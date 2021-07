Vaccinatie ook zinvol voor wie COVID-19 had

De meeste mensen die een COVID-19 infectie doormaakten, zelfs zij die enkel zeer milde tot geen symptomen hadden, zullen beschermd zijn tegen het virus. Een bescherming die tenminste een jaar aanhoudt. Dat blijkt uit een recente Amerikaanse opvolgstudie (gepubliceerd in Nature). Belangrijk nieuws is dat deze mensen extra baat hebben om zich bijkomend toch nog te laten vaccineren. Op die manier krijgt hun immuun systeem een boost. Daardoor zal het vaccin ook bescherming bieden tegen de pathologische varianten zoals de…

De meeste mensen die een COVID-19 infectie doormaakten, zelfs zij die enkel zeer milde tot geen symptomen hadden, zullen beschermd zijn tegen het virus. Een bescherming die tenminste een jaar aanhoudt. Dat blijkt uit een recente Amerikaanse opvolgstudie (gepubliceerd in Nature). Belangrijk nieuws is dat deze mensen extra baat hebben om zich bijkomend toch nog te laten vaccineren. Op die manier krijgt hun immuun systeem een boost. Daardoor zal het vaccin ook bescherming bieden tegen de pathologische varianten zoals de deltavariant. Een prima zaak.

Het achtergrondverhaal

Professor Michel Nussenzweig, hoofd van het laboratorium voor moleculaire immunologie van de Rockefeller University, New York, onderzocht de immuniteit in een groep van volwassen patiënten die volledig hersteld waren van COVID-19 na 1 maand, na 6 maanden en na 12 maanden nadat hun COVID-19-symptomen waren begonnen. ‘We wilden begrijpen hoe immuniteit evolueert na een COVID-19 infectie’, verklaarde Nussenzweig. Hij beperkte zijn onderzoek enkel tot volledig genezen COVID-19 patiënten. Vermoeide of kortademige patiënten of zij die verlies hadden van smaak of reuk, zaten niet in het onderzoek.

Veertig procent van de studiepatiënten had ten minste 1 dosis van een mRNA-vaccin gekregen, gemiddeld 40 dagen vóór het follow-up bezoek van 12 maanden. Zestig procent had geen vaccin gekregen. Geen enkele patiënt had na 12 maanden een positieve COVID-19 test.

De deltavariant

Het team van Nussenzweig ontdekte dat antilichamen tegen COVID-19 zich tot een jaar na infectie bleven ontwikkelen. Een bijkomend vaccin versterkte de immuunrespons. Vergeleken met 6 maanden eerder behielden deelnemers die niét waren gevaccineerd de meeste van hun antilichamen tegen het virus. Goed nieuws dus. Er was ook minder goed nieuws. Het bloed van de niet-gevaccineerde ex-covid-19 patiënten had minder neutraliserende activiteit tegen de varianten B.1.1.7 (alfa), B.1.351 (beta), P.1 (gamma) en B.1.526 (iota), met het groter verlies aan activiteit tegen de bètavariant, beter bekend als de Zuid-Afrikaanse variant.

En wat met de deltavariant? Niet-gevaccineerde ex-COVID-19 patiënten hadden, ongeveer een jaar nadat ze hersteld waren van milde COVID-19, minder bescherming tegen de delta- en bètavarianten dan tegen de alfavariant. Terwijl 88% van deze groep neutraliserende antilichamen tegen de alfavariant had, was dat slechts 47% tegen de in steile opmars zijnde deltavariant. Een paar dagen geleden trouwens lanceerde de WHO het bericht dat de deltavariant, die voor het eerst in India werd ontdekt, snel alle andere varianten zal overvleugelen. Dit gegeven hoeft niet af te schrikken.

Vaccineren

Het volstaat om de niét-gevaccineerde COVID-19 patiënten alsnog te vaccineren. Bij COVID-19 herstelde patiënten die slechts 1 dosis van de AstraZeneca-, Pfizer- of Moderna-vaccins hadden gekregen, zag men een duidelijke toename in antilichamen tegen alle COVID-19 varianten. Nussenzweig: ‘vaccinatie van herstellende individuen verhoogde spectaculair de immuunrespons (tegen delta) ruim boven de neutralisatiedrempel. Deze resultaten suggereren sterk dat vaccinatie van eerder geïnfecteerde individuen beschermen tegen een groot aantal circulerende virale stammen, waaronder de deltavariant. ”

Wat met de niet-besmette mensen?

Het blijft een open vraag hoelang de immuniteit aanhoudt na enkele vaccinatie zonder ooit besmet te zijn geweest met COVID-19. Uit een recente studie bleek dat mensen, die niet eerder geïnfecteerd waren, ten minste drie maand na hun tweede dosis van het mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech een verrassend hoog aantal COVID-19s spike-eiwit-gerichte B-cellen hadden in de lymfeklieren. Het is in de lymfeklieren waar deze cellen worden getraind om antilichamen te produceren en te perfectioneren. Dat doet het vaccin heel goed. Sommige van de antilichamen beschermden via een kruisreactie tegen varianten van COVID-19.

Professor dokter Rachel Presti (microbiologe, Universiteit St Louis) is zeer enthousiast: ‘de mRNA vaccins genereren een brede en duurzame respons.’ Misschien iets te kort door de bocht kan je stellen dat, wat bescherming betreft, het vaccin een betere immuunreactie opwekt dan de immuunreactie die door de ziekte zelf wordt uitgelokt.

Een booster

Tot slot zijn de auteurs het erover eens dat bij gevaccineerde mensen, die niet eerder geïnfecteerd werden met COVID-19, er op een gegeven moment toch een derde dosis, een booster, zal nodig zijn. Maar het is niet bekend wanneer dat zal zijn. Geleerden spreken zich daar voorlopig niet over uit. Volgens Pfizer/BioNTech zou de derde dosis best zes maanden na de tweede dosis volgen. Nog volgens deze farma-gigant zou na een derde prik de hoeveelheid antistoffen tegen het coronavirus vijf tot tien keer zo hoog zijn als na twee prikken. Klopt dat? Het is wachten op de ‘peer reviewed’ publicaties.

Conclusie

COVID-19 varianten zullen bij mensen, die eerder COVID-19 hebben doorgemaakt, geen ernstige ziekte veroorzaken. Hospitalisaties zullen niet toenemen. Desalniettemin is het belangrijk om ook de eerder geïnfecteerde mensen te vaccineren omdat ze dan extra beschermd zullen zijn. “Bulletproof” zeg maar, tegen de COVID-19varianten.

Naturally enhanced neutralizing breadth against SARS-CoV-2 one year after infection. Zijun Wang, Frauke Muecksch, Michel C. Nussenzweig et al.

Nature, volume 595, pages 426–431 (2021)