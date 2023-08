Valt regering van Estland?

Kaja Kallas, premier van Estland, kwam eind augustus door een reeks schandalen in opspraak. Journalisten ontdekten dat haar echtgenoot Arvo Hallik nog steeds mede-eigenaar is van de logistieke ondernemingen Stark Logistics en Stark Warehousing. Bedrijven die, ondanks de Europese sancties, opdrachten blijven uitvoeren die in directe verbinding staan met de Russische Federatie. Een val van de Estse regering lijkt nabij. De premier is persoonlijk betrokken door een lening van 350.000 euro aan haar man voor de oprichting van Stark Warehousing…

Kaja Kallas, premier van Estland, kwam eind augustus door een reeks schandalen in opspraak. Journalisten ontdekten dat haar echtgenoot Arvo Hallik nog steeds mede-eigenaar is van de logistieke ondernemingen Stark Logistics en Stark Warehousing. Bedrijven die, ondanks de Europese sancties, opdrachten blijven uitvoeren die in directe verbinding staan met de Russische Federatie. Een val van de Estse regering lijkt nabij.

De premier is persoonlijk betrokken door een lening van 350.000 euro aan haar man voor de oprichting van Stark Warehousing in 2021. De zakenpartner van haar echtgenote is Martti Lemendik, directeur en meerderheidsaandeelhouder van Stark Logistics. Hij bezit net als Hallik 30 procent van Stark Warehousing.

Lemendik verklaarde na het bekend worden van het schandaal dat zijn bedrijf ‘slechts één of twee ladingen per week naar en van Rusland zou vervoeren’. Die zouden allemaal zijn verbonden met één klant — het Estse Metaprint. De producent van spuitbussen bezit productielocaties en magazijnen in het Baltische moederland, Nederland en Sint-Petersburg. De Russische tak van Metaprint wordt ook gecontroleerd door Lemendik. Via een Russische bedrijf en een Cypriotische offshore zouden de bedrijven in rechtstreekse verbinding staan.

Neutraal Zwitsers platform

Als klap op de vuurpijl werden Kallas en haar man onlangs door journalisten gefotografeerd in het gezelschap van een zekere Helena Roots op een terras in het centrum van Tallinn. Roots is een voormalige medewerker van de Russische Sberbank in Zwitserland en volgens de lokale pers een oud-klasgenote van Hallik.

Ze werkt sinds januari voor het bedrijf International Metal Platform AG. Omschreven wordt haar nieuwe werkgever als een ‘neutraal B2B platform voor handel in ijzerlegeringen, edele metalen en zeldzame metalen met garantie van complete anonimiteit’. Het initiatief in Zürich vormt een ideale basis voor het omzeilen van sancties. Het onderonsje op het terras een perfecte bron voor duistere vermoedens.

Spijt en excuses

Op 28 augustus gaf de premier commentaar op de schandalen. ’Ik heb hier vandaag verschillende keren over gesproken. Het spijt me zeer dat een dergelijke situatie is ontstaan en ik bied mijn oprechte excuses aan iedereen aan die door deze situatie is getroffen. Mijn standpunten zijn op geen enkele manier veranderd: elke activiteit in Rusland of met betrekking tot Rusland moet worden gestopt,’ zei Kallas.

Haar man verklaarde in een interview ‘zijn deel aan Stark Logistics te hebben teruggeven aan het bedrijf’. Over zijn aandeel van in Stark Warehousing zei Hallik: ‘Stark Warehousing is een bedrijf voor opslagdiensten. Het is geen dochter- of zusteronderneming van Stark Logistics. Ik ben niet van plan mijn aandeel te verkopen.’

Geen afzwakking

Kaja Kallas is sinds begin 2021 premier van Estland. Ze is de dochter van Siim Kallas die ook Ests premier was en later hoge posten binnen de EU bezette. De 46-jarige politica is een van de meest uitgesproken pleitbezorgers van steun voor Oekraïne. Die houding zou haar centristisch-liberale partij ‘Reformierakond’ extra stemmen hebben opgeleverd bij de parlementsverkiezingen in 2023.

Op 23 maart verklaarde Kallas tijdens een EU-bijeenkomst in Brussel: ‘We weten dat Rusland minder verdient aan de olie… we zien dat de economische sancties, waaronder het olieprijsplafond, effect hebben op de Russische economie en hun vermogen om de oorlogsmachine van brandstof te voorzien. Daar moeten we mee doorgaan. Ik ben tegen elke afzwakking van de sancties.’

Vertrouwenscrisis

De oppositie riep Kallas en vertegenwoordigers van de genoemde bedrijven op mee te werken aan een parlementaire commissie voor opheldering. Tanel Kiik, voorzitter van de in 2022 uit de regering gezette fractie van de links-liberale ‘Estse Centrumpartij’ verklaarde: ‘Estland beleeft nu al bijna twee weken lang een regeringscrisis over de Russische activiteiten van het bedrijf van de echtgenoot van de premier.’

‘Uit de publieke reacties en verschillende opiniepeilingen blijkt dat de inwoners van Estland wachten op een veel duidelijkere uitleg van de premier en overname van de politieke verantwoordelijkheid. Helaas weigerden zowel de premier als de betroffen ondernemers die zaken doen in Rusland om zelfs maar de vergadering van de speciale parlementaire commissie bij te wonen. Dit heeft de vertrouwenscrisis in de regering alleen maar vergroot.’

Langzame reactie

In Rusland doet een hardnekkig vooroordeel over de Esten de ronde. De bewoners van de noordelijkste van de drie Baltische staten zouden uiterst langzaam in hun reactie zijn. Mocht dat waar zijn dan betekent dat voor Kaja Kallas slechts uitstel van executie. In tegenstelling tot het Europees Parlement, waar ze vier jaar als afgevaardigde verbleef, zal ze zich als regeringsleider voor de inwoners van het kleine land moeten verantwoorden.

De Europese sancties tegen Rusland komen in de Baltische landen extra hard aan, omdat Rusland een meer dan belangrijke handelspartner was. Met haar dubbele moraal en de konkelarijen van haar man heeft Kallas zich verder verwijdert van haar kiezers dan ze zelf ooit voor mogelijk had gehouden.

De eerste vergadering van de speciale commissie op 29 augustus kon Kallas ‘wegens een drukke agenda’ niet bijwonen. De bijeenkomst werd verplaatst naar 4 september. De ambtelijke molens malen inderdaad langzaam in Estland.