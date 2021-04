Tussen neus en lippen

Het weekblad Le Vif/Express liet begin januari zijn gedachten uitwaaieren over de brexitsaga en kwam tot de conclusie: ‘De uittocht van de Britten uit de EU zal onze economie een schok geven. En zal duurder uitvallen voor Vlaanderen dan voor Brussel en Wallonië. Het beroep op de intraregionale solidariteit in ons land belooft meer dan één communautair wrijvingspunt.’ Zou het? Het werd op deze website al meerdere malen gesteld: wanneer de ‘solidariteit’ tussen Vlaanderen en Franstalige België omkeert, zal het…

Het weekblad Le Vif/Express liet begin januari zijn gedachten uitwaaieren over de brexitsaga en kwam tot de conclusie: ‘De uittocht van de Britten uit de EU zal onze economie een schok geven. En zal duurder uitvallen voor Vlaanderen dan voor Brussel en Wallonië. Het beroep op de intraregionale solidariteit in ons land belooft meer dan één communautair wrijvingspunt.’

Zou het? Het werd op deze website al meerdere malen gesteld: wanneer de ‘solidariteit’ tussen Vlaanderen en Franstalige België omkeert, zal het snel gedaan zijn met dit land. Onze Franstalige medeburgers zullen echt niet zo gek zijn om jaarlijks zovele miljarden naar het noorden te sturen zonder enige resultaatsverplichting.

Aloude Volksunie-insteek

Het rare is dat zij dat blijkbaar wel van de Fransen verwachten mochten zij zich ooit tot Frankrijk willen bekennen: Waalse vrienden, ga uw gang richting jullie grote broer, waarop wachten jullie?. Misschien moeten we de Britten dankbaar zijn voor deze ervaring, tegelijkertijd hopende dat de brexit ook voor de Schotten het beginpunt betekent van zelfstandigheid? Every cloud has a silver lining, zou hùn grote broer stellen, nietwaar?

Misschien spreken we dan weer over het Europa der volkeren. Het is lang geleden dat we van die aloude Volksunie-insteek nog iets gehoord hebben. Wie rakelt die nog eens op?

Bodemloze putten

Volgens De Standaard van 18 maart 2020, zou Jean-Luc Crucke (MR-minister bevoegd voor de Waalse luchthavens) van plan zijn om de luchthaven van Charleroi te saneren. Hij stelde volgens die krant: ‘In de concurrentie tussen Luik en Charleroi is al te veel Waals geld verdwenen.’

Hij heeft gelijk, maar is wat simplistisch over de oorsprong van die sommen. Waalse middelen zijn, gezien de massale transfers van noord naar zuid, eigenlijk Vlaams geld… Het zijn wij, de Vlamingen, die het voortbestaan van en de concurrentie tussen de Waalse luchthavens smeren, en maar al te veel geld steken in deze en soortgelijke bodemloze putten. Voor onze Waalse vrienden maakt dit weinig uit: niemand is meer vrijgevig met de eigen middelen dan degenen die daarvoor een ongelimiteerd beroep kunnen doen op het geld van anderen, in casu op dat van de Vlamingen.

Ook De Morgen deed op 22 februari zijn duit in het zakje met verstandige opmerkingen. De krant blokletterde: ‘In plat Antwerps kom je op tv met veel weg’. Is het u ook al opgevallen, beste lezer? Wanneer iemand in een VRT-fictiereeks een oerdomme opmerking moet lanceren, laten ze hem/haar steevast een Aantwaarps dialect hanteren. We moeten er allicht niet veel achter zoeken, maar het valt daarom niet minder op…

Een smalle achterban en windmolens

De Tijd van 26 maart maakte er weinig woorden aan vuil: ‘Meerdere bronnen in de regering bevestigen dat de topministers in het kernkabinet het nu echt gehad hebben met de fratsen van Bouchez.’ De Standaard had het op dezelfde dag meer specifiek over de houding van de MR inzake de verstrengde coronamaatregelen. Over J.L. Bouchez stond er: ‘De MR-voorzitter rijdt voor een achterban van werkende Walen’. Niet te verwonderen dat de MR in nationale peilingen in slechte doen is. Wanneer je als politieke partij gesteund wordt door zo’n dunbezaaide bevolkingslaag, ziet je toekomst er niet al te rooskleurig uit…

De Tijd van 26 maart toeterde: ‘Geef windmolens de fast lane voor vergunningen’. Wanneer ons land de klimaatdoelstellingen wil halen moeten er inderdaad snel meer windmolens komen, zeker wanneer de kernuitstap zou plaatsvinden (daar zullen de groene partijen alles voor over hebben – tenzij ook hier de heer Bouchez gaat zorgen voor de nodige stokken). De krant verduidelijkte: ‘Het vergunningstraject met tal van beroepsmogelijkheden leidt in de praktijk tot jarenlange procedureslagen.’

Bierbeek

Dat herinnert me eraan: mijn landelijke gemeente Bierbeek had enkele jaren geleden een voorstel vanuit het Vlaams-Brabantse provinciebestuur overwogen om meerdere windmolens op te stellen langs de E40, waar bewoning schaars is. Zij nodigde daarop een reeks inwoners uit voor een eerste gedachtewisseling hierover met het voltallige schepencollege. Wat bleek? De dorpsgenoten met een groene achtergrond waren de eersten om luidruchtig tegen deze plannen te fulmineren. Zij waren vooral bekommerd om de visuele pollutie van ons inderdaad mooie landschap, en ook voor de slagschaduwen die voor de zeldzame omwonenden vervelend konden zijn… Ondergetekende stond nog op het punt om tegen te werpen: laat ons dan maar in Bierbeek een kerncentrale bouwen: die veroorzaken geen slagschaduwen noch overmatige lawaaihinder.

Een andere wakkere burger stelde voor die windmolens maar te laten vallen en te vervangen door een equivalent vermogen aan zonnepanelen: volgens mijn snelle berekening zou dat neergekomen zijn op een kaalslag van het hele Bierbeekse stuk van Meerdaalwoud (daarvoor landbouwgrond onteigenen zou ondenkbaar zijn – in mijn dorp betekent de Boerenbond nog heel wat), en de vlakte stoppeltjes vervolgens volledig te overdekken met een proper laagje beton en dat dan vol te leggen met zonnepanelen. Ik heb wijselijk mijn mond gehouden tijdens de discussies, anders zat ik hier niet rustig een stukje te schrijven. Maar het resultaat is er: een windmolenloze gemeente, in tegenstelling met vele omliggende.

België goed beheerd

In De Standaard van het weekend van 27 en 28 maart mocht Paul Magnette zijn wijsheid uitgebreid uitstallen. Hij kreeg daarvoor twee volle pagina’s ter beschikking. De geïnterviewde besloot zijn uitspraken met: ‘Als de regeringspartijen er samen voldoende sterk uitkomen, dan kunnen we vermijden dat er een meerderheid mogelijk wordt tussen Vlaams Belang en N-VA in 2024. (…) Vivaldi doet wat het beloofd heeft. Het toont dat je het land kan beheren zonder de voortdurende dreiging en communautaire agenda van Vlaams Belang’. Dat landsbeheer klopt als een bus, België kan nog jàren mee, tenminste zolang Vlaanderen het niet moe wordt om elk jaar miljarden, verkregen door hard werken, te dumpen in de Waalse bodemloze putten.

En natuurlijk is Vlaams Belang de boeman voor de PS, en bij uitbreiding voor alle Waalse partijen. Niet zozeer om zijn rechtse ideeëngoed of om zijn leuzen genre ‘Eigen volk eerst’, maar wel omdat het de naam van de partij weleens in daden zouden kunnen omzetten .

Sociale mogelijkheden

Het is inderdaad in het belang van de Vlamingen om het leegbloeden stilaan een halt toe te roepen. Denk maar aan alle sociale maatregelen (en onderdelen van groen-progressief beleid) die in het noorden van het land mogelijk zijn, mochten Vlaanderen die transfermiljarden zelf kunnen uitgeven.

Gedaan met de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg; meer tegemoetkomingen voor burgers die hun oudere woningen grondig laten isoleren; het beter financieel ondersteunen van De Lijn met grotere mogelijkheden voor het plaatselijk openbaar vervoer. Aan onze politiek correcte lezers (voor zover die mijn stukjes überhaupt lezen): dat klinkt toch als muziek in de oren?