Tsjetsjeense herrieschoppers in dienst van Poetin

Russische media lijken de bebaarde strijders van Ramzan Kadyrov in de oorlog tegen Oekraïne vooral te gebruiken om de tegenstander angst aan te jagen. Een werkelijke rol aan het front spelen de Tsjetsjeense soldaten in dienst van het Kremlin niet, maar de inwoners van de zuidelijke autonome republiek worden wel in verband gebracht met kroeggevechten en verkrachtingen.

Het gemeentebestuur in ballingschap van de bezette havenstad Marioepol plaatste op 11 augustus een video op zijn Telegram-kanaal gemaakt door een achtergebleven inwoner. Op de beelden is een kapotte auto te zien met achter het stuur een dode persoon in een legeruniform.

In de begeleidende tekst wordt gesproken over een conflict tussen de strijders van Kadyrov en de lokale Russische legerleiding in de badplaats Oerzoef. De Tsjetsjenen zouden tijdens een drinkgelag het vuur hebben geopend op de Russen. Daarbij zou tenminste vijf burgers om het leven zijn gekomen. Over slachtoffers onder de militairen en de precieze achtergrond van de onenigheid was verder niets bekend. Het Tsjetsjeense ministerie voor Nationale Politiek noemde het incident ‘een goedkope fake van Oekraïense media’.

Vechten na de nachtclub

Ook bekendere Tsjetsjenen halen steeds vaker de krantenkoppen in Rusland en Oekraïne. Volgens plaatselijke journalisten bezocht Hasan Ibrahimov, officieel vertegenwoordiger van Kadyrov in de bezette districten Zaporozje en Cherson, in december 2022 Simferopol, hoofdstad van de Krim. Daar begaf de bebaarde Tsjetsjeense commandant zich onder begeleiding van zijn soldaten naar een restaurant annex nachtclub waar hij een vrouwelijke bezoeker lastigviel. Haar begeleider tekende luidkeels protest aan.

Op beveiligingscamera’s is daarna verder te volgen hoe op straat een jongeman, die erg lijkt op de begeleider, door drie mensen in uniform op de grond wordt gegooid en geschopt. Bezoekers konden tussenbeide komen en erger voorkomen. Later dook een andere video van dezelfde avond op waarin te zien is hoe Ibrahimov met zijn mannen twee andere burgers aanvalt. In Tsjetsjeense media werd later een uitleg door de vertrouweling van Kadyrov gepubliceerd. Het incident zou volgens hem ‘zonder inmenging van de politie ter plaatse zijn opgelost’.

Seksueel geweld

Een maand eerder verscheen een samenvoeging van twee opnames op het YouTube-kanaal ‘Chechenec’. In de eerste video vertellen twee Tsjetsjenen dat ze al meerdere maanden niet thuis zijn geweest en daardoor ‘problemen hebben’. Een van hen zegt te weten dat er veel homo’s uit de volksrepublieken Donetsk en Loegansk zijn gemobiliseerd. ‘Daar hebben we tenminste wat aan,’ voegt hij eraan toe.

Een gemaskerde soldaat van een eenheid uit Donetsk richt zich in de tweede video rechtstreeks tot Ramzan Kadyrov. ‘Er zijn al veel incidenten geweest waarin uw onderdanen seksueel geweld hebben gebruikt tegen onze dienstplichtigen. Ik heb eerbied voor onze Tsjetsjeense broeders, maar dit overschrijdt alle grenzen’, zegt de gemaskerde. Hij vervolgt: ’Hierdoor ontstaan voortdurend conflicten die leiden tot spanningen. Ze brengen onze gezamenlijke militaire operaties in groot gevaar. Er is een hele hoge sterfte onder onze manschappen.’ Wanhopig sluit hij af met de woorden: ‘Ramzan Achmadovitsj als u echt wilt bijdragen aan onze overwinning, neem dan maatregelen.’

Geen vrede

Een reactie van de Tsjetsjeense leider op de oproep van de soldaat uit Donetsk bleef tot dusver uit. Wel verklaarde Kadyrov op 10 augustus dat zijn troepen de vijand bij Orechov in het district Zaporozje enorme verliezen zouden hebben toegebracht. ‘Niet ver van de eerste verdedigingslinie ligt het dorp Rabotino. Hier proberen de Oekraïense NAVO-eenheden door te breken. Om dit doel te bereiken spaart de vijand mankracht noch materieel. Volgens geschatte gegevens hebben de Oekraïense Strijdkrachten aan dit front meer dan 1.000 mensen verloren. En dat aantal blijft snel groeien’, zegt Kadyrov.

Voor het sluiten van vrede is de Tsjetsjeen momenteel niet in de stemming. ‘Onderhandelingen zijn alleen nodig voor een partij die zich volledig realiseert dat ze zich in een schrijnende situatie bevindt. Rusland hoort daar niet bij. Door ons land mee te slepen in een lang en moeizaam proces over het bespreken van een vredesplan, proberen ze alleen maar tijd te winnen. Tegelijkertijd denken ze ten onrechte dat dit het regime in Kiev kan helpen om het tij van de speciale militaire operatie te keren’, vertelt Kadyrov op zijn Telegram-kanaal.

Welvaart van de eigen natie

Polina Zherebtsova is opgegroeid in Grozny en maakte er de verwoestende oorlogen in de jaren negentig mee. Ook leefde ze er onder de sharia van de Eerste en Tweede islamitische Republiek Itsjkerië. Na de publicatie van haar oorlogsdagboeken, kon ze na bedreigingen met de dood naar Finland vluchten.

Over de gedragingen van de Tsjetsjenen in Oekraïne verklaarde de schrijfster: ‘Voor Tsjetsjenen zijn Oekraïners in grote lijnen dezelfde “Russen” en “varkensvleeseters” als al hun voormalige landgenoten die na de etnische zuiveringen verdwenen zijn. Van de 50 procent inwoners van Tsjetsjenië die niet van Tsjetsjeense afkomst waren, is nu nog precies 1 procent over. Dat zijn dan nieuwe mensen die voor werk kwamen of vrouwen die zich hebben bekeerd tot de islam.’

‘Die berovingen, het geweld en de pesterijen in Oekraïne zijn niets om je over te verbazen. Natuurlijk, omdat het Kremlin Tsjetsjenië op grote schaal financieel ondersteunt, moeten ze voor de media doen alsof ze bij het Russische leger horen. In hun hart echter verachten ze de Russen, Oekraïners en alle anderen. Ze denken alleen aan wat hen al sinds de oudheid interesseert: de welvaart van hun eigen natie.’