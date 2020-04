Uitspraken tussen neus en lippen 15

Er wordt heel wat gezegd in de pers tussen neus en lippen. Zekerheden waar de desbetreffende sprekers blijkbaar voetstoots van uit gaan of die ze geen vragen waardig vinden. Maar ze vallen wel iemand op.

Een blik op de toekomst

De Standaard zette op zijn voorpagina van 2 april zwaar in de verf: ‘Franstaligen hebben het gehad met De Block’. Onze landgenoten ventileren al lang het verwijt dat onze minister van Sociale Zaken haar bevoegdheid niet voldoende ter harte neemt. Want dat departement is steevast in handen geweest van een PS’er, met alle consequenties van dien. De sociale zekerheid is uitgegroeid tot het mechanisme waarmee de financieringsstroom vanuit het noorden op gang is gebracht. Een Vlaming op die post is dan ook allerminst welkom. In de loop van de voorbije decennia heeft alleen Frank Vandenbroucke daar eens kort verwijld. Dat mocht echter niet lang duren. Via een chirurgische ingreep werd hij prompt weggewerkt.

Dat Franstaligen nu beweren (opnieuw een citaat uit diezelfde voorpagina): ‘Had u in de privésector gewerkt, u was al lang ontslagen’. Dat is zonder meer een giller. Hoe kunnen zij nu weten hoe het eraan toe gaat in het bedrijfsleven? Wallonië is één grote verstaatste samenleving. Maar dat Maggie eruit moet, lijkt een zekerheid. Le Vif/L’Express van 9 april bevestigde dat openlijk (eigen vertaling): ‘Ze gaat verdwijnen omdat haar vertrek de prijs zal zijn om vooral niets te veranderen’. Met dit scenario had Geert Hoste in betere dagen een avondvullend programma kunnen uitwerken.

Cowboyverhalen over het coronavirus (1)

We schrijven begin april. De christelijke vakbond ACV beweerde op Facebook dat men pas recht heeft op een tijdelijke werkloosheidsuitkering als men lid is van het ACV. Een regelrechte leugen. Maar een die opgebracht heeft. Sinds de sterke stijging van de tijdelijke werkloosheid door het coronavirus gaat de syndicalisatiegraad in ons land eveneens omhoog. De grote hoop van de uitbetalingen in het kader van de tijdelijke werkloosheid verloopt namelijk via de vakbonden (op voorwaarde natuurlijk dat je daar lid van bent). Kassa!

Ik ga jullie een goed bewaard geheim verklappen. Het is Marc Leemans, voorzitter van ACV-CSC, die in het geniep het coronavirus heeft ontwikkeld in een artisanaal samengesteld labo in de kelder van zijn woning. Het verhaal klopt, want ik heb het zelf vernomen van Donald Trump.

Cowboyverhalen over het coronavirus (2)

Zowat alle kranten berichtten dat de opnamen van Thuis stilgelegd werden en het feuilleton dus opdroogt vanaf 18 april. Vanaf die datum zal een weldoende stilte over het land neerdalen. Het modale Vlaamse gezin dat in deze serie zijn ware leven van elke dag weerspiegeld zag (incest, verkrachting, overspel, lesbische relaties, doodslag), blijft evenwel verweesd achter. De scenarioschrijvers krijgen nu alvast de ruimte om nieuwe themata te ontwikkelen. Staan op de agenda: necrofilie, handel in blanke slavinnen, wurgseks, een gearrangeerd huwelijk met een 13-jarig meisje, weduwenverbranding en rituele kruisnageling op Goede Vrijdag! Al deze belangrijke maatschappelijke problemen, die in het modale Vlaamse huishouden evenzeer schering en inslag zijn, kwamen immers nog niet aan bod in Thuis. Een ware schande! De pauzeknop biedt stof voor een herbronning. We weten nu wat we de komende tien jaar mogen verwachten.

Vlaanderen versus Wallonië

Voor één keer kreeg het noorden van het land zijn zin. BNP Paribas Fortis wilde een smak Belgisch geld doorsluizen naar Frankrijk. Het protest van drie Vlaamse partijen (volgens een terloopse opmerking in De Standaard op 3 april gaat het om sp-a, N-VA en… Groen) stak daar voorlopig echter een stokje voor. Onze Franstalige medeburgers, en zelfs PTB-PVDA (anders zo giftig tegen het grootkapitaal) vonden die aderlating blijkbaar geen probleem. Wordt het niet hoog tijd dat de Vlamingen (liefst álle) zich terugtrekken als klant van die bank? Voor het zuiden van het land heeft zo’n oproep natuurlijk geen zin. Zij laten hun spaarcenten liever afvloeien naar grote broer Frankrijk dan het te laten staan bij de laatste Belgische grootbank, KBC/CBC, want die is in handen van die verdomde Vlamingen.

In De Trends van 9 april stond het Europese én tegelijkertijd Belgische dilemma klaar en duidelijk in één zin te lezen. De hoofdredacteur legde onze noorderburen de volgende woorden in de mond: ‘Moeten wij, Nederlanders, die werken tot 67 jaar en reserves hebben aangelegd, de rekening betalen van mensen die op hun zestigste met pensioen gaan en de toekomst niet hebben voorbereid?’

Intussen maakt ons land zich op voor een definitievere regering waarin de Franstaligen heer en meester zullen zijn. Ze krijgen daarbij alvast steun. ‘Groen en Ecolo lijken wel de meest “regeringsgetrouwe” partijen, buiten Open Vld dan’, dixit de elektronische krant Newsmonkey van 7 april. Wat gaat dát Vlaanderen geld kosten…

En nog een politiek incorrect variapuntje

Begin april stonden de kranten vol van het dramatische einde van een twaalfjarig meisje uit het Gentse. Tragisch. Veel bleek te maken te hebben met een niet begrepen hulpkreet via het noodnummer 101. Dat werd prompt beschuldigd van een ontoereikende reactie (net als overigens de huisdokter in kwestie). Al snel werd bekend dat op vraag van de Gentse burgemeester het Vast Comité van Toezicht een onderzoek gaat instellen naar de afhandeling van de noodoproep.

Ik voel oprecht mee met de ouders. Zonder Comité is duidelijk wat er precies misgelopen is. De moeder van het meisje sprak uitsluitend een Ghanese versie van het Engels. Daardoor vatte de operator van dienst de boodschap niet. Uit verdere verslagen bleek dat die dame al dertig jaar in ons land woonde, maar nog steeds geen Nederlands sprak. Wat niet wil zeggen dat de diensten 101 ook voor deze inwoners alles moeten doen wat mogelijk is. Onderzoek zal uitwijzen of dat gebeurd is.