Trump onthult streng immigratieplan

Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft volgens Axios een volledig immigratieplan klaarliggen als hij in 2024 opnieuw verkozen zou worden. De voltooiing van de grensmuur met Mexico, één van de belangrijkste speerpunten uit zijn campagne in 2016, zou maar een klein onderdeel van dat plan vormen.

In zijn uitgebreide plannen om immigratie in te dammen, wil voormalig president Donald Trump zelfs oude wetgeving van onder het stof halen die in het verleden amper of nooit gehandhaafd is. Zo wil hij de ideologische screening opvoeren voor immigranten die legaal een aanvraag indienen om het land binnen te komen. De Amerikaanse wetgeving verbiedt communisten al jaren het land binnen te komen, maar ze wordt niet gehandhaafd. Trump wil dat verbod wel actief toepassen.

Kustwacht

De oud-president wil ook de kustwacht en marine inzetten om een blokkade op te werpen in de wateren voor de VS en Latijns-Amerika, om zo boten van drugssmokkelaars tegen te houden. Dit gaat nog een stap verder dan in 2020, toen hij als president oorlogsschepen naar het Caribisch gebied stuurde als waarschuwing aan de drugkartels.

Trump wil die drugskartels trouwens laten bestempelen als ‘onwettige vijandelijke strijdkrachten’. Zo kan het Amerikaanse leger ingezet worden om deze criminele bendes aan te vallen op Mexicaans grondgebied zelf. Die status werd eerder al gebruikt om de verdachten van 9/11 vast te houden in Guantanamo Bay.

Beleid

Ook wil de Trump zijn Remain in Mexico-beleid opnieuw invoeren, waarbij asielzoekers de toegang tot de Verenigde Staten wordt ontzegd zolang hun hoorzittingen niet hebben plaatsgevonden. In afwachting hiervan blijft Mexico verantwoordelijk voor de opvang op eigen grondgebied. Daarvoor moeten beide landen natuurlijk op goede voet met elkaar staan, maar critici waarschuwen dat Trumps plannen die verhouding wel eens onder druk zouden kunnen zetten.

Verder wil Trump migranten die lid zijn van bendes, mensensmokkelaars en andere criminelen het land snel kunnen uitzetten en dat zonder tussenkomst van het immigratieagentschap. Hiervoor beroept Trump zich op de Alien and Sedition Acts uit 1798, die deze mogelijkheid uitdrukkelijk zou voorzien.

Zijn ‘moslimban’, tijdens zijn presidentschap ingevoerd om te voorkomen dat immigranten uit voornamelijk Afrikaanse en islamitische landen de Verenigde Staten binnenkwamen, de oud-president uitbreiden naar meer landen. Huidig president Joe Biden heeft dit volledig teruggedraaid.

Staatsburger

Aan kinderen van illegale immigranten die op Amerikaanse bodem geboren worden, wordt nu automatisch het Amerikaans staatsburgerschap toegekend. Trump wil dat geboorterecht een halt toeroepen. Hij heeft dat tijdens zijn presidentschap al eens overwogen, maar het huidige conservatief georiënteerde Hooggerechtshof heeft hem en zijn team meer vertrouwen gegeven op een positieve afloop in de ​​onvermijdelijke juridische strijd.

Illegale immigranten zouden trouwens te maken krijgen met een doortastendere aanpak op het vlak van arrestatie en uitzetting. Zowel de FBI, de Drug Enforcement Administration als de National Guard zouden ingezet worden om hen op te sporen. Met Guatemala, Honduras en El Salvador zouden opnieuw afspraken gemaakt worden om deze illegale immigranten meteen terug te sturen.

Grens

Trump focust dus voornamelijk op de zuidelijke grens en illegale immigratie, maar met bijvoorbeeld de ideologische screening en het voorstel dat immigranten moeten bewijzen zich een ziektekostenverzekering te kunnen veroorloven, lijkt hij ook van plan de legale immigratie flink in te perken. Dit roept bij tegenstanders controverse op, nu experts zeggen dat de Verenigde Staten immigranten nodig hebben om de economie draaiende te houden. Veel tegenstanders stellen zich ook de vraag of een president dat allemaal wel kan.

Duidelijk is in elk geval dat de voormalige president verregaande plannen heeft om de regels omtrent legale en illegale immigratie flink door elkaar te schudden, moest hij in 2024 herkozen worden. Dat zou het voor miljoenen immigranten veel moeilijker maken het land binnen te komen of te blijven.

Trump en zijn team zijn in elk geval heel enthousiast over de plannen. ‘Voor degenen die bezorgd zijn over het huidige immigratiesysteem… zullen de eerste honderd dagen van de Trump-administratie een ware zegen zijn – gevolgd door nog eens vier jaar van doortastende actie’, zei Trump-adviseur Stephen Miller. Die boodschap zullen veel Amerikanen graag horen…