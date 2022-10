UK politiek in één minuut – Schots onafhankelijkheidsreferendum voor oktober 2023

De troepen van Nicola Sturgeon, de Schotse First Minister en leider van de Scottish National Party, bliezen verzamelen op de jaarlijkse partijconferentie in Aberdeen. Het woord troepen is bewust gekozen, na de chaotische bijeenkomst van de Tory’s en de altijd opstandige conferentie van Labour, oogde het SNP-congres gedisciplineerd en sprak de partij als één man.

‘Ik verafschuw Tory’s’

Het enige akkefietje waarmee de Schotse nationalisten te maken hadden, was de uitspraak van Sturgeon tijdens een interview. ‘I detest the Tories’, bekende ze. Meteen rees de vraag – samen met menige wenkbrauw – of de minister-president van een land een deel van het Schotse kiespubliek zomaar mag verafschuwen. Ze sprak geen spijt uit over de uitspraak, maar ze verduidelijkte wel dat ze het over de politici en hun beleid had en niet specifiek over het kiespubliek van de Britse Conservatives. (tekst gaat verder onder video)

Onafhankelijkheidsreferendum

Het orgelpunt van het congres was de slottoespraak van Sturgeon. Daarin onderstreepte ze nog maar eens het plan om op 19 oktober 2023 een onafhankelijkheidsreferendum te organiseren. Ze hoopt dit in samenspraak met de Britse regering te kunnen doen, maar daar is geen schijn van kans voor. Plan B is dan een referendum met de goedkeuring van het Britse Hooggerechtshof, maar ook daar zit weinig hoop in. Wellicht wordt het plan C: wanneer de Britse verkiezingen in 2024 plaatsvinden, dan zal de SNP die als een campagne voor onafhankelijkheid voeren. ‘We zullen het als een de facto referendum zien’, sprak Sturgeon. Het congres onthaalde haar plannen op een staande ovatie.

Zelfvertrouwen

Als een week in de politiek al een bijzonder lang aanvoelt, hoelang lijkt een jaar dan wel niet? Terwijl het kabinet van Liz Truss in volle chaos verkeert en Labour zich langs de zijlijn warmloopt, oogt de SNP bijzonder zelfzeker. Het is op die kracht dat de partij en Sturgeon rekenen om van hun onafhankelijkheidsstreven een electoraal succes te maken.