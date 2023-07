Valt Nederlandse regering over asiel?

Van woensdag op donderdag hield de Nederlandse regering crisisberaad. Donderdag speculeerden media over een mogelijk val van de regering. De vergadering van donderdag op vrijdag werd uiteindelijk gestaakt, vrijdag na het ministerberaad worden de gesprekken voortgezet. Sinds afgelopen zomer zijn de regeringspartijen verdeeld over twee kwesties, stikstof en asiel. In beide kwesties staan de rechts-liberale VVD (34 Kamerzetels) en het christendemocratische CDA (14) tegenover het links-liberale D66 (24) en de orthodox-protestantse en sociaaleconomisch linkse ChristenUnie (5). De huidige crisis is…

Van woensdag op donderdag hield de Nederlandse regering crisisberaad. Donderdag speculeerden media over een mogelijk val van de regering. De vergadering van donderdag op vrijdag werd uiteindelijk gestaakt, vrijdag na het ministerberaad worden de gesprekken voortgezet.

Sinds afgelopen zomer zijn de regeringspartijen verdeeld over twee kwesties, stikstof en asiel. In beide kwesties staan de rechts-liberale VVD (34 Kamerzetels) en het christendemocratische CDA (14) tegenover het links-liberale D66 (24) en de orthodox-protestantse en sociaaleconomisch linkse ChristenUnie (5). De huidige crisis is om asiel. VVD-premier Mark Rutte stond er namelijk op dat hierover een knoop werd doorgehakt vóór aanvang van het zomerreces. De Tweede Kamer had donderdag haar laatste vergaderdag, het kabinet vrijdag 14 juli.

Een extra complicatie was wel dat Rutte deze week, na negen maanden onderhandelen over asiel, met een aanvullende eis kwam: inperking van gezinshereniging. Voor gezinspartij ChristenUnie was die altijd taboe geweest.

Woningtekort

De asielcrisis is meer dan landelijke politici die elkaar dwarszitten. Duidingsprogramma Een Vandaag (publieke omroep) liet een wethouder uit de gemeente Stichtse Vecht aan het woord. Die werd in de supermarkt aangesproken door een mevrouw die huilend vroeg wanneer haar 31-jarige dochter op zichzelf kon gaan wonen. “Wat moet ik dan zeggen, ‘Nee, wij geven alle woningen aan statushouders’? Dat zou niet eerlijk zijn.” De wachtlijst voor een sociale huurwoning is nu al vijftien jaar. Hoe meer asielzoekers, hoe mee woningzoekenden.

Volgens een peiling in dezelfde uitzending wil 81 procent van de kiezers, van links tot rechts, dat de asielinstroom wordt ingeperkt. Bij VVD- en CDA-kiezers was dit 90 procent, ook bij D66- en ChristenUnie-kiezers meer dan 60 procent. Alleen: van VVD- en CDA-kiezers mag het kabinet vallen als gezinshereniging niet wordt ingeperkt, van ChristenUnie-kiezers als dit wel gebeurt.

Rubberen Rutte

De huidige opstelling van Rutte verrast en verbaast coalitiepartners en waarnemers. Al dertien jaar stoelt zijn premierschap niet op idealen en verkiezingsstandpunten verwezenlijken, maar op oplossingen zoeken. Alleen in verkiezingstijd komt hij principieel over, dan zegt hij wat rechtse kiezers willen horen. Na de verkiezingen stapt hij over op het zoeken naar een meerderheid voor een coalitie met hem als premier. Is er een regeerakkoord, dan verdedigt hij die standpunten, niet het VVD-verkiezingsprogramma. ‘Rubberen Rutte’ buigt altijd mee.

Maar begin deze week zette hij dan voor het eerst in dertien jaar zijn coalitiepartners het mes op de keel.

De verklaring wordt gezocht in druk van de achterban. VVD-leden vragen zich af wat dertien jaar de premier leveren heeft bijgedragen aan het verwezenlijken van VVD-standpunten. Bij de partijcongressen van november en juni werd vooral verwezen naar asiel en migratie. Dit waren de VVD-thema’s sinds begin jaren negentig, maar Rutte regeerde vooral met partijen die daar niet streng op zijn.

Rutte reageerde verontwaardigd toen vorige maand congresgangers opriepen desnoods uit het kabinet te stappen. Na afloop van de vergadering stond hij de pers te woord. Voor het eerst in tachtig jaar oorlog in Europa, Nederland is door brexit nu de vijfde economie in de eurozone, andere landen kijken naar Nederland — dan kun je toch geen vervroegde verkiezingen gebruiken? Een maand later lokt de premier mogelijk verkiezingen uit. Een bewijs te meer van zijn overbekende soepelheid? Hoe geloofwaardig is het dat hij alsnog ergens een breekpunt van maakt?

ChristenUnie

De ChristenUnie kreeg afgelopen januari een nieuwe fractievoorzitter en partijleider, Mirjam Bikker. Gert-Jan Segers, fractievoorzitter vanaf 2015, verliet de landelijke politiek. Segers had de partij in 2017 in de regering-Rutte III geleid. De ChristenUnie was altijd ‘getuigenispartij’: meer gericht op principes van de achterban uitdragen dan op macht. Als onderdeel van de coalitie moesten ze besluiten verdedigen waar de achterban ongelukkig mee was (‘meloenen inslikken’). Bikker lijkt geschikter voor een getuigenispartij: ‘Onze principes zijn niet te koop.’ Het verschil met Rutte kan niet groter zijn.

Speculaties

De VVD staat momenteel gunstiger in de peilingen dan de coalitiepartners. Bij vervroegde verkiezingen is Rutte automatisch lijsttrekker, over twee jaar kiest de VVD misschien een ander. Hij heeft geen leven buiten de politiek. Is het berekening?

Wil hij af van de ChristenUnie? Die partij heeft slechts vijf zetels. Met gedoogsteun van landbouw- en regiopartij BBB (1 zetel in de Tweede Kamer, 16 in de Senaat), het conservatief-liberale JA21 (3 in Tweede Kamer) en de orthodox-protestantse en rechts-conservatieve SGP (3) zijn er twee zetels meer om een minderheidsregering van VVD, D66 en CDA te gedogen.

Commentatoren opperden de afgelopen maand dat kritiek van partijgenoten niet zo gemakkelijk van hem afglijdt, dat hij voor het eerst echt geraakt was. Vandaar zijn ‘persoonlijke commitment’ het aantal asielzoekers te verminderen. Maar de VVD is volledig aan hem aangepast. Is hij oprecht, of is het zijn zoveelste toneelstukje, om de achterban tevreden te stellen?