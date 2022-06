Theo Francken: ‘Toetreding van Zweden en Finland is strategisch een goede zet voor de NAVO’

Sinds de Russische inval in Oekraïne is de NAVO niet meer weg te denken uit de actualiteit. Nu ook Finland en Zweden willen toetreden lijkt Poetin het omgekeerde te realiseren van wat hij beoogde. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Theo Francken, N-VA kamerlid en Belgische delegatieleider van het NAVO-parlement, meer uitleg. Officiële aanvraag Een historisch moment in de defensiegeschiedenis: Finland en Zweden hebben officieel hun aanvraag ingediend om lid te worden van de NAVO. Beide landen zetten deze stap omdat…

Sinds de Russische inval in Oekraïne is de NAVO niet meer weg te denken uit de actualiteit. Nu ook Finland en Zweden willen toetreden lijkt Poetin het omgekeerde te realiseren van wat hij beoogde. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Theo Francken, N-VA kamerlid en Belgische delegatieleider van het NAVO-parlement, meer uitleg.

Officiële aanvraag

Een historisch moment in de defensiegeschiedenis: Finland en Zweden hebben officieel hun aanvraag ingediend om lid te worden van de NAVO. Beide landen zetten deze stap omdat ze zich bedreigd voelen door Rusland sinds de inval in Oekraïne. De volgende stap is de goedkeuring van het lidmaatschap door alle dertig NAVO-lidstaten.

Francken is verheugd door de mogelijke toetreding van twee nieuwe landen. Vooral omwille van de ligging van Zweden en Finland is hun NAVO-lidmaatschap strategisch een goede zaak. Door het smelten van de ijskappen zullen de noordelijke vaarroutes steeds belangrijker worden voor het transport en de exploitatie van grondstoffen. ‘Ook Rusland en China azen op deze vaarroutes en grondstoffen.’ Bovendien hebben Zweden en Finland een sterke defensie-industrie, wat interessant is binnen de NAVO.’ Er zijn dus heel wat voordelen aan een toetreding van Zweden en Finland, benadrukt Francken.

Is de toetreding van Zweden en Finland tot het bondgenootschap provocatie ten aanzien van Rusland? Francken benadrukt dat het Rusland is die Oekraïne is binnengevallen, en niet de NAVO die Rusland heeft aangevallen. ‘Wat is de dreiging naar Rusland toe die uitgaat van de NAVO?’ Er is nooit enige intentie geweest om Rusland aan te vallen.

De weg naar een toetreding

Om officieel lid te worden moeten beide landen een toetredingsverklaring ondertekenen. Dit zou in principe voor 15 juni moeten gebeuren, zodat ze als waarnemer kunnen optreden tijdens de NAVO-top in Madrid eind juni. Tijdens deze NAVO-top wordt het nieuwe strategische concept vastgelegd voor de komende tien tot vijftien jaar.

Het oude concept dateert van 2010 waarin er met geen woord gerept wordt over China, en Rusland nog wordt omschreven als een partner. Naar de huidige omstandigheden is dat duidelijk achterhaald. Naast een Oekraïense delegatie is het dus wenselijk dat er ook een Zweedse en Finse delegatie aanwezig zijn op deze top, volgens Francken.

Verder zal Zweden ook het defensiebudget moeten opdrijven om lid te worden. 2% van het BBP is het absolute minimum. Het is bovendien ook noodzakelijk dat België eindelijk naar deze 2% toewerkt. Daarnaast zullen er ook een aantal militair-technische afspraken gemaakt worden met zowel Finland als Zweden. Dat neemt tijd, maar het gaat niet over jaren, benadrukt Francken.

Het probleem Turkije

Momenteel staat er één lidstaat Zweden en Finland in de weg om lid te worden, Turkije. Turkije is niet happig op een toetreding van de twee lidstaten en houdt vast aan zijn vetorecht. Volgens Francken spelen er twee zaken. Erdogan beweert dat Finland en Zweden steun bieden aan ’terroristische organisaties’, zoals Turkije de Koerdische Arbeidspartij (PKK) noemt. Daarnaast noemt Erdogan ook de Gülen-beweging, die volgens hem allemaal uitgeleverd en gearresteerd moeten worden wegens terrorisme. ‘Dit ligt moeilijk voor Zweden en Finland omwille van de bescherming van mensenrechten.’

Een tweede nog belangrijkere reden voor Turkije om Zweden en Finland uit het bondgenootschap te weren is de Turkse aankoop van de Russische S400-luchtafweerrakketten, waar de Amerikanen razend over zijn. Bijgevolg zit er een serieuze haar in de boter tussen de Amerikanen en de Turken, maar op zich is dat een bilateraal conflict en geen zaak van de NAVO. Het moet dus haalbaar zijn om dat te deblokkeren, denkt Francken. ‘De Verenigde Staten en de Turken zullen wel op één lijn moeten komen.’

Zou het zover kunnen komen dat Turkije uit de NAVO wordt gegooid? Francken denkt van niet en is hier ook geen voorstander van. ‘Ik deel alle bezorgdheden als het gaat over een mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie, maar wat de NAVO betreft zijn ze een betrouwbare partner.’

Oekraïne en de NAVO

In tegenstelling tot Finland en Zweden ligt een toetreding van Oekraïne niet op tafel. Bosnië, Georgië en Oekraïne zaten reeds lang voor Zweden en Finland in een soort van toetredingsprocedure, maar dat staat nu op een laag pitje. Het feit dat deze landen nog steeds in de wachtkamer zitten, in tegenstelling tot Finland en Zweden, valt mogelijk niet in goede aarde maar het is nu eenmaal de NAVO die beslist.