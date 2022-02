Sportbeleid in Vlaanderen: economische boost en steun voor Vlaams Sport Tribunaal

De werking van het sportbeleid in Vlaanderen is heel erg actueel. Onlangs viel er goed nieuws te rapen: het wereldkampioenschap (WK) wielrennen van vorig jaar heeft de Vlaamse economie geen windeieren gelegd. Dat was uiteraard ook de grote hoop en één van de redenen om het WK naar hier te halen. Daarnaast neemt de Vlaamse regering ook andere initiatieven om het sportbeleid in Vlaanderen verder uit te bouwen.

Een verslag van een studie van EY onthult dat het WK wielrennen een economische boost opleverde van liefst 27,4 miljoen euro. Ook andere cijfers kwamen aan het licht. Tijdens de WK-week registreerden gaststeden Knokke-Heist, Brugge, Antwerpen en Leuven 1,5 miljoen bezoekers, waarvan 1 miljoen unieke bezoekers in meerdere steden een kijkje ging nemen.

Opgedane kennis gebruiken in toekomst

Het heeft dus zeker geloond om het WK naar Vlaanderen te halen. ‘De 100ste verjaardag van het WK wielrennen was een briljante promotie voor Vlaanderen, dat aan de wieg van het wielrennen staat, als een internationale bestemming voor fietsers. Naast de dapperheid van onze atleten hebben we onze organisatorische kracht kunnen tonen aan de wereld. De opgedane kennis zal bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstige topevenementen in Vlaanderen’, verzekert minister van Sport Ben Weyts (N-VA).

Van alle toeschouwers kwam 10% uit het buitenland, waarvan 30% nog nooit Vlaanderen had bezocht. Er hebben dan weer 83% van deze buitenlanders aangegeven dat ze overwegen om ooit terug te keren naar Vlaanderen. En 90% zal Vlaanderen aanbevelen als vakantiebestemming bij familie, vrienden en kennissen. Cijfers waar minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) enkel blij van kan worden.

Vlaanderen op de bucketlist

‘Het is duidelijk dat Vlaanderen wel gesmaakt wordt! De studie van de impact toont aan wat we al wisten: deze wereldkampioenschappen verliepen boven ieders verwachting. Vlaanderen blijft de heimat van het wegwielrennen, maar we hebben ook de unieke natuur en kunststeden geïntroduceerd. Zelfs mensen die geen fan zijn van het wielrennen, hebben onze attracties leren kennen. De basis is gelegd om Vlaanderen nationaal en internationaal absoluut op de bucketlist van de mensen te krijgen de komende jaren’, maakt Demir zich sterk.

Hoewel het nieuws over een economische boost een meevaller is, blijft er wel heel wat werk op de plank liggen. Zeker om als kleine regio in de topsport het hoogste niveau te blijven nastreven. Al was de oogst op de Olympische Zomerspelen in 2021 in Tokio en de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking in vergelijking met eerdere edities ronduit succesvol, met onder meer Nina Derwael, Wout van Aert, Matthias Casse, Bashir Abdi, Bart Swings en Hanne Desmet die in de prijzen vielen.

Bijna 20 miljoen euro naar topsportfederaties

‘Topsport is hét middel bij uitstek om de breedtesport te versterken. Zien sporten, doet sporten’, zegt Ben Weyts. ‘Topsportprestaties verhogen de uitstraling van sportief Vlaanderen.’ De uitdaging ligt echter in de continuïteit. Daarom ook dat de minister van Sport bijna 20 miljoen euro investeert in de werking van 32 topsportfederaties. Die investeringen gaan onder meer naar de algemene werking, zoals bijvoorbeeld personeelskosten. Federaties die een integraal topsportbeleid voeren met bijzondere aandacht voor ontwikkeling van jonge talenten, kunnen aanvullend ondersteund worden.

Er komt echter nog meer bij kijken om de Vlaamse sporter alle kansen te bieden om te excelleren. Zo is er absoluut geen plaats voor misbruik, of het nu op mentaal op fysiek gebied is, in onze sportaccomodaties. Nog zo’n actueel thema, na de rel bij de turnsters rond de intimidatie van coaches ten opzichte van de atleten. Wereldwijd is er overigens steeds meer aandacht voor het mentaal welzijn van sporters.

Extra steun van 230 000 euro voor VST

Omgekeerd mag van atleten dan geëist worden dat ze het spel eerlijk spelen en is de strijd tegen doping een nooit aflatend gevecht. Deze twee aspecten komen samen in het Vlaamse Sporttribunaal (VST), het overkoepelend tuchtorgaan en tevens de opvolger van het Vlaams Doping Tribunaal. Ben Weyts kende het tuchtorgaan een opstartimpuls toe van 40 000 euro, maar breidt deze financiële steun uit met 230 000 euro om haar werking te optimaliseren. ‘De werking van het VST is een cruciale bouwsteen in een gezond en ethisch sportbeleid. We steunen hiermee de bijna 60 sportfederaties die aangesloten zijn bij het VST.’

Gesubsidieerde sportfederaties moeten nu al langer dan een jaar clausules rond grensoverschrijdend gedrag opnemen in hun tuchtreglementen en kunnen doorverwijzen naar een extern tuchtorgaan. Het merendeel van de ontvangen klachten ging over seksueel grensoverschrijdend gedrag, al dan niet gepaard met geweld. Straffen kunnen gaan van berisping tot uitsluiting bij de betrokken organisatie. Een voorwaarde om een klacht te kunnen indienen is dat het slachtoffer lid is bij de organisatie die aangesloten in bij het Vlaams Sporttribunaal.

Het VST moet een toonaangevend uithangbord worden

‘Het Vlaams Sporttribunaal moet een toonaangevend uithangbord worden voor onderzoek inzake geschillen binnen de sportwereld’, onderstreept Weyts. ‘Met deze extra financiële steun kan ze haar bevoegdheden uitbreiden en de nodige mankracht voorzien om haar werking en dienstverlening, zowel voor doping als voor grensoverschrijdend gedrag optimaal te garanderen.’

De voorziene steun voor het VST is meer dan welkom, aangezien het ontegensprekelijk een nuttige en waardevolle bijdrage levert aan het sportieve leven in Vlaanderen, en tegelijkertijd nog ruimte laat voor verbetering. De focus op grensoverschrijdend gedrag en doping is logisch, het zijn twee ernstige kwesties die moeten aangepakt worden en ook anno 2022 helaas met de sportwereld in verband worden gebracht. Tegelijkertijd moet een optimalisatie van het VST kunnen leiden tot nog een grotere impact.

Ruime invulling

Een voordeel aan het oprichten van een Vlaams Sporttribunaal, was dat daar eigenlijk een ruime invulling aan kan gegeven worden. Een grondig onderzoek naar in welke mate het VST ook nog andere zaken dan doping en grensoverschrijdend gedrag kan behandelen, is op zijn plaats, opdat het VST zijn ware doelstelling helemaal kan vervullen.

Daarnaast is een ander werkpunt de toegankelijkheid voor sporters die nadelige gevolgen ondervinden van inbreuken op vlak van sportethiek. Zoals hierboven vermeld dient een slachtoffer lid te zijn van het VST om een dader te laten straffen. Niet in alle gevallen is het precies duidelijk wat juist mogelijk is, terwijl alle slachtoffers wel op diezelfde duidelijkheid zouden moeten kunnen rekenen.