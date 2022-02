De kroonprinsen van Trump

CPAC (Conservative Political Action Conference) gaat dit jaar voor het tweede jaar op rij door in Orlando, we weten allemaal waarom. Natuurlijk heel jammer voor uw dienaar, die daardoor enkele dagen in Florida kan doorbrengen in de maand februari. Uiteraard komt voormalig President Trump langs en is de situatie rond Oekraïne een gespreksonderwerp op het podium, maar misschien is het toch interessant om eens een licht te werpen over de vraag: wie staat er klaar als Trump geen kandidaat is?…

CPAC (Conservative Political Action Conference) gaat dit jaar voor het tweede jaar op rij door in Orlando, we weten allemaal waarom. Natuurlijk heel jammer voor uw dienaar, die daardoor enkele dagen in Florida kan doorbrengen in de maand februari. Uiteraard komt voormalig President Trump langs en is de situatie rond Oekraïne een gespreksonderwerp op het podium, maar misschien is het toch interessant om eens een licht te werpen over de vraag: wie staat er klaar als Trump geen kandidaat is?

Op de eerste dag kwamen drie troonpretendenten aan het woord.

Ron DeSantis

Kandidaat nummer één is zonder twijfel Ron DeSantis. De populaire gouverneur van Florida heeft veel te danken aan Trump. Hij was lid van het Huis van Afgevaardigden toen hij besloot zich kandidaat te stellen voor het gouverneurschap van Florida. Hij stond amper vierde in de peilingen in de Republikeinse voorverkiezing voor gouverneur van Florida toen hij de steun van Trump ging vragen. Trump steunde hem, hij won de nominatie en daarna (nipt) de gouverneursverkiezing.

DeSantis is populair vanwege zijn verzet tegen Covid-maatregelen en het moet gezegd deze zijn veel relaxter dan op andere plaatsen. Bijna nergens in Florida zijn mondmaskers te zien. Terwijl in Washington D.C. er indoor verplicht mondmaskers moeten worden gedragen, al wordt het relatief zachtaardig afgedwongen, is er in Florida volledige vrijheid.

In zijn toespraak presenteert hij Florida als het dorp van Asterix, omringd door onderdrukkers die voorstander zijn van hoge belastingen, strenge Covid-maatregelen, woke-waanzin en open grenzen. Terwijl hij de man is die dit allemaal tegenhoudt of terugdraait. Een staat zonder covid-verplichtingen, met de laagste belastingen, een begroting in evenwicht, het verbieden van ‘Critical Race Theory’ op school, terwijl hij conservatieve rechters benoemt in het Hooggerechtshof.

Hij won de verkiezingen in 2018 toen er 300.000 meer mensen als Democraat stonden geregistreerd dan als Republikein. Vandaag heeft de Republikeinse partij 82.000 meer geregistreerden. Zijn herverkiezing lijkt vast te staan, hij staat meer dan 20 procentpunten voor op de mogelijke Democratische tegenstanders.

Opmerkelijk aan de toespraak was vooral het feit dat hij de naam Trump niet vernoemde. Er gaan geruchten over het feit dat hun relatie onder druk staat. Één ding staat vast, een politicus op dit niveau doet niks onbewust.

Ted Cruz

De senator uit Texas is een bekende man, zeker voor het conservatieve publiek hier. Het is voor hem dan ook een jaarlijks verplicht nummer. Cruz heeft een op zijn zachtst gezegd, interessante relatie met ‘The Donald’. Toen hij op de conventie in 2016 Trump niet noemde in zijn toespraak werd hij uitgejouwd door het publiek. Cruz keerde echter zijn kar en werd snel overtuigd dat hij Trump nodig had, zowel voor beleidsrealisaties, als voor zijn herverkiezing in 2018. Met dank aan Trump haalde bij het tegen Beto O’Rourke. Hij is de voormalige president vanaf dan altijd blijven steunen.

Cruz is een man van ideeën, hij is geen man zoals DeSantis die uitpakt met verwezenlijkingen. Hij geeft kritiek op Biden, maar hij verpakt het op een filosofische manier. Hij is een tegenstander van verplichtingen rond vaccinatie en mondmaskers. Spreekt ook over de situatie met de Canadese truckers, met uiteraard luid boegeroep voor premier Justin Trudeau. Maar waar Cruz toch goed in slaagt, is van het niet te hebben over de acties zelf, maar over de connectie met vrijheid, zoals het bevriezen van bankrekeningen en hoe deze zaken allemaal deel uitmaken van zijn gevecht voor decentralisatie en tegen een overheid die allemachtig is.

Hij voert wel heel expliciet campagne, waarin hij aangeeft hoe je op de hoogte kan blijven van zijn campagne. Hij wil dus nog meedoen in de toekomst. Persoonlijk denk ik dat hij sowieso niet zal meedoen voor het presidentschap omdat hij tevens herkozen moet worden voor de senaat in 2024.

De vraag bij Cruz is of hij geloofwaardig is. Kan hij een presidentiële campagne dragen en is het presidentschap wel echt iets voor hem. Zijn naam wordt altijd genoemd voor het Hooggerechtshof, wie weet?

Josh Hawley

Hawley is een senator uit Missouri, verkozen voor de eerste maal in 2018 met steun van Trump en hij is de enige die expliciet verwijst naar de gebeurtenissen van 6 januari 2021 en zegt dat hij nog steeds achter zijn principes van toen stond. Hij steunde Trump heel hard, de integriteit van de verkiezingen.

Opmerkelijk bij Hawley is dat het opnieuw een andere toespraak is. Één die sterk anti-Biden gericht is. Terwijl DeSantis spreekt over zijn beleid als gouverneur en Cruz door een filosofische bril kijkt, is Hawley op en top politicus.

Hij spreekt over het federaal beleid en wat hij slecht vindt aan het beleid van Biden. Het is een man van het binnenland van Amerika. Waar men trots is op Amerika. Hij houdt een groot pleidooi om van de VS terug de grootste producent te maken van energie in de wereld en op die manier vijanden zoals China en Rusland aan te pakken. De bescherming van grenzen, Critical Race Theory, het debacle in Afghanistan. Alles komt voorbij. Hij komt heel gefocust over, de boodschap zit goed, de vraag is of het genoeg is.

Hawley kreeg de zaal wel op zijn hand, maar moet het qua populariteit afleggen tegen Cruz. Hij sprak net na Cruz en zowat 30% van de mensen vertrok direct, waaronder opvallend veel jongeren. Hawley is geen man voor 2024, maar voor een verdere toekomst.