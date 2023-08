Uitgeverij beschuldigt Amazon van sabotage Tucker Carlson-biografie

Uitgeverij 'All Seasons Press' beschuldigt webwinkelgigant Amazon ervan de verkoopcijfers van de nieuwe biografie Tucker, over Tucker Calrson te saboteren. Het boek werd uitgebracht op 1 augustus 2023 en volgens de ‘officiële’ cijfers zouden er in de eerste week na publicatie slechts 3.000 exemplaren verkocht zijn, terwijl er 66.750 boeken aan retailers waren geleverd. All Seasons Press spreekt in een verklaring van ‘lafhartige krachten’ die de voormalige Fox News-presentator proberen ‘het zwijgen op te leggen’ door verkoopcijfers te rapporteren die ver…

Uitgeverij ‘All Seasons Press’ beschuldigt webwinkelgigant Amazon ervan de verkoopcijfers van de nieuwe biografie Tucker, over Tucker Calrson te saboteren. Het boek werd uitgebracht op 1 augustus 2023 en volgens de ‘officiële’ cijfers zouden er in de eerste week na publicatie slechts 3.000 exemplaren verkocht zijn, terwijl er 66.750 boeken aan retailers waren geleverd.

All Seasons Press spreekt in een verklaring van ‘lafhartige krachten’ die de voormalige Fox News-presentator proberen ‘het zwijgen op te leggen’ door verkoopcijfers te rapporteren die ver afstaan van het werkelijk verkochte aantal boeken. Tucker Carlson is immers de omstreden presentator van een talkshow die zelfs door de eigenaars van Fox News gecanceld werd. Vlaamse lezers kunnen hem kennen van de passage van UGent professor Mattias Desmet over ‘massavorming tijdens corona.’ Sinds zijn ontslag bij Fox News presenteert Carlson quasi dagelijks een mini-show op X/Twitter.

Opzettelijk

De uitgever stelt dat Amazon in de eerste week 7.523 exemplaren ontving, maar volgens BookScan, dat de verkoopcijfers bijhoudt, raakten er maar 3.227 boeken verkocht in die week. Zo kwam het boek op de veertigste plaats van de bestsellerlijst terecht. De uitgeverij beschuldigt Amazon ervan niet alle verkoopcijfers van de eerste week aan BookScan te hebben doorgegeven. Als dat wel was gebeurd, had het boek veel hoger in de bestsellerlijst gestaan.

BookScan meet de verkoopcijfers niet direct bij retailers, maar gebruikt een algoritme op basis van een steekproef. Het vertrouwt daarbij op een accurate rapportage van de retailers. Volgens All Seasons Press sprongen linkse media direct op de lage BookScan-cijfers om het boek weg te zetten als een flop. Terwijl er al 50.000 exemplaren aan retailers waren geleverd. Via rechtstreekse verkoop door de uitgeverij werden bijna zes keer zoveel boeken verkocht als BookScan rapporteerde.

Grote vraag bij voorverkoop

Bij de aankondiging van de voorverkoop kwam het boek dadelijk terecht op de veertiende plaats van Amazon en op de eerste plaats in veel categorieën. Op de dag van publicatie was het binnen enkele minuten uitverkocht. De uitgeverij trekt de methoden voor het berekenen van de verkoopcijfers door BookScan dan ook in twijfel.

Er zou sprake zijn van een ‘gecoördineerde poging’ om de verkoop te dwarsbomen en Carlson’s relevantie in twijfel te trekken. Als blijkt dat de cijfers van BookScan niet kloppen, overweegt All Seasons Press juridische stappen te nemen. Mogelijk komt er zelfs een officiële klacht bij de ‘Federal Trade Commission’.

Bestellingen proberen te annuleren

Ook beschuldigt de uitgever Amazon ervan klanten die het boek hadden vooruitbesteld te hebben gevraagd of ze hun bestelling wilden annuleren. Ze moesten via een desktop PC, dus niet via smartphone of app, bevestigen dat ze het boek wel degelijk nog steeds wilden. Anders zou de bestelling automatisch worden geannuleerd. Ook zouden klanten die het boek na de releasedatum bestelden het eerder geleverd hebben gekregen dan vooruitbestellers.

Volgens de uitgeverij had 40 procent van diegenen die het boek vooruit hadden besteld zelfs tien dagen na releasedatum hun exemplaar nog niet ontvangen. Het roept de vraag op of Amazon de verkoop bewust probeert te saboteren.

Inkijkje

De nieuwe biografie is gebaseerd op meer dan duizend uur aan interviews die journalist Chadwick Moore had met Tucker Carlson en geeft een inkijkje in onder andere zijn relatie met diens vader, journalist Dick Carlson.

Carlson omschrijft zijn vader als een toegewijde ouder, die zijn kinderen leerde sterk in hun schoenen te staan door hen in situaties te plaatsen die ongewoon en zelfs wat oncomfortabel waren. Maar terugkijkend op zijn opvoeding en vader, omschrijft Carlson zijn jeugd als ‘een heel positieve ervaring’. Zijn vader leerde hem dat het leven soms moeilijk is, maar dat het niet zo ingewikkeld is om gelukkig te zijn als je je best doet. ‘In elke zin is hij een voorbeeld voor mij’, zei aldus Carlson tijdens een toespraak in Iowa in 2022.

Politiek geladen

De rel rondom de verkoopcijfers laat in elk geval zien hoe politiek geladen de strijd rond boeken van bekende conservatieve mediafiguren is geworden. Amazon ontkent vooralsnog de beschuldigingen en stelt gewoon de verkoopcijfers te hebben doorgegeven aan BookScan. Of dat inderdaad zo is, zal moeten blijken uit onderzoek.

Ondanks de vermeende pogingen om de verkoop van het boek zo veel mogelijk tegen te houden is de vraag naar de biografie zo groot dat All Seasons Press al een tweede druk heeft moeten bestellen.