Uitstel van aangifte BTW en personenbelasting na cyberaanvallen

De voorbije dagen werd de Federale Overheidsdienst Financiën enkele keren aangevallen door hackers. Dat bemoeilijkte de toegang tot Tax-on-web. Zelfstandigen krijgen daarom deze week wat uitstel van de fiscus om hun BTW- en personenbelastingsaangifte in te dienen.

Drukste periode

‘Tax-on-web blokkeerde op het moment dat de accountants en belastingconsulenten de drukste periode van het jaar beleven’, meldt Danny De Pourcq, verkoopsdirecteur van het sociaal secretariaat Xerius, dat veel met accountants werkt. In augustus, september en oktober moeten de cijferberoepen immers de BTW-, de personen- én de vennootschapsbelastingaangifte voor zelfstandigen en bedrijven verwerken en aangeven.

De BTW voor het voorbije kwartaal moet voor de FOD Financiën niet op 20, maar op 23 oktober worden aangegeven. De uiterste indieningsdatum voor ‘specifieke inkomsten’ 2023 (voor bedrijfsleiders, meewerkende echtgenoten) wordt verlengd van 18 tot 26 oktober.

Afspraak met fiscus

De fiscus verleende het uitstel niet naar goeddunken. ‘Dit is het resultaat van de overeenkomst die onze beroepsgroep net een jaar geleden sloot met minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V)’, duidt Bart Van Coile, voorzitter van de beroepsfederatie Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA).

Volgen de overeenkomst mocht een bepaalde beroepscategorie zijn belastingaangifte later indienen dan de meeste belastingplichtigen, die dit einde juni (schriftelijk) of in juli (digitaal) moeten doen. Belastingplichtigen, die ‘deel twee’ van de aangifte invullen, mogen dat voortaan doen tot in oktober.

De afspraak had ook tot gevolg dat FOD Financiën de indieningstermijn voor cijferberoepen zou verlengen als er bij de overheid problemen zouden ontstaan met de digitale aangifte. ‘Dat was vroeger vaak het gevolg van het massale gebruik van het identificatiesysteem CSAM en Tax-on-Web in piekperiodes’, aldus Van Coile.

De Pourcq signaleert dat tijdens het weekeinde voor de fiscale deadlines dikwijls ook onderhoudswerken plaatsvonden aan de overheidswebsites. ‘De overbelasting en de ontwrichting op piekperiodes zijn dus niet nieuw. De sector klaagt het fenomeen van de aangiftedruk al meer dan tien jaar aan.’Maar dit jaar is de chaos compleet door de hackers. Het verleende uitstel met enkele dagen is nogal mager. Het wordt een druk weekend voor mijn klanten.’

Net nu meer controles

Van Coile betreurt dat net in deze periode de fiscale administratie de controles opdrijft. Ook dat is een bekend fenomeen. ‘Het lijkt erop dat de ambtenaren op het einde van het jaar snel snel nog hun cijfers moeten halen’, verklaart hij. ‘Zij sturen een brief waarin ze binnen de dertig dagen bepaalde informatie opvragen. De werkdruk neemt dan nog meer toe.’

Hij wijst erop dat het moeilijk is om die werkdruk met meer personeel op te vangen. De sector heeft het immers moeilijk in de ‘war for talent’.

Op sterven na dood

Van Coile: ‘Door de informatisering neemt het aantal routinematige verwerkingen sterk af. Dat is een goede zaak, waar de software-ontwikkelaars terecht mee pronken, ook in het onderwijs. Er is een keerzijde van de medaille: de cijferberoepen hebben het imago dat ze door de digitalisering op sterven na dood zijn. De computers nemen het telwerk immers over, lijkt het.’

Jonge mensen aarzelen om de studie accountancy aan te vatten. Terwijl het beroep ook is uitgebreid door nieuwe taken door rapporteringen over witwassen, duurzaamheid en dergelijke. Van Coile: ‘Bovendien versterkt onze adviespraktijk omdat we steeds meer toegevoegde waarde aanbieden door artificiële intelligentie op de cijfers los te laten.’

Tussen 2014 en 2022 steeg het aantal medewerkers bij accountants en belastingconsulenten met een derde naar 20.000. ‘Toch kunnen we het aantal vacatures niet opvullen’, betreurt Van Coile.