U zal niks bezitten en toch gelukkig zijn

‘Never let a good crisis go to waste.’ Deze gevleugelde uitspraak deed Winston Churchill meteen na het einde van de Tweede Wereldoorlog toen hij in Jalta samenzat met de Amerikaanse president Theodore Roosevelt en Sovjetleider Jozef Stalin om de invloedssferen van de geallieerden te verdelen. Het leidde ook -en daar refereerde Churchill naar met zijn citaat- tot de oprichting van de Verenigde Naties.

Net zoals met vele andere citaten van Churchill ging die uitspraak een eigen leven leiden, lang na ’s mans dood, maar inhoudelijk valt er op het uiteindelijke resultaat toch één en ander af te dingen. Het onderonsje in Jalta resulteerde uiteindelijk in wantrouwen, de Koude Oorlog, de wapenwedloop, het IJzeren Gordijn, de Berlijnse Muur en alles wat daarna kwam.

Ook de Verenigde Naties blijken -naast een internationaal vast erg interessante New Yorkse praatclub (mijn spellingcorrector maakte daar net per ongeluk parenclub van, hij verwarde het misschien wel met het Europese Parlement) voor geprivilegieerden- vooral toch een impotente mastodont waar de oorspronkelijke doelstelling Nooit meer Oorlog en Honger na 77 jaar nog altijd een cynische illusie is.

Vandaag zien we de ‘Never let a good crisis go to waste’ opnieuw opduiken in allerlei bizarre initiatieven: de bekendste uitspraak hieromtrent is natuurlijk die van World Economic Forum-leider Klaus Schwab die in de covidcrisis geen dood, miserie, economische ellende en een aanslag op fundamentele mensenrechten zag, maar wel ‘a narrow window of opportunity’ om de scenario’s uit te rollen die sinds enkele jaren klaarliggen en waarover de man overigens heel openhartig is. Je kan het allemaal lezen in zijn boek The Great Reset.

Nu wordt er in de reguliere pers altijd wat schutterig gedaan over het WEF en wordt de invloed die het ‘clubje’ heeft op regeringsleiders en het beleid erg onderschat. Wie daar opmerkingen over maakt, wordt al snel als complotdenker weggezet. Het is niet meer dan een informele bijeenkomst van wereldleiders, influencers, ngo’s en captains of industry, zo luidde het dit voorjaar nog in de gespecialiseerde financiële pers.

Dat blijkt inmiddels toch iets anders te liggen.

Digitaal identiteitsbewijs

In Canada helpt het WEF plots de Canadese overheid om het Federal Digital ID programma op te zetten. Het doel van het nieuwe initiatief is de ontwikkeling van een digitaal identiteitsbewijs dat in verschillende systemen en omgevingen kan worden gebruikt, ‘van overheidsdiensten tot luchthavens en grenscontroles’.

Deze ‘Known Traveler Digital Identity’ (KTDI) was een pilootproject van het WEF in 2018. Premier Trudeau van Canada is een Young Global Leader van het WEF. Andere partner in het KTDI programma van Canada is overigens de Nederlandse regering. Daarin zit Sigrid Kaag (D66), een ‘agenda contributor’ van het WEF.

Kaag is zowat de schaduwpremier van Nederland en de minister van Financiën. Zij meldde enkele dagen geleden dat ze de banken wil verplichten om alle transacties boven de 100 euro in een grote database onder te brengen, onder het mom van het bestrijden van fiscale fraude. Dat is op zich al een enorme inbreuk op het privacy-recht.

Het plan van de Nederlandse overheid om bijna alle transacties van zijn burgers te volgen, zou ook een voorbereidende stap kunnen zijn op de implementatie van een digitale centrale bankmunt (Central Bank Digital Currency). Die digitale euro is alweer geen sprookje van complotdenkers, maar werd eerder ook al aangekondigd door de Europese Centrale Bank.

Zo’n digitale euro, centraal gecontroleerd door de ECB, is de opmaat voor een totale sociale controlemaatschappij naar Chinees model. Elke financiële transactie kan daarmee niet alleen gemonitord worden, maar vervolgens ook bijgestuurd of zelfs verboden. Gekoppeld aan credit- of debetkaarten kunnen uw uitgavenpatronen nauwkeurig worden bijgehouden. Gelinkt aan uw CST-pas en uw gezondheidscertificaat kan uw geld bij ‘ongewenst gedrag’ worden geblokkeerd.

Champagne

Te veel vlees of avocado’s uit Afrika gekocht deze maand waardoor uw CO2-afdruk in het rood gaat? Dan wordt uw digitaal geld voor deze producten geblokkeerd. Een fles Moët et Chandon Champagne te veel in uw winkelmandje gelegd terwijl uw digitaal gezondheidscertificaat weet dat u een hoge bloeddruk heeft? ‘Beter toch maar geen alcohol meer deze maand’, zal uw digitaal geld tegen u zeggen.

Wie al eens het vliegtuig neemt, zal zijn volgende vlucht niet kunnen boeken als daardoor uw ‘CO2 vliegtuigpunten’ zijn overschreden. Airmiles zullen plots een heel andere betekenis gaan krijgen.

Misschien springt het groene vinkje van uw digitale pas wel ineens op rood als blijkt dat u niet gevaccineerd bent en kunt u plots helemaal niets meer kopen. En als u daarover protesteert en op straat wil komen, geeft het rode vinkje misschien wel een vrijgeleide aan de oproerpolitie om u in elkaar te meppen. Overdreven? Het gebeurde vorig jaar al consequent bij vreedzame betogingen in Nederland, Canada, België en Frankrijk.

‘You will own nothing and you will be happy’, toeterden ze bij het WEF ooit in een video. Het eerste deel van die slogan komt stilaan nabij. Sta me toe om over het tweede deel mijn twijfels te hebben. Het transcommunisme klopt aan de deur.