Trumps cijfers kelderen, het blijft koffiedik kijken voor november

In mijn artikel van vorige week heb ik het uitgebreid gehad over de belangrijke endorsements voor Joe Biden in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Mijn artikel was net voor publicatie ingediend toen zich op woensdag ook senator Elizabeth Warren achter de voormalige vicepresident schaarde. In een tweet met video zei ze dat het in deze momenten van crisis belangrijk is dat de volgende president van de Verenigde Staten het vertrouwen in de overheid kan herstellen, en dat Joe Biden zo iemand is.

In this moment of crisis, it’s more important than ever that the next president restores Americans’ faith in good, effective government—and I’ve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, I’m proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee — Elizabeth Warren (@ewarren) April 15, 2020

Biden bedankte Warren in een tweet met te zeggen trots te zijn de felste onder de strijders aan zijn kant te hebben. Na de endorsements van Bernie Sanders en voormalig president Barack Obama, was Elizabeth Warren de laatste schakel in de poging van de Democratische Partij om de rangen te sluiten voor de volgende presidentsverkiezingen.

Biden’s VP-keuze

In een interview met Rachel Maddow op MSNBC vertelde Warren trouwens dat ze graag Joe Bidens vicepresident zou zijn als hij het haar zou vragen. ‘We willen allebei hetzelfde. We willen dat dit land werkt en we willen dat het voor iedereen werkt’, zei ze hier onder meer over. Dat Biden een vrouwelijke vicepresident zal kiezen staat vast. Dat zei hij voor het eerst in een debat en hij heeft dat sindsdien herhaaldelijk bevestigd.

Amy Klobuchar, Kamala Harris en Gretchen Whitmer worden als mogelijke kanshebbers getipt, maar zeker ook Elizabeth Warren. Deze laatste zou voor Biden wel eens de beste keuze kunnen zijn om de linkse en progressieve kiezers achter zich te krijgen en zo finaal de partij te verenigen. Elizabeth Warren en Bernie Sanders visten immers in dezelfde vijver. Op basis van verklaringen van sommige van Bidens topadviseurs en bronnen binnen de partij heeft de voormalige vicepresident nog niet echt een voorkeur uitgesproken, maar zou hij tegen het einde van deze maand wel de samenstelling van het team bekendmaken dat samen met hem de uiteindelijke keuze zal maken.

Sanders’ wrok

Bernie Sanders had al voor Elizabeth Warren zijn endorsement voor Joe Biden uitgesproken, maar trok enkele dagen later wel een bepaalde lijn. De senator uit Vermont zal namelijk met alle plezier het streamingplatform en de sociale-mediakanalen van zijn campagne inzetten om Biden mee te steunen en de Democratische Partij te verenigen, maar van geld inzamelen namens de voormalig vicepresident kan geen sprake zijn. Sanders, die van alle Democratische presidentskandidaten in de race nochtans het meeste geld had ingezameld, zal zijn database met mogelijke donateurs inzetten voor progressieve kandidaten die opkomen bij bijvoorbeeld de senaatsverkiezingen.

Uit een interview met Ryan Nobles van CNN waarin Bernie Sanders terugblikt op zijn campagne, blijkt duidelijk dat hij nog steeds een soort van wrok koestert tegen de media. Na zijn goede resultaten in Iowa en New Hampshire was het volgens hem duidelijk dat zowel het politieke establishment als de media een versnelling hoger schakelden tegen hem door van de daken te schreeuwen dat hij niet de geschikte kandidaat was. ‘Mijn God, ik weet niet hoeveel artikelen daarover gingen. We hebben iemand anders nodig dan Bernie en zoals je weet zijn ze daarin geslaagd. En dat is dat.’ Sanders en zijn team waren natuurlijk al langer het vertrouwen in de media kwijt. In februari vertelde Sanders’ campagneleider, Faiz Shakir, al aan Vanity Fair dat MSNBC ‘de campagne van Bernie Sanders voortdurend ondermijnt.’

Wisconsin en Wyoming

De resultaten van de voorverkiezingen in Wisconsin zijn ondertussen ook bekend. Biden won deze met 62,8 procent van de stemmen. Maar dat was uiteraard voorspeld. Toch zorgden deze verkiezingen nog voor een onverwachte wending. In Wisconsin werd er immers ook gestemd voor verschillende lokale ambten, zoals burgemeesters en rechters. Heel verrassend werd de zittende conservatieve rechter van het hooggerechtshof, Daniel Kelly, hier verslagen door zijn liberale uitdager, Jill Karofsky. En dat is toch opmerkelijk. The Badger State heeft immers verre van de traditie om zittende rechters weg te stemmen. Kelly was in de afgelopen 53 jaar slechts de derde zittende rechter die verloor. Kelly’s kandidatuur werd trouwens hevig gesteund door president Donald Trump.

Highly respected Justice Daniel Kelly is running for the Supreme Court in the Great State of Wisconsin. Justice Kelly has been doing a terrific job upholding the Rule of Law and defending your #2A. Tough on Crime, Loves our Military and our Vets. He has my Complete Endorsement! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2020

Wisconsin is dus één van de staten om in het oog te houden op 3 november. Als swing state of kantelstaat is de uitkomst hier zeer onzeker. Barack Obama won vlotjes in 2012. In 2016 was het dan weer Donald Trump die hier de meeste stemmen kreeg. Zo werd hij de eerste Republikeinse presidentskandidaat die hier won sinds Ronald Reagan in 1984.

Bij de voorverkiezingen in Wyoming won Joe Biden met 72% van de stemmen. Bernie Sanders haalde 28% binnen. In 2016 won Sanders hier nog met 12% verschil van Hillary Clinton. Omwille van de coronacrisis verliep de stemming in de Equality State volledig via brief of post, waardoor al heel veel stemmen waren uitgebracht voor Sanders uit de race was gestapt. Zijn opgave had dus maar weinig effect op de uiteindelijke uitslag. Biden heeft nu 1.297 afgevaardigden binnengehaald. Hij heeft er 1.991 nodig op een totaal van 3.979.

Trump’s populariteit daalt

Een aantal weken geleden schreef ik dat de coronacrisis Trump geen windeieren legde. In de peilingen stonden Trump’s waarderingscijfer zelfs historisch hoog. Maar daar lijkt nu toch wel verandering in te komen. Zo vindt 65% van de Amerikanen dat Trump te traag in actie is gekomen toen gevallen van de ziekte voor het eerst opdoken in andere landen en dat hij het virus in het begin dus niet ernstig genoeg nam.

Wat deze ommekeer heeft veroorzaakt is moeilijk in te schatten. COVID-19 heeft in de Verenigde Staten ondertussen wel al voor heel veel dodelijke slachtoffers gezorgd. Dat is dus wellicht een deel van de verklaring. Feit is dat Donald Trump’s populariteitscijfers terug zijn gedaald tot wat ze waren voor de crisis. Vraag is nu of ze nog verder zullen zakken en of dit uiteindelijk gevolgen zal hebben op de kansen voor zijn herverkiezing. Dat blijft zoals altijd koffiedik kijken, wellicht tot de verkiezingsdag zelf.