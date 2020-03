Tom Van Grieken: ‘Deze regering is gedoemd om te mislukken’

Tom Van Grieken lanceerde net voor de coronacrisis zijn nieuwe boek En nu is het aan ons. Daarin blikt hij terug op vijf jaar voorzitterschap van het Vlaams Belang en kijkt hij vooruit naar de verkiezingen van 2024. Dan wil hij Vlaams Belang naar de macht leiden. Maar zover is het nog niet. Want ook bij de volmachten voor de regering Wilmès II wordt zijn partij Vlaams Belang buiten spel gezet. Tom Van Grieken ziet er de laatste stuiptrekkingen van…

Tom Van Grieken lanceerde net voor de coronacrisis zijn nieuwe boek En nu is het aan ons. Daarin blikt hij terug op vijf jaar voorzitterschap van het Vlaams Belang en kijkt hij vooruit naar de verkiezingen van 2024. Dan wil hij Vlaams Belang naar de macht leiden. Maar zover is het nog niet. Want ook bij de volmachten voor de regering Wilmès II wordt zijn partij Vlaams Belang buiten spel gezet. Tom Van Grieken ziet er de laatste stuiptrekkingen van de centrumpartijen in. De verandering is onderweg. Maar we starten bij de volmachten. Zal zijn partij die steunen?

Volmachten

Tom Van Grieken: ‘We houden een slag om de arm. We willen alle maatregelen steunen die het coronavirus bestrijden. Premier Wilmès had aanvankelijk ook gezegd dat ze alle partijen in dat overleg zou betrekken. Maar zie, op de vergadering met de voorzitters zijn er maar tien partijen uitgenodigd. Wij zijn niet gevraagd. Het woord van Wilmès blijkt niet veel waard te zijn. Daarnaast vinden we met Vlaams Belang dat deze volmachten wel heel verregaand zijn. Zo ver dat het niet meer democratisch correct is. Ik ben benieuwd naar het advies van de Raad van State over die volmachten. Bij de bespreking donderdagochtend zullen wij onze bemerkingen formuleren en amendementen indienen.’

Doorbraak: Dan zal u tegenover de tien andere partijen komen te staan.

‘Ja, die hebben een deal. Maar wij hebben onze rol te vervullen. Die volmachten zoals ze nu voorliggen zijn een uitholling van de democratie. Wij willen dat die volmachten zo democratisch mogelijk geregeld worden. Wie daartegen is, tja… De vorige keren dat er volmachten waren, kwam de premier elke week in het parlement de genomen maatregelen toelichten. Wilmès wil over zes maanden in het parlement wel rekenschap komen afleggen. Zo werkt dat niet, zo wijken we te ver af van de democratie.’

Zegt de voorzitter van een partij die door anderen niet tot de ‘democratische partijen’ wordt gerekend.

‘Tja. Ik merk op dat er een grote eenheid blijkt om het Vlaams Belang uit te sluiten. Dan sluit men meer dan 800 000 kiezers uit. Met PVDA bij zijn dat 1,4 miljoen kiezers die worden uitgesloten. Ik weet niet hoe democratisch u dat vindt, ik heb daar bedenkingen bij.’

Cordon

Is dat niet het beste bewijs dat het cordon tegen uw partij zal blijven?

‘Zoals ik in mijn boek En nu is het aan ons heb geschreven, geloof ik dat het cordon in 2024 zal sneuvelen. Eerst op het Vlaamse niveau. Als we in 2024 in die Vlaamse regering geraken zal dat het breekijzer zijn om ook in het bestuur van verschillende gemeenten te stappen. Het federale niveau zal dan volgen.’

De weerzin van Franstalige politici voor de N-VA is al zo groot, die is nog groter voor het Vlaams Belang.

‘Ook hier wordt het tijd om conclusies te trekken. Nu al willen de Franstalige politici door N-VA en Vlaams Belang uit te sluiten 44% van de Vlamingen politiek buitenspel zetten. Dat is niet democratisch.’

Voor hetzelfde geld doet de regering-Wilmès II het goed en wordt de oppositie afgestraft.

‘Ik ben ervan overtuigd dat we deze gezondheidscrisis zullen overwinnen. Maar de economische crisis die daarna komt, zal de regering dwingen om keuzes te maken. PS en MR zullen dan lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. De economische tegenstellingen binnen de regering zijn heel groot. Deze regering is gedoemd om te mislukken. Het is de regering die Vivaldi in de steigers moet zetten. Iedereen kan zien dat dat de bedoeling is. De vraag is dan of CD&V en Open Vld over zes maanden Kristof Calvo en Meyrem Almaci (Groen) minister zullen maken.’

Misschien moet u niet tot 2024 wachten op verkiezingen.

‘Dat is nu niet aan de orde. Eerst de coronacrisis bestrijden. Na de zomer zien we wel hoe hecht deze coronaregering aan elkaar hangt.’

Na corona

Zal na corona de politiek anders zijn dan voor corona?

‘Ik kan niet in de toekomst kijken, anders zou ik op de Lotto spelen en niet aan politiek doen. Maar ik weet dat mensen verandering willen. Zo’n fundamentele verandering zagen we al in 1989. Toen viel de muur en beleefden we het einde van het communisme. 2020 kan het einde zijn van het ongebreidelde liberale globalisme.’

‘Wij zitten met Vlaams Belang op die breuklijn. De traditionele, staatsdragende centrumpartijen zijn partijen van de vorige eeuw die oplossingen hebben voor de problemen van de eeuw daarvoor. Ooit haalden ze meer dan 80% van de stemmen. Nu geen 40% meer. Die partijen hebben hun beste tijd gehad. Partijen zoals de onze winnen terrein, die opgang verloopt niet lineair, maar de trend is onomkeerbaar.’

Helemaal rooskleuring is die opgang toch niet. In Oostenrijk en Italië verliep die machtsdeelname niet zonder problemen. Marine Le Pen geraakte nog niet verder dan dicht bij de macht. Alsof het systeem zich verzet tegen de door u gewilde machtswissel.

‘Marine Le Pen zei ooit: “Het systeem van het establishment werkt niet meer, maar is hardnekkig in het doodgaan.” Die vraag wordt nu eens nooit aan een socialist gesteld. Waar hebben die de jongste jaren in Europa geen klop gekregen van de kiezer? Hetzelfde met de christendemocraten. Als Merkel straks vertrekt, hebben ze nergens nog een grote leider in de EU. Hoe het zal verlopen bij ons, weet ik niet. Is het een risico? Jazeker, maar we zullen het doen.’

Wie met jullie wil regeren zegt openlijk dat ze dat willen om jullie in het bad te trekken en te verdrinken. Zeg maar Vlaams Belang in de regering doen mislukken. Dan is het gedaan met de partij.

‘Die zullen we teleurstellen. In de N-VA zijn er twee kampen. Zij die voorstander zijn van die badtheorie en zij die met ons willen regeren om echt en eindelijk te kunnen breken met die traditionele partijen.’

Spreekt u daar wel eens over met N-VA’ers?

‘Officiële gesprekken zijn er niet, maar zo hier en daar wordt daar wel over gesproken, ja.’

Tom Van Grieken aan het stuur

Zei u nu daarnet dat u ook federaal wil regeren?

‘Als we worden gevraagd zullen we antwoorden. We hebben nu de verkiezingen gewonnen, met meer dan we gedacht hadden. Dan moet je aan je kiezers meer kunnen aanbieden dan enkel invloed. Ze stemmen op ons om een ander beleid te krijgen. Dan moet je de stap naar een regering zetten. Als je als partij nooit een risico durft te nemen, dan word je als de CD&V. Dus ja, wij willen regeren. Ik kan toch niet zeggen, stem voor mij, maar ik wil niet aan het beleid deelnemen.’

Dat is voor uw partij toch een paradigmaverandering. 40 jaar lang zeggen jullie al iets anders. Vlaams Belang was een ijsbreker of een zweeppartij.

‘Wij waren daar ook heel succesvol in. Wij hebben thema’s op de kaart gezet, op de politieke agenda geplaatst. Dan kwamen we in de volgende fase, N-VA kwam op en nam onze ideeën over. Maar er veranderde niet echt iets. Dan is het in de derde fase opnieuw aan ons. Wij zeggen dat we bereid zijn om te regeren. Om écht iets te veranderen. Dan gaat het er niet om of Tom Van Grieken minister wordt of niet. Maar dat we aan het stuur willen zitten.’

Jarenlang was de stelling van uw partij dat u enkel deel wou uitmaken van de laatste federale regering. Om het licht uit te doen.

‘Voor Vlaams Belang is de enige echte oplossing voor de structurele politieke problemen de splitsing van België. Als we ooit gevraagd worden, dan leggen we dat ook op tafel.’

Dat zal een korte onderhandeling zijn. De kans dat de Franstaligen daarin meegaan is nul.

‘We moeten groot genoeg zijn, zodat ze wel moeten luisteren.’

U wordt op uw wenken bediend door de peilingen.

‘Ja, dat is allemaal mooi. Maar ik blijf met de voetjes op de grond. Ik zal niet dezelfde fout maken als Kristof Calvo (Groen) die zichzelf al gewonnen zag door de peilingen. Goed scoren in de peilingen is op den duur een gevaar. Je kan enkel nog verliezen. Het is nog vier jaar tot de volgende verkiezingen. Tot dan is het hard werken en voetjes op de grond.’

Een deel van het politiek personeel van Vlaams Belang blijft een probleem voor mogelijke partners. Die spreken dan over de ranzige kant van het Vlaams Belang.

‘Dat soort discours hoor je enkel bij politieke tegenstanders. Het is gemeengoed in de bubbel van de Wetstraat, maar in de Volksstraat ben ik daar nog nooit op aangesproken. De kiezer moet oordelen. En ja, binnen de partijlijn van het Vlaams Belang zit verscheidenheid, dat is ook in andere partijen zo. Ik snap niet dat journalisten die vraag blijven stellen. Ik geef altijd hetzelfde antwoord en toch komt die vraag altijd opnieuw.’

En nu is het aan ons

Kreeg u van de journalisten ook reacties op uw boek?

‘Het is jammer hoe sommige journalisten daarop reageerden. Ik gun de lezer een kijk achter de schermen. Zo laat ik zien hoe moeilijk het is om media-aandacht te krijgen. Daar reageerden enkele toch wat gepikeerd op. “Na de aanslagen in Zaventem en Brussel dachten we er niet aan de voorzitter van een partij met amper 5% om zijn reactie te vragen,” zeggen ze dan. Maar het is wel een partij die al jaren waarschuwde dat er een reëel risico was op dergelijke aanslagen. Dat is mijn idee daarover.’

Ondertussen mag u niet klagen over de media-aandacht.

‘We zijn terug naar af. Bij de voorstelling van het boek was er even een piek, Maar zeg eens wie van mijn partij de afgelopen drie maanden in de Zevende Dag is geweest? Ik, één keer, meer niet en niemand anders. Barbara Pas en Chris Janssens, bij de onderhandelingen kwamen die even in het nieuws en nu? Barbara Pas is de fractieleider van de op één na grootste partij in dit land. Onzichtbaar op VTM of VRT. Dat zijn toch geen onbekende namen in de Wetstraat?’

Waaraan ligt dat volgens u?

‘Eerlijk? Ik heb geen idee. Misschien dringt de politieke realiteit trager door bij politici en journalisten. Maar goed, dat is de reden waarom we zo sterk zijn beginnen inzetten op de sociale media, dat kan je ook in het boek lezen. Via de sociale media bereiken we elke dag heel veel mensen. Trouwens, de nieuwsprogramma’s zijn maar één kant van het verhaal.’

Heb je al een Vlaams Belang-politicus gezien in Vandaag? Of in een ander entertainment- of praatprogramma op tv? Je ziet daar om de haverklap politici, maar nooit van Vlaams Belang. Dat is een ideale situatie voor onze politieke tegenstanders. In nieuws- en duidingsprogramma’s kunnen ze ons als politieke tegenstanders behandelen. Maar een menselijk beeld van een Vlaams Belanger in een praatprogramma? Ho maar. Stel je voor dat de kijker ontdekt dat Vlaams Belang-politici sympathieke mensen kunnen zijn. Blijkbaar is een menselijk beeld van Vlaams Belangers tonen iets dat niet mag.’

