U wordt bestolen

De inflatie stijgt verder door naar 8,31 procent, werd gisteren gemeld. Dat is de hoogste inflatie bijna vijftig jaar. Bij de Europees Centrale Bank zijn ze er als de kippen bij om de schuld daarvoor af te schuiven op de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen. Daarbij handig het feit onder de mat vegend dat de inflatie in de eurozone eind vorig jaar al 4,9 procent bedroeg. In België, inflatiekampioen sinds de uitvinding van de platte binnenband, bedroeg ze…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De inflatie stijgt verder door naar 8,31 procent, werd gisteren gemeld. Dat is de hoogste inflatie bijna vijftig jaar. Bij de Europees Centrale Bank zijn ze er als de kippen bij om de schuld daarvoor af te schuiven op de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen. Daarbij handig het feit onder de mat vegend dat de inflatie in de eurozone eind vorig jaar al 4,9 procent bedroeg.

In België, inflatiekampioen sinds de uitvinding van de platte binnenband, bedroeg ze toen al 6 procent. Er was toen geen oorlog in Oekraïne en toch gingen energieprijzen, met elektriciteit aan kop, ook al door het dak. Ik zag gisteren een inflatiegrafiek passeren waar alle energie uitgehaald was. Zo moest blijken dat de ‘normale’ inflatie zonder energie nog meevalt. Je moet maar durven: doen alsof het allemaal wel meevalt als je één van de belangrijkste factoren uit de vergelijking haalt. Sommigen zijn echt voor niets beschaamd om hun falende beleid te maskeren.

De oorlog in Oekraïne is een handig excuus en niet meer dan dat. Er wordt niet minder olie of gas opgepompt en Rusland mag vrolijk zijn olie en gas blijven uitvoeren. Er wordt niet minder voedsel verbouwd, ook al proberen ze u dat wijs te maken. De zonnebloemolie, die nu blijkbaar ineens gehamsterd wordt, is olie van de oogst van vorig jaar. Zoals de snuggersten onder jullie wel weten is de oogst van zonnebloemen gekoppeld aan het zonnigste seizoen: de zomer.

Computerchips

Begin dit jaar – alweer: voor de oorlog in Oekraïne – zagen we de grondstoffenprijzen al door het dak gaan: van bouwmaterialen zoals ijzer, staal, hout over computerchips. De oorzaak daarvan lag duidelijk bij de opgedrongen lockdowns in China en de rest van de wereld. Vooral in China, het land waar intussen al onze fabrieken staan, hakken de lockdowns er in. Peking draait daar vrolijk aan de knoppen en schakelt onder het mom van corona-opstoten de ene fabriek en de andere haven uit en weer aan.

Het gevolg is schaarste. En schaarste doet de prijzen stijgen, ook in niet-kapitalistische markten. Door het sluiten van Chinese havens werd meteen ook de trafiek van de scheepvaart beperkt en werd daardoor ook de prijs van een container van China naar Europa drie maal duurder. Een containerschip dat ging dwarsliggen in het Suezkanaal en het verkeer afsloot deed daar nog een schepje bovenop.

Kunstmatige prijsstijgingen

Alle prijsstijgingen zijn dus kunstmatig: er is voldoende voedsel in de wereld en er zijn voldoende grondstoffen. Het feit dat u dus nu 8,31 procent van uw koopkracht verliest, uw winkelmandje voor 100 euro alsmaar leger wordt en dat uw spaargeld verdampt terwijl u er toch al niets voor kreeg, ligt dus hoofdzakelijk bij de zogenaamde Quantative Easing politiek van zowel de Federal Reserve in de VS en de Europese Centrale Bank hier.

De geldpersen bleven sinds de bankencrisis vrolijk draaien zodat de Duitse, Franse en Amerikaanse banken en Big Corp gratis geld kregen. Een prachtige beloning voor hun schandelijk falen dat leidde tot de bankencrisis van 2008. Wel handig als je aan de top staat van een ‘too big to fail’ bedrijf. Eender wat je doet: je zal nooit verantwoording moeten afleggen.

Middeleeuwen

Intussen zitten we met een leider in Rusland die zijn ‘bevriende natie en zijn broeders’, zoals hij Oekraïne zo graag noemt, naar de middeleeuwen bombardeert. Aan de andere kant in de boksring is het echter niet veel beter met een bejaarde en lichtjes seniel wordende president Biden die flink uit de bocht ging tijdens zijn laatste speech en niet meer of minder de afzetting van Poetin eiste. Je kan dat denken en hopen, maar als je tegenover een tegenstander staat die over een nucleair arsenaal beschikt om ‘Nagasaki’ tegen de zeggen is enige diplomatie een vereiste, wil je de boel niet laten escaleren.

Zelfs zijn raadgevers schrokken van dit geïmproviseerde gedeelte van Bidens speech en haasten zich te zeggen dat het allemaal niet zo letterlijk bedoeld was. Oh ja, even later wakkerde Biden de paniek nog wat verder aan door te zeggen dat we afstevenen op een wereldwijde voedselcrisis. Fools to the left of me, jokers to the right zong Steelers Wheel ooit. Intussen wordt Zelenski door de westerse media als een superheld naar voor geschoven. De voormalige acteur speelt zijn rol dan ook met verve, zoals ook Ronald Reagan en recent op zijn manier ook Trump dat ooit deden. Dat Zelenski’s naam in grote letters opdook in de Pandora Papers, samen met andere oligarchen – ja ja, in Oekraïne hebben ze die ook, alleen noemen we hen daar zakenmannen – is inmiddels vergeten en vergeven.

De propagandamachines aan beide zijden draaien op volle toeren en we kunnen niemand meer geloven. In Oekraïne sterven onschuldige mensen en hier wordt de middenklasse bestolen bij klaarlichte dag. Een vrolijke dag nog verder!