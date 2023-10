Tinne Van der Straeten belooft windmolensector gegarandeerde hoge stroomprijzen

Investeerders in windmolenparken vragen in paniek gegarandeerde hoge stroomprijzen van de federale regering. De minister van energie Tinne Van der Straeten (Groen) hapte meteen toe en bestelt een studie. De sector vroeg ook Vlaamse subsidies. Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) houdt de boot af. Tenminste dit jaar. De nieuwsberichten over projecten van windmolenparken op zee die in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en het Verenigd Koninkrijk worden afgeblazen of stopgezet, zorgden afgelopen weken voor enig leedvermaak bij de critici…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Investeerders in windmolenparken vragen in paniek gegarandeerde hoge stroomprijzen van de federale regering. De minister van energie Tinne Van der Straeten (Groen) hapte meteen toe en bestelt een studie. De sector vroeg ook Vlaamse subsidies. Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) houdt de boot af. Tenminste dit jaar.

De nieuwsberichten over projecten van windmolenparken op zee die in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en het Verenigd Koninkrijk worden afgeblazen of stopgezet, zorgden afgelopen weken voor enig leedvermaak bij de critici van hernieuwbare energie. Diezelfde berichten zorgden ook voor paniek bij de Vlaamse Windenergie Associatie en het Belgian Offshore Platform. Deze organisaties vertegenwoordigen de uitbaters van windmolens en de investeerders in windmolens op de Noordzee.

Riskante investering

De uitbouw van windmolenparken dreigt in problemen te raken door duurder staal en dure zeldzame aardmetalen. De kostprijs van een windmolen in vergelijking met de verwachte levensduur en opbrengst is een punt gepasseerd waarop investeerders massaal afhaken. Ook de ontwikkelaars trekken zich terug. Een windmolenpark bouwen en doorverkopen wordt te riskant.

Het probleem is al acuut over het Kanaal, maar in Vlaanderen zou het nog meevallen. Daarom pleit de sector voor subsidies. Omdat, zegt men, in andere landen de steunmechanismen ook behouden blijven. Waarom dan niet in Vlaanderen, is de vraag. Dat probleem stelt zich niet volgens minister Demir: ‘We gaan geen subsidie geven maar we monitoren dat jaarlijks’. Vooral dat laatste zinnetje geeft aan dat de deur niet helemaal gesloten is. In een verkiezingsjaar liggen subsidies altijd gevoelig…

Drie ministers

Ondertussen blijven tientallen projecten stranden. De Britse regering slaagt er niet in kandidaten te vinden voor een nieuw te bouwen reeks windmolenparken. Voor de Belgische kust loopt momenteel ook een oproep voor kandidaten windmolenparkbouwers. De sector en de regering haasten zich om te verklaren dat het ‘Britse’ probleem zich nog niet stelt bij ons. Niettemin verwijst het Belgian Offshore Platform naar de Britse toestanden om de eisen van de investeerders op tafel te leggen.

Een mislukking van de veiling van de nieuwe windmolenparken is voor niet minder dan drie ministers een probleem. Voor Alexander De Croo (Open Vld), voor Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en voor Tinne Van der Straeten (Groen).

Maar de windmolenparkbouwers suggereren een oplossing. De Britse tegenhanger van het Belgische project faalde ‘omdat de gegarandeerde prijs per megawattuur te laag was’. Die boodschap is luid en duidelijk doorgekomen. De gegarandeerde prijs moet omhoog (boven de marktprijs dus). Tinne Van der Straeten (Groen) blijkt er trouwens al mee bezig. ‘Om die gestegen prijzen mee in rekening te brengen zullen we een beroep doen op een extern studiebureau dat ons gaat adviseren welke prijsparameters we moeten opnemen om verrassingen zoals in Engeland te gaan vermijden’.

Niet levensvatbaar

De conclusie van die studie lijkt al vast te staan: de gegarandeerde prijzen voor stroom moeten omhoog, en dus zullen huishoudens en bedrijven meer betalen. Want met ‘prijsparameters’ bedoelt de minister dat niet de regering zal bijpassen, maar de rekening doorgeschoven wordt naar de energiefactuur van de burgers.

En wat de windmolensector eigenlijk zegt is dat puur op basis van normale marktrisico’s en economische overwegingen zonder subsidies en kunstmatig hoge stroomprijzen de sector niet levensvatbaar is. Het is een nogal klassieke reactie van een sector die eraan gewend is geraakt om gegarandeerde winsten op te strijken.