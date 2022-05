Naar België gevluchte rapper Valtònyc krijgt gelijk in zaak wegens smaad aan Spaanse kroon

De Spaanse rapper Valtònyc, die erin slaagde een oude Belgische strafwet te veranderen, wint in Spanje voor de rechter. Het Grondwettelijk Hof verklaarde de Belgische wet eerder al in strijd met de vrijheid van meningsuiting.

Belediging van de kroon

Vier jaar geleden, op vierentwintigjarige leeftijd, vluchtte Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, naar België nadat het Spaanse Nationaal Gerechtshof hem tot drie en een half jaar gevangenisstraf had veroordeeld wegens belediging van de kroon. Valtónyc wilde de vrijheid van meningsuiting en de grondrechten verdedigen, ondanks het feit dat hij vreesde dat hij door de publieke opinie zou worden vergeten.

Vandaag heeft hij eindelijk de juridische strijd tegen Spanje gewonnen. Het Gentse Hof van Beroep heeft het eurobevel voor het misdrijf ‘smaad’ (het enige dat nog actief was na het uitsluiten van zowel verheerlijking van terrorisme als bedreiging) opnieuw verworpen. Maar, er was nog altijd de mogelijkheid dat het Belgische Openbaar Ministerie cassatieberoep zou aantekenen.

Het Ministerie had tijd tot morgen om één uur ’s middags, maar heeft vandaag al laten weten dat het geen ander beroep zal instellen om de uitlevering van de rapper mogelijk te maken. Dat blijkt uit een korte en duidelijke verklaring: ‘Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in beroep te gaan’. Daarmee is een einde gekomen aan de vier jaar lange juridische strijd die de Spaanse rapper gevoerd heeft.

Nooit alleen

‘Ik wil weer leven’, riep Valtònyc uit na het verslaan van Spanje via het Gentse Hof van Beroep. De rapper legde enkele zichtbaar ontroerde verklaringen af toen hij vanochtend de beslissing van het Hof vernam. ‘Ik ben in België aangekomen toen ik vierentwintig was. Nu ben ik achtentwintig. Ik ben door de Rechtbank van Eerste Aanleg gegaan, door het Hof van Cassatie en door het Hof van Justitie. Maar ik heb me nooit alleen gevoeld.

Ik heb veel geluk gehad met mijn team van advocaten en met de mensen die ik hier in België heb leren kennen, de vrienden, de familie die ik heb gemaakt. Vandaag was een zware dag omdat ik niet wist wat er zou gebeuren. Ik besloot naar België te komen om voor mijn grondrechten op te komen en uiteindelijk was dat een succes.

Ik heb de vrijheid van meningsuiting verdedigd zoveel ik kon en wil weer leven… Nu is het tijd om te eisen dat het leed van alle mensen die dit hebben meegemaakt in Spanje stopgezet wordt. Ik wil bovendien dat Pablo Hasel vrijgelaten wordt uit de gevangenis. Dank aan jullie dat jullie mij een stem hebben gegeven, want de grote angst van een banneling is dat ze hem vergeten en dankzij jullie is dat niet gebeurd’.

4 anys d'exili, 1460 dies de lluita i victòries. Per la llibertat d'expressió. Gràcies a tothom qui m'ha fet costat. pic.twitter.com/DGGsZ0nIh9 — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) May 17, 2022

Genoeg is genoeg, nietwaar?

De advocaten van Valtònyc, Gonzalo Boye en Simon Bekaert, hebben zichzelf gefeliciteerd met de overwinning van de rapper. Boye legde tijdens verklaringen aan RAC1 uit dat Valtònyc zich vanaf nu ‘in heel Europa kan bewegen, behalve in Spanje, en dat totdat de staat het vonnis accepteert en de bijhorende stappen worden ondernomen’. De strafpleiter voegde eraan toe: ‘Dit is de tweede keer dat het Hof van Beroep het met ons eens is, zoals vele andere rechtbanken het eerder met ons eens waren. Genoeg is genoeg, nietwaar?’

En el caso de @valtonyc nos han dado la razón en primera instancia, en el TJUE, en el Constitucional Belga, en Casación y, ahora, por segunda vez, en apelación instada por la Fiscalía… después de 4 años es hora de decir DÉJENLO YA https://t.co/PojkHE7RRl — Gonzalo Boye (@boye_g) May 17, 2022

Victory. Court of appeal ruling Ghent. Even after cassation no extradition @valtonyc — Simon Bekaert (@Simonbekaert) May 17, 2022

Catalonië

De Catalaanse president in ballingschap, Carles Puigdemont, heeft op Twitter geschreven: ‘Wat Josep Valtònyc heeft bereikt is een collectieve overwinning. Het heeft veel verdienste. Met Gonzalo Boye en Simon Bekaert heeft hij een pad van vier jaar afgelegd, wetende dat het vasthouden van zijn positie essentieel was om een overwinning te behalen. Proficiat en gelukwensen. Nog een stap naar de vrijheid’.

El que ha aconseguit en Josep @valtonyc és una victòria col·lectiva; té molt de mèrit. Amb en @Simonbekaert i en @boye_g han recorregut un camí de quatre anys, sabent que aguantar la posició era bàsic per obtenir victòries. Felicitats i enhorabona. Un pas més cap a la llibertat. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 17, 2022

Vanaf nu kan Valtònyc zich vrij door Europa bewegen en zingen wat hij wil.