Vakbonden krijgen ondersteuning van 20 miljoen euro

Sinds de Tweede Wereldoorlog staan de drie klassieke vakbonden in voor de uitbetaling van de werkloosheidsvergoeding. Het gaat om het christelijke ACV, het socialistische ABVV en de liberale ACLVB. Het is nog een typisch voorbeeld van de verzuilde samenleving uit de tweede helft van de vorige eeuw, die ondertussen al wat van haar pluimen verloren heeft. Maar het leeft nog steeds. Het impliceert dat de klassieke politieke partijen sterke banden hebben met allerlei belangengroepen, die hun vertegenwoordigers plaatsen in die…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Sinds de Tweede Wereldoorlog staan de drie klassieke vakbonden in voor de uitbetaling van de werkloosheidsvergoeding. Het gaat om het christelijke ACV, het socialistische ABVV en de liberale ACLVB. Het is nog een typisch voorbeeld van de verzuilde samenleving uit de tweede helft van de vorige eeuw, die ondertussen al wat van haar pluimen verloren heeft.

Maar het leeft nog steeds. Het impliceert dat de klassieke politieke partijen sterke banden hebben met allerlei belangengroepen, die hun vertegenwoordigers plaatsen in die partij en zo in het parlement komen. Onrechtstreeks zijn ze dus betrokken in het politieke beslissingsproces, waardoor de onafhankelijkheid ervan in het gedrang komt.

Tal van voordelen

De vakbonden vinden de uitbetaling van de werkloosheidsvergoeding een goede zaak. De werkloze moet immers lid van de vakbond worden, waardoor het ledenaantal groeit. Het moet ook gezegd worden dat de vakbonden over het algemeen een goede service bieden om de werkloze wegwijs te maken in de ingewikkelde reglementering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, die federaal is. Maar de laatste tijd, vooral sinds corona, schort er daar toch wat aan. Dat bleek onlangs toen in Brussel 1.500 werklozen die via het ACV een aanvraag voor werkloosheidsvergoeding hadden ingediend al maanden de uitkering niet kregen omdat dit te laat was gebeurd.

Een ander belangrijk voordeel is dat via de vakbonden zo veel geld passeert. Dat leverde hen geen windeieren op in de vorige eeuw. Men vertelde mij dat de vakbonden dit geld begin van de maand op de rekening kregen, om het op het einde van de maand uit te betalen. Toen de rente hoog stond verkregen de vakbonden zo dus een belangrijk ‘thesaurievoordeel’, dat gaandeweg verminderde door de sterk dalende rente. Pas vorig jaar kwam er een kentering. Ook de bedragen van de totale werkloosheidsvergoeding verminderden: in 2014 was dit 3,8 miljard euro, terwijl dit in 2019 al gedaald was tot 3,2 miljard euro. Door corona kwam er wel een tijdelijke opstoot. Maar we staan zo dus voor de paradoxale toestand dat de vakbonden een financieel belang hebben bij hoge werkloosheid, terwijl ze in de praktijk een daling ervan moeten nastreven.

Hulpkas voor werklozen

Voor de goede orde moeten we nog zeggen dat voor de werklozen die geen lid van een vakbond willen worden er nog de optie bestaat van de HVW (in het Frans CAPAC), of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Ze werd opgericht in 1952, beschikt over 34 uitbetalingsbureaus en ressorteert onder de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Die wordt nu geleid door minister Dermagne (Parti Socialiste of PS), en dat maakt de HVW niet meer zo onafhankelijk. Bewijs ervan is dat de administrateur-generaal van de HVW, Jean-Marc Vandenbergh waar hij 15 jaar gewerkt heeft, in 2021 administrateur-generaal van de RVA werd.

Nochtans is de HVW geen instelling die goed functioneert. Als je er als werkloze naar telefoneert duurt het soms uren voordat je er iemand te pakken krijgt. Tijdens corona waren de HVW-kantoren dicht: het telefoonbandje uit de herfst van 2020, dat stelde dat de kantoren ‘terug open’ waren, is na 2,5 jaar nog steeds actief. Als je online via ‘mijn HVW’ een bericht doorstuurt krijg je nooit antwoord, en weet je dus niet of alles in orde is voor jouw dossier. Het is een gevolg van een manke organisatie, wat de personeelsleden niet verweten kan worden.

Begrotingscontrole: 20 miljoen euro extra

Onlangs bleek echter dat tijdens de begrotingscontrole beslist was de vakbonden voor hun uitbetaling van de werkloosheidsvergoeding in 2023 en 2024 telkens 10 miljoen euro extra te verschaffen vanwege de staat. Ondanks een begrotingsdeficit van fors boven 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), dat tot sparen zou moeten aanzetten, krijgen de vakbonden een supplement.

Het is een passage in de begrotingscontrole die in heel bedekte termen spreekt van ‘extra middelen voor de RVA voor de verruimde beheersovereenkomst’. Een leek kan daaruit nooit afleiden om wat het echt gaat. En dit komt van een regering die een nieuwe politieke cultuur wilde lanceren met meer democratische transparantie.

Beschermd statuut

Vakbonden genieten reeds lang van een beschermd statuut. Ze hebben geen rechtspersoonlijkheid, zodat het niet evident is hen aansprakelijk te stellen voor de economische en materiële schade die geleden wordt als gevolg van hun acties. Ze publiceren ook geen jaarrekeningen, zodat we hun financiële toestand niet kennen. Maar we hebben een sterk vermoeden dat die niet slecht is.

In het jaar 2000 was er zo het bericht dat ACV een rekening had bij de bank KB-Luxemburg: als je niets hebt, doe je dat niet. Een Luxemburgse rekening kon toen dienen om geen roerende voorheffing te betalen, of om niet-officiële middelen (bijvoorbeeld de stakingskas) te betalen.

Door de daling van de werkloosheid is het aantal betalingen volgens het ACV gezakt van 11 miljoen in 1991 tot 7 miljoen nu. Blijkbaar zijn de dossiers ook complexer geworden, waardoor er ook minder betalingen uit voortspruiten. Tegelijkertijd dalen de vaste kosten niet in dezelfde mate, zodat de vergoeding van de staat niet meer de administratieve lasten voor de vakbond compenseert. In 2022 bedroegen de kosten volgens het ACV ongeveer 30 euro per dossier, terwijl de RVA slechts een vergoeding van 25 euro gaf. Het is wel zo dat de vakbonden reeds overgegaan zijn tot een daling van hun werknemersbestand.

Socialisten en christendemocraten

Men kan zich de vraag stellen of het huidige systeem moet blijven bestaan, en of er geen efficiënter alternatief is. De vakbonden blijven echter op het huidige systeem met hun tussenkomst staan, omdat ze er ook voordelen bij halen. Ze worden hierin ondersteund door de socialisten en de christendemocraten. De liberalen en de Vlaams-nationalisten zijn er tegen. Maar blijkbaar doet de liberaal De Croo een knieval om zijn regering boven water te houden.

Voor de PS is het echter erg nuttig om een goede relatie met de vakbond te onderhouden. Als ze door een overwinning van de Vlaams-nationalisten bij de verkiezingen in de oppositie geraakt, dan kan ze via de vakbond de regering met Vlaams-nationalisten die tot hervormingen wil overgaan het leven erg zuur maken. We verwijzen maar naar de weerstand tegen het optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 jaar door de Zweedse coalitie.

Tanende invloed

Vakbonden zijn erg conservatief, en willen niet veel hervormen. Ondanks het feit dat iedereen langer leeft, willen ze de pensioenleeftijd niet verhogen om het systeem van de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Iedere vorm van meer soepelheid in de arbeidsmarkt wordt door hen tegengewerkt, wat buitenlandse bedrijven kan doen afschrikken om in België te investeren.

Maar de bonden verliezen invloed. Er is nu overal een structureel tekort aan werkkrachten, zodat veel mensen aan de slag kunnen. Maar daardoor heeft men minder behoefte aan de vakbond, die zelf niet flexibel is en met haar tijd onvoldoende meegaat. We verwijzen maar naar de e-commerce. Het conflict met Delhaize toont aan dat als het te lang duurt, de werknemers meer bereid zijn om opnieuw te gaan werken.

Nieuw zakenmodel

Het huidige systeem voor de uitbetaling van de werkloosheidsvergoeding is echter achterhaald. De vakbonden moeten op zoek naar een nieuw business- en financieringsmodel om hun werking draaiende te houden. Ze hebben genoeg middelen en mankracht om een nieuwe structuur uit te bouwen.

Maatschappelijk gezien is het niet meer verantwoord dit versnipperde systeem toe te passen omdat het te kostelijk is. Men zou er beter aan doen de HVW verder uit te bouwen en te versterken, zodat de uitbetaling van alle werkloosheidsvergoedingen via hun netwerk kan gebeuren. Zo kan men schaalvoordelen creëren die tot meer efficiëntie en lagere kosten leiden. De politiek moet er wel afstand van nemen, zodat de verzuiling het klimaat daar niet kan verzieken.