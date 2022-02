Wat te onthouden van het weekeinde? Union is niet onklopbaar

Weer een week voorbij in voetballand. Tijd voor een overzicht.

Ploeg van de week

Internationaal Bochum, dat Bayern München klopte. In eigen land STVV dat tegen Union kon wat Anderlecht, Club Brugge, Antwerp en Racing Genk niet konden.

Speler van de week

Mats Rits, die als verdedigende middenvelder beide doelpunten voor Club Brugge maakte.

België

Union heeft dan toch eens verloren. Tegen STVV en op eigen veld dan nog. Vanzeir trapte in de slotfase immers een strafschop hoog over, waardoor het 0-1 bleef. Maar laat ons plots niet het tegenovergestelde van de voorbije weken gaan roepen. Dit was een pijnlijke misstap, maar maakt de voorbije maanden niet ongedaan. Union blijft de beste ploeg van het land, maar maakt tegen Charleroi komend weekeinde best niet opnieuw een uitschuiver.

Antwerp nadert tot op zeven punten. De Great Old leek na de uitsluiting van Samatta ook puntenverlies te gaan lijden, maar won in de slotseconden alsnog met een frommelgoal bij Seraing (0-1). Het gejammer over de rode kaart was onterecht en de Great Old mocht zich in de handen knijpen dat een letterlijke omhelzing van Dessoliel geen strafschop voor gevolg had.

Antwerp maakte wel terecht haar beklag over de schandelijke grasmat van het Stade du Pairay. Behalve de modderpoel maakten ook de lege tribunes duidelijk dat deze club weinig te zoeken heeft in de hoogste klasse. Een tijdje terug las ik ergens dat Seraing een traditieclub is. Een verslaggever met weinig historische voetbalkennis. Seraing heeft in de jaren ’80 een tijdje op het hoogste niveau gespeeld en zelfs een keer Europees voetbal afgedwongen, dankzij het frivole voetbal van enkele Zuid-Amerikaanse jongens zoals de Peruaan Oblitas. Seraing was even een hoogvlieger dankzij de Brusselse bouwpromotor Blaton en vooral zijn voetbalgekke vrouw, maar meer was het ook niet. De club is nu een bijhuis van FC Metz, dat in degradatiegevaar verkeert in de Ligue Un.

Ook bij AA Gent was er gedoe over de rode kaart voor Samoise. Volgens Hein Vanhaezebrouck ging ons voetbal weer eens internationaal niet meer meetellen omdat geschoffel niet toegelaten wordt. Jammeren is makkelijker dan aan de echte problemen te werken. Bijvoorbeeld aan de jeugdopleiding. Een insider stuurde onlangs een bericht met de namen van de bij de jeugd van de Buffalo’s opgeleide spelers in de huidige eerste klasse en kwam niet verder dan vijf namen: Raman, Vanderbruggen, Louis Verstraete, Thiebaut De Smet en Samoise. Overigens hield Gent in Eupen ook zonder Samoise stand: 0-1, dankzij een fraaie goal van Laurent Depoitre.

Racing Genk had geen kind aan Standard (2-0). De club had beslist voor en na deze match geen perscontact toe te staan. De media (maar eigenlijk vooral hun eigen supporters) werden geviseerd omdat de arbitrage te weinig respect zou hebben voor de Limburgers.

Wat een kinderachtige en pathetische reactie na de nederlaag midweeks in Leuven. Ja, Racing Genk verdiende een penalty, maar er is wel al eens een zwaardere duw (zoals gisteren in de slotfase op Union) onbestraft gebleven en het valt te begrijpen dat de VAR er geen ‘clear error’ in zag. Overigens vond Standard dat de ref te weinig respect had voor de Luikenaars bij het eerste Limburgse doelpunt. Zo zie je maar.

Heel wat voetballiefhebbers hebben het nog altijd moeilijk met de videoref en hopen dat hij opnieuw verdwijnt. Het gaat niet gebeuren, mensen. Integendeel. In Frankrijk wordt al een tijdje, in opdracht van de Fifa, geëxperimenteerd met een systeem met slechts vier camera’s, meldde de Franse sportkrant L’Equipe vrijdag. Opzet is het gebruik van de VAR democratischer en zo betaalbaar te maken voor gebruik in de lagere reeksen. Er komt dus alleen maar meer VAR.

Anderlecht leek al aan de rust klaar met Zulte Waregem, maar de aansluitingstreffer van de thuisploeg bracht wat spanning terug. De Brusselaars kwamen niet echt meer in de problemen (1-2). Heel veel heeft het vertrek van Francky Dury de West- en Oost-Vlaamse fusieploeg nog niet opgeleverd.

Op Union na wonnen zowat alle kandidaten voor een plaats in Play-off 1. Club Brugge smeerde Charleroi de eerste nederlaag in vijf wedstrijden aan. Het regende doelkansen in de leukste partij van het weekeinde, maar alleen het nummer ‘6’ (in de opstelling) van Club kwam tot scoren. Mats Rits was de man van de match, maar dat had ook Simon Mignolet kunnen zijn. De ploeg van het Zwarte Land werd dus allesbehalve weggespeeld op Jan Breydel.

Europa

*Real Madrid (met in de laatste acht minuten Eden Hazard) kwam bij Villarreal niet verder dan 0-0. FC Sevilla, dat van Elche won (2-0), nadert daardoor tot op vier punten. Atletico Madrid zweette bloed en tranen om Getafe te bedwingen (4-3). Barcelona kon pas in de 96ste minuut bij buur Espanyol een gelijkspel uit de brand slepen: 2-2 via de kop van de pas ingevallen Luuk de Jong. Een wanhopige Xavi zwoer even het tikitaka-voetbal af.

*De topper tussen Napoli en Inter eindigde op 1-1. Dries Mertens mocht zes minuten opdraven. De winnaar van het weekeinde was daardoor Milan, dat Sampdoria versloeg (1-0). De Rossoneri tellen nu één punt meer dan die andere bespeler van San Siro, maar heeft ook één wedstrijd meer afgewerkt.

*Sensatie in de Bundesliga, waar het bescheiden Bochum Bayern München het nakijken gaf. Het verschil met Borussia Dortmund bedraagt nu nog zes punten. De Borussen, met Axel Witsel, versloegen Union Berlin in eigen huis (0-3).

*Mbappé bezorgde Paris Saint-Germain in de 93ste minuut de zege tegen Stade Rennais (1-0). Nice verloor in Lyon (2-0) en moet Marseille (1-2 bij Metz) de tweede plaats gunnen.

*Kevin De Bruyne en Man City kenden geen genade met hekkensluiter Norwich (0-4). Raheem Sterling tekende voor een hattrick. Liverpool won zuinig bij het bedreigde Burnley (0-1). Leander Dendoncker maakte één van de twee goals van Wolverhampton bij Tottenham (0-2). Youri Tielemans zette een strafschop om voor Leicester City tegen West Ham (2-2).

Wereld

Chelsea won de finale van de Wereldbeker voor Clubs: 2-1 tegen het Braziliaanse Palmeiras. Romelu Lukaku scoorde in de reguliere speeltijd, maar werd na 90 minuten gewisseld. In de slotminuut van de extra times maakte Kai Havertz het verschil (2-1).

Chelsea vervoegt zo Ajax, Barcelona, Bayern München, Juventus en Manchester United: het rijtje van clubs die alle trofeeën gewonnen hebben die een Europese club kan bemachtigen.