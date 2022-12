Twee keer goed nieuws over migratie

Het is vorige week wat tussen de plooien gevallen, maar er kwam vorige week twee keer uitstekend migratienieuws, volgens Theo Francken in deze Vrije Tribune.

Rwandadeal is legaal

Verenigd Koninkrijk: ‘De omstreden Rwanda-deal van het VK met Rwanda is legaal’, oordeelde het Britse Hooggerechtshof in een eerste interessant vonnis. Het VK kan asielzoekers na illegale binnenkomst perfect naar Rwanda sturen om hun asielaanvraag daar behandeld te weten. Dit zet de wettelijke deur open voor de invoering van het Australisch model zoals ik het al jaren bepleit en in mijn boek ‘Continent zonder grens’ omschreef als de enige duurzame oplossing.

Asielrem

Het Nederlandse Hof van Beroep in Den Haag oordeelde in een tweede interessant vonnis dat er wel degelijk een eind kan komen aan de oneindige ngo-eis om altijd maar in meer asielopvang te voorzien. Het probleem is al jaren dat er geen enkele rem staat op de Europese asielopvang-verplichting. Komen er 50 asielzoekers per week binnen moet je er 50 gratis bed-bad-brood aanbieden. Komen er 5.000 per week binnen, moet je er als gastland 5.000 een plek aanbieden. Het kleinste kind begrijpt dat dat logistiek niet haalbaar is.

Wel, het Nederlandse Hof van Beroep oordeelt nu dat ’de asielopvang niet goed geregeld is door de Staat, maar het is onmogelijk om snel meer opvangplaatsen te realiseren’. Dit is de eerste keer dat een hoger beroepshof klaar en duidelijk stelt dat er een rem zit op wat van Lidstaten verwacht kan worden qua asielopvang.

België, land van melk en honing

Met 5.000 veroordelingen op zak wegens het – in 2022 – niet aanbieden van asielopvang, is deze uitspraak cruciaal voor de Belgische Staat. Nederland kent een asielcrisis, maar België zit nog veel dieper in de problemen. Ik riep staatssecretaris de Moor in de plenaire op om beide vonnissen grondig te onderzoeken en te gebruiken voor de tsunami aan eigen rechtszaken. Het Nederlandse vonnis ging ze laten onderzoeken, het Britse over de Rwandadeal niet. De Moor is er tegen elke vorm van externalisatie van de asielprocedure en denkt nog steeds dat we alle illegale migranten allemaal eerst moeten binnenlaten.

Collectieve opsluiting

Opmerkelijk is dat ze tijdens het Kamerdebat insinueerde dat de oplossing mogelijks moet komen van collectieve opsluitingen in asieldetentiecentra aan de Europese buitengrenzen (cfr. luchthavenprocedure). Dat lijkt me in geval van gezinnen, kinderen en andere minderjarigen totaal onhaalbaar. Kortom, een structurele oplossing moeten we van Vivaldi niet verwachten. Deze regering is kostelijke en kostbare tijdsverspilling.