder klimaatsstrijdster Jill Peeters in de NINA, bijlage van Het Laatste Nieuws, dit weekend. Jill kampte met een klimaatdepressie en mag haar apocalyptisch en deprimerend wereldbeeld nu vrolijk rondstrooien in elk populair interview. Ze kreeg er zelfs een heus TV-programma voor bij VRT. Seksistische en racistische praat is toegestaan, zolang het over die witte, bah, mannen, bah, gaat.

Wie ook met een knoert van een klimaatdepressie kampt, is Anuna De Wever. Leren is zinloos want de wereld is toch om zeep, was haar opbeurende klimaatspijbelboodschap. Dante’s negen kringen van de hel zijn elk gezelliger dan een theekransje met deze dames.

‘Never gonna give you up’

Wie er wel wat bovenop lijkt, is klimaatgoeroe Greta Thunberg. Ik zag haar deze week een liedje zingen en een ‘danske placeren’. ‘Never gonna give you up.’ van Rick Astley nog wel. ‘We zijn niet alleen boos.’ zei ze erbij. Die collectieve zelfmoord kan dan toch even wachten.

De klimaatbeweging is steeds dieper geïnfiltreerd door extreemlinks. Getuige daarvan het toenemend aantal vlaggen van COMAC en RED FOX, de studenten- en jongerenbeweging van de communistische PvdA, op klimaatbetogingen, dixit De Morgen. En werkt Anuna nu wel of niet op de fractie van de Europese Groenen? Ze zetten alvast hun politieke agenda veel breder: tégen het kapitalisme, tégen de witte mannen, tégen boomers, tégen gender, tégen grenzen, tégen alles wat rechts en nationalistisch is.

Leger van progressieven

De recente oproep van de zelfverklaarde woordvoerder van de Vlaamse jeugd, King Connah, om ‘een leger van progressieven’ op de been te brengen, past perfect in dit vijandbeeld. The Big Shift voor The Army of the Woke. Hun eigen verontwaardigd geween toen Bart De Wever durfde spreken over het vormen van ‘een Vlaams front’, lijkt lang vergeten.

Dat de King maar oplet dat zijn eigen hoofd niet onder de guillotine belandt. ‘De revolutie eet haar eigen kinderen op’, wist de Franse revolutionair Danton aan de vooravond van zijn dood in 1794. Een paar uur later lag zijn afgehakte hoofd in de beulenmand.

Gezond verstand

Neen, geef mij maar het gezond verstand van de Leuvense middelbare schooldirectie die alle ouders deze week mailde over het klimaatspijbelen, en ik citeer: ‘Het is blijft daarnaast ook spijbelen en dat kunnen we als school niet goedkeuren, laat staan ondersteunen.

Dat wil zeggen dat de lessen en geplande repetities en presentaties gewoon zullen doorgaan. Wie spijbelt, is onwettig afwezig, zal de gemiste leerstof uiteraard zelfstandig moeten inhalen, zal een 0 krijgen op een geplande repetitie of toets en zal ook een sanctie krijgen.’

Tevreden met onze schoolkeuze.

Fijne dag,

Theo Francken, (Witte man en) Leider van de Noordelijke Alliantie van het Gezond Verstand en de Anti-Revolutie.

Of moest dat Lijder zijn?