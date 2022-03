Passie met Marc Van de Looverbosch

Vandaag outen Vlaamse journalisten zich in geen geval als – sorry voor het kromwoord – ‘religievriend’. Toch was Marc Van de Looverbosch, decennialang Wetstraatman van de openbare omroep, de evangelist van de Mattheuspassie in Antwerpen. Nog éénmaal te zien op donderdag 31 maart in De Singel Antwerpen om 20u. Tickets hier.

Breaking news

Wat er meer dan 2000 jaar geleden is gebeurd zouden wij nu ‘breaking news‘ noemen, schrijft Marc Van de Looverbosch in het programmaboek van de Mattheuspassie door deChorale. Dat was vroeger de roemruchte Koninklijke Chorale Caecilia, gesticht door Lodewijk de Vocht in 1916.

DeChorale en het orkest ‘La Passione’ vertolkten tweemaal deze passie in Carolus Borromeus, de barokke jezuïetenkerk in het centrum van Antwerpen en concerteerden eenmaal in deSingel. Marc Van de Looverbosch: ‘Mattheus was de chroniqueur van zijn tijd. Hij heeft op een passionele manier beschreven hoe ondanks de dood van Jezus, zijn ideeën herrijzen en eeuwenlang overleven… Het oeroude mythologische verhaal gaat over moed en lijden; over eenzaamheid, angst en verloochening. In het donkerste uur van zijn bestaan toont Jezus – de zoon van God – zich een mensenzoon: bang en door God verlaten’.

Mattheuspassie

Jean-François D’hondt was de regisseur van deze Mattheuspassie en slaagde er in een beklijvend lijdensverhaal te brengen in de fascinerende ruimte van Carolus Borromeus. Dat met boven het altaar een kruisdoek van Rubens. Hij maakte gebruik van lichteffecten en een creatieve opstelling van de zangers, op drie podia, terwijl het publiek het orkest omringde.

De solisten flaneerden semi-geënsceneerd tussen de muzikanten. Marc Van de Looverbosch vertelde wandelend en doorleefd plus eigentijds, ook vanop de barokke preekstoel, het passieverhaal. De laatste strofen zong hij mee tussen de vocalisten: ‘Rust nu, moegeleden lichaam, rust zacht, rust goed! Uw graf en grafsteen zullen voortaan een toevluchtsoord zijn voor ons angstige geweten en een rustplaats voor de ziel’.

Karmel

Marc Van de Looverbosch (67) woont in Mortsel en is thuis bij de kleine gemeenschap van de Karmelieten in de wijk Luithagen van Berchem, waar de expressionistische kruisweg van Albert Servaes in 1919 voor een schandaal zorgde. In 2017 en 2019 nam Van de Looverbosch met paukenslagen afscheid van de VRT als maker van de zeer knappe politieke documentaire reeks ‘Wissel van de macht’. In dat laatste jaar zwaaide hij af bij VRT en in 2022 keerde hij terug naar het scherm als presentator van Studio Vlaams Parlement.

Meewerken als mediaman of -vrouw aan een passieverhaal is ongebruikelijk in Vlaanderen. In Nederland is het reeds jaren gewone kost. Radio-DJ Ruud de Wild is de verteller van het paasverhaal van ‘The Passion’ tijdens de uitzending door NPO1 vanuit Doetinchem op 14 april aanstaande.

The Passion startte in 2011 en werd uitgezonden, nu ook weer, op Witte Donderdag. Dat gebeurt op de Nederlandse televisie en sinds 2015 op de radio. Voor corona kwamen 8000 tot 18.000 mensen naar de opvoering van het lijdensverhaal in de gaststad, die van jaar tot jaar varieert. Bekende muziek klinkt in het Nederlandse passiespel, onder meer van: Clouseau Stef Bos, Marco Borsato en Ramses Shaffy.

De Passie

De Vlaamse internationale ondernemer Frank Meysman begon in 2014 met zijn echtgenote in Merchtem met ‘De Passie’, geïnspireerd door The Passion. Meysman was topman van de Amerikaanse multinational Sara Lee en jarenlang eigenaar van de Nederlandse koffiedochter Douwe Egberts, met kantoor onder meer in Utrecht. Hij kent Nederland dan ook als niet een. Ondanks zijn internationale loopbaan heeft Meysman steeds een sterke band behouden met zijn geboortegemeente en de lokale Chiro.

Voor hem was het starten van De Passie een getuigenis. De Passie werd driemaal life opgevoerd. Na Merchtem onder meer in Ieper en het zou nadien naar het Waasland trekken, maar botste in 2020 op corona en werd afgelast. Men probeerde om dit jaar een uitvoering te hebben in Sint-Niklaas, die wordt echter vervangen door een film over de laatste dagen van Christus die in primeur gaat in de Paastijd van 2023 en uitgezonden wordt op TV Oost, Kerknet en andere lokale zenders. Aan De Passie namen in het verleden deel Rik Torfs (evangelist), presentatrice-zangeres Geena Lisa en regisseur Stijn Coninx.