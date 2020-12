Trump en Biden winnen onze media-aandacht

Wat houdt de Vlaamse commentatoren bezig? Een maand krantencommentaren lezen en vergelijken leidt tot diepere inzichten. Op twee november schreven de perscommentatoren over de vele mensen die naar een koopzondag trokken. Op 30 november kon diezelfde commentator hetzelfde artikel bovenhalen en afstoffen, mits koopzondag te vervangen door kerstboom of lichtfestival. America first Maar tussen de eerste en laatste commentaren van november waren het vooral de Amerikaanse verkiezingen die het gros van de Vlaamse media-aandacht naar zich toetrokken. Ongeveer dertig keer was…

Wat houdt de Vlaamse commentatoren bezig? Een maand krantencommentaren lezen en vergelijken leidt tot diepere inzichten. Op twee november schreven de perscommentatoren over de vele mensen die naar een koopzondag trokken. Op 30 november kon diezelfde commentator hetzelfde artikel bovenhalen en afstoffen, mits koopzondag te vervangen door kerstboom of lichtfestival.

America first

Maar tussen de eerste en laatste commentaren van november waren het vooral de Amerikaanse verkiezingen die het gros van de Vlaamse media-aandacht naar zich toetrokken. Ongeveer dertig keer was de strijd tussen Biden en Trump een beschouwing waard, vooral dan in de eerste helft van de maand. De Amerikaanse tegenstanders zijn dan ook de meest voorkomende namen.

Tenzij Biden een hertelling zou vragen, moet hij het afleggen tegen Donald Trump. De zittende president werd nog in andere contexten, denk aan Irak of aan populisme van stal gehaald. Onnodig te vertellen dat de ene kandidaat in onze media op meer sympathie kon rekenen dan de andere.

Biden-Trump haalde het als duo afgetekend van De Croo-Vandenbroucke. Frank Vandenbroucke kreeg iets meer ‘solo’s,’ dat wel, maar Alexander De Croo haalt het toch in aantal vermeldingen omdat zijn naam nu eenmaal ook in de formulering ‘de regering-De Croo’ de teksten binnensluipt.

Er zijn overigens niet zo heel veel namen die meer dan vijf keer per maand geciteerd werden. Barack Obama en Hillary Clinton waren erbij, en bij ons konden ook Bart De Wever en Jan Jambon die kaap ronden.

Corona in al zijn facetten

Corona kreeg vanzelfsprekend nog meer aandacht naarmate deze voor de verkiezingen in de Verenigde Staten afnam. Sociale en financiële gevolgen, de economische maatregelen, de heropening van de scholen, de problemen en voorstellen tot oplossing in de zorgsector, ja zelfs de schending van de mensenrechten waren aanleiding voor een commentator om met corona als insteek, in de pen te kruipen. Het lot van de kleine zelfstandige die het door de lockdown moeilijk had, kreeg vooral in de Franstalige pers een naam: die van kapster Alysson.

Naarmate de bijeenkomst van het overlegcomité van vrijdag 27 november naderde, berichtte de pers niet alleen over stellingnames van virologen of andere belanghebbenden maar staken commentatoren ook duidelijk van wal met eigen aanbevelingen en suggesties van hoe het verder zou moeten.

Van alle corona-onderwerpen kreeg een mogelijk vaccin de voorbije maand de meeste ruimte. De eerste aankondigingen zorgden er op tien november voor dat werkelijk alle Nederlandstalige kranten Biden-Trump opzijschoven om het heuglijke nieuws te melden. Naarmate de maand ouder werd, kwam de voorzichtigheid om de hoek kijken, en werden er meer vraagtekens geplaatst over hoe de praktische uitrol wel zou verlopen.

In de marge, of zelfs niet daar…

Waar de terreuraanslagen in Wenen nog het begin van de maand haalden, kwamen Europese perikelen nauwelijks aan bod, en het is alsof de naderende brexit-datum helemaal niet bestaat. Europa heeft het duidelijk moeilijk om interessant genoeg te zijn. Al kregen de perikelen rond de EU-begroting meer aandacht dan deze over de Belgische.

Daar werd nauwelijks of niet over gesproken. Of toch. In de Franstalige pers vond één iemand de defensiebegroting wel de moeite om er over te schrijven en in de Nederlandstalige pers stelden enkele journalisten zich vragen hoe de Vlaamse regering haar financiële beloften voor de zorg zou waarmaken.

De kernuitstap was evenmin een veelbesproken onderwerp al kwam het natuurlijk aan bod toen er op het einde van de maand meer en meer artikels verschenen over de impact en aanwezigheid van de groene partijen in de regering.

Wie schrijft?

De tijd dat namen als Tenax, Jos Van Eynde, Manu Ruys, en allerlei Van Cauwelaerts het persoverzicht domineerden lijkt voorbij. Niet minder dan 29 mensen ondertekenden in de Vlaamse pers een opiniestuk.

De Morgen liet maar liefst acht, De Standaard zeven mensen het stuk schrijven. Isolde Van den Eynde van Het Laatste Nieuws (11) en Peter Mijlemans van Het Nieuwsblad (12), verschenen dus meer dan pakweg Bart Sturtewagen, Bart Haeck of Bart Eeckhout, om het bij de Bart’en te houden. In de Franstalige pers is Béatrice Delvaux van Le Soir best wel het uithangbord van haar krant.

Het meest onverwachte bericht…

Zinnen als ‘Guerre à la guerre’ en ‘Mort aux industries,’ bekladden, samen met de A-cirkel van de anarchisten en het ‘Peace and love’-symbool vier oorlogsmonumenten in Namen op 11 november. Het zorgde voor heel wat commotie bij onze Waalse vrienden. Burgemeester Maxime Prévot wees beschuldigend naar de gele hesjes en naar anarchistische groeperingen. Ik vond in onze Vlaamse pers geen spoor terug van dit incident.

De onverwacht geciteerde namen…

We denken niet dat de namen van Guido Gezelle en Marc Verwilghen in december in de perscommentaren zullen verschijnen zoals ze in november wél deden, maar we laten ons graag verrassen.

December brengt ons

Natuurlijk zal die nu nog onverwachte gebeurtenis heel wat media-aandacht naar zich toetrekken. En dus zijn voorspellingen over wat er in december zal verschijnen uit den boze. Maar waarschijnlijk komt er toch meer Europese aandacht. De brexit moet nu toch eindelijk eens in een beslissende fase komen? De perikelen rond de Europese begroting zullen niet zomaar verdwijnen?

Of de Belgische cijfers de nodige aandacht zullen krijgen? Ik gok op ‘niet’. De meeste ruimte zal helaas toch gegeven moeten worden aan corona, in al zijn sociale, economische, financiële en familiale facetten. Met hopelijk een vroeg vaccin als kerstgeschenk onder de eenzame kerstboom.

* Voor dit onderzoek baseerden we ons op de opiniestukken die tussen 1 en 30 november verschenen in De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad, De Tijd en Het Laatste Nieuws. De Franstalige media waren: L’Avenir, L’Echo, Sudpresse, La Dernière Heure, La Libre Belgique en Le Soir.