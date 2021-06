Tom Van Grieken besmet door etnisch apartheidsdenken?

De uitspraak van Tom Van Grieken dat ‘het blanke een dominante factor moet zijn in onze samenleving’ heeft al heel wat stof doen opwaaien. Ze zou bijvoorbeeld ‘vele malen gevaarlijker’ zijn dan het ‘stop de islamisering’ spandoek van Voorpost. Kritische rassentheorie Nochtans is Van Grieken niet de enige die dezer dagen de etnische of ‘racistische’ toer opgaat. Zo verklaarde Mo-journalist Sabrine Ingabire niet zo lang geleden doodleuk dat ze niet met blanke mannen date en dat zwarte coryfeeën zich beter…

De uitspraak van Tom Van Grieken dat ‘het blanke een dominante factor moet zijn in onze samenleving’ heeft al heel wat stof doen opwaaien. Ze zou bijvoorbeeld ‘vele malen gevaarlijker’ zijn dan het ‘stop de islamisering’ spandoek van Voorpost.

Kritische rassentheorie

Nochtans is Van Grieken niet de enige die dezer dagen de etnische of ‘racistische’ toer opgaat. Zo verklaarde Mo-journalist Sabrine Ingabire niet zo lang geleden doodleuk dat ze niet met blanke mannen date en dat zwarte coryfeeën zich beter laten interviewen door zwarte journalisten. Of wat te denken van de stelling dat enkel zwarte mensen de zwarte dichteres Amanda Gorman kunnen vertalen?

Dat soort uitlatingen zijn niet alleen geïnspireerd door de kritische rassentheorie (KRT) maar willen ook de juistheid van die doctrine onderstrepen: racisme zou zo diep en juridisch ingebed zittenin de blanke maatschappij, dat alle blanken racistisch denken en zich racistisch gedragen.

Etnisch apartheidsdenken

Mark Elchardus spreekt in verband met gedrag als dat van Ingabire over ‘onverdund racisme: een fysiek kenmerk scheidt ons intellectueel en gevoelsmatig zozeer dat samenleven als gelijken onmogelijk is.’

Hij vindt het verder verbazingwekkend dat dit nieuwe ‘racisme’ of etnische apartheidsdenken (de term is de mijne), op een paar uitzonderingen na, in progressieve kringen onthaald werd met gelatenheid of zelfs goedkeuring. En dat diezelfde mensen vervolgens fluks Van Grieken afschoten.

Gutmensch-paradox

Je zou het, in een cynische bui, een Gutmensch-paradox kunnen noemen: een schijnbare tegenstelling die opdoemt wanneer een categorie mensen die op speciale bescherming van de Gutmensch kan rekenen, zich gedraagt op een manier die eigenlijk niet door de Gutmensch-beugel kan.

Eens hoofddoeken ingeburgerd raken, kunnen moslimmeisjes bijvoorbeeld gedwongen worden om er een te dragen, ook al willen ze dat niet. Of wat te doen met een tot vrouw omgebouwde man die, wegens haar mannelijke (testosteron) voorgeschiedenis, een belangrijk voordeel heeft ten opzichte van andere gewichthefsters?

De oplossing

De standaardoplossing voor een Gutmensch-paradox bestaat uit de keuze van het minste kwaad en/of voor concrete mensen versus abstracte principes. De Gutmensch zal dus luidkeels het vocale slachtoffer van ‘racisme’ steunen dat zich op een ‘racistische’ manier gedraagt. Denk aan het moslimmeisje met hoofddoek, of de transgender gewichthefster.

Het is een reden temeer waarom het voor een benadeelde groep mensen van groot belang is zich zo benadeeld mogelijk voor te stellen. Zwarten of zelfs moslims zijn bijvoorbeeld niet slechts het slachtoffer van vaak onbewuste discriminatie, maar van heus racisme: intentioneel gedrag dat in het slechtste geval geïnspireerd is door de ooit breed gedragen overtuiging dat andere etnieën inferieur zijn aan Europeanen en volgens velen dus ook nog eens diep verankerd zou zitten in de blanke maatschappij of in het blanke ‘DNA’.

Je scoort ermee bij je achterban maar constructief lijkt het me niet te zijn aangezien de miljoenen blanke ‘racisten’ die je viseert onherroepelijk van je vervreemd raken.

Een spectrum

Een en ander betekent natuurlijk niet dat etnische discriminatie niet institutioneel, psychologisch of structureel kan zijn. Het is echter contraproductieve onzin om alle vormen van discriminatie op basis van etnie onder de zwaarbeladen noemer ‘racisme’ te brengen.

Zoals er vele vormen van borstafwijkingen bestaan – van tien soorten kwaadaardige tot tal van goedaardige – zo bestaan er ook veel verschillende manieren van etnisch discrimineren, waarvan het etnische apartheidsdenken van Ingabire en co er dus ironisch genoeg zelf ook een is.

Oikofilie

Wat me terugbrengt bij de ‘racistische’ uitspraak van Van Grieken. Vlaams Belang is de partij bij uitstek die opkomt voor Vlaanderen en de Vlaamse manier van leven. Ze belichaamt met andere woorden wat Roger Scruton oikofilie noemde: liefde voor je thuis of het eigene.

Ik denk dat de opmerkelijke voorkeur van Van Grieken voor een blank Europa mede in dit licht bekeken moet worden. Hij wil zijn oikofilie zodanig in de verf zetten, dat hij er zelfs de traditionele Vlaamse huidskleur bij sleurt.

Waarbij hij natuurlijk wel eventjes vergeet dat Europeanen tot voor een aantal millennia zwart waren: moderne Europeanen zijn dus niet wit maar veeleer bleek. Of nog juister: ze zijn flauwer van tint dan vroeger.

Niet constructief

Daarnaast is het ongetwijfeld ook een reactie op het etnische apartheidsdenken: zo bekeken, doet ook Van Grieken mee aan de KRT, zij het op een indirecte manier.

Of hij daarmee zal scoren bij de gemiddelde Vlaamse kiezer, durf ik echter ten zeerste te betwijfelen. Constructief is het in geen geval: het moge dan niet de regelrechte oproep tot discriminatie zijn die sommigen erin zien, maar het kan wel degelijk discriminerend gedrag inspireren en mensen tegen elkaar opzetten.