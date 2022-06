Van Quickenborne’s boetebelasting en De Wever’s eeuwig principaat

De vite-valt-ie-regering heeft nog niet eens de helft van de normale dracht van een regering doorlopen of ze dreigt, zoals voorspeld, al te vallen. Vlak voor het zomerreces, of vlak erna, krijgt de koning de paars-groene ontslagbrief. Er komen verkiezingen in oktober, november of december. Volgens de peilingen wordt Vlaanderen in de federale regering vertegenwoordigd door 33 van de 87 Vlaamse zetels, of een kleine 38% van de Vlaamse kiezers. De Walen regeren dit land. De Vivaldi-opportunisten verkochten hun ziel…

De vite-valt-ie-regering heeft nog niet eens de helft van de normale dracht van een regering doorlopen of ze dreigt, zoals voorspeld, al te vallen. Vlak voor het zomerreces, of vlak erna, krijgt de koning de paars-groene ontslagbrief. Er komen verkiezingen in oktober, november of december. Volgens de peilingen wordt Vlaanderen in de federale regering vertegenwoordigd door 33 van de 87 Vlaamse zetels, of een kleine 38% van de Vlaamse kiezers. De Walen regeren dit land. De Vivaldi-opportunisten verkochten hun ziel om te voldoen aan de premier-geilheid van Alexander De Croo. De Vlamingen lachen intussen groen van dogmatische eco-dromen, slaan rood uit van de Waalse linkse verspilzucht en worden blauw van woede uit democratische onmacht.

Het geel-zwarte principaat

De princeps van de N-VA, Bart De Wever, gooit voor de vierde keer de eigen statuten in het gezicht van zijn leden en verlengt zijn voorzittersmandaat. Intern was het al een half jaar beslist, officieel werd het vorige week zaterdag geopenbaard. Maar de eeuwige voorzitter zit met een probleem.

Zijn Vlaams minister-president is geen sterke Jan maar een slappe, euh ‘dinges’, die zelfs met een kilo Viagra niks meer recht krijgt. Zijn Koerdische furie, Zuhal Demir, krijgt meer stront over zich heen dan haar lief is en kleuter Ben Weyts haalt de eindtermen van ministerbekwaamheid niet.

Zelfamputatie uit troonverdriet

Zijn twee linkerhanden hebben zichzelf geamputeerd uit troonverdriet. Dandy Lorin Parys was het wachten beu en koos voor de sjottersmiljarden van Bart Verhaeghe en Wouter Vandenhaute. Dat hij liever aan het handje loopt van voetbal-‘Poetins’, dan aan de voeten ligt van een politiek potentaat zegt veel over het Vlaams principaat aan de barricade.

Bart’s ijzeren lady, Valerie Van Peel, blijkt van karton en geeft het op omdat ze haar gedacht niet kreeg in het parlement. Kleutergedrag van een verwend nest met hoogheidswaanzin. Tja, Valerie, als je niet tegen de hitte in de keuken kan, moet je geen kok worden. Enkel sterke vrouwen kunnen hun mannetje staan in de politiek. Valerie is/was geen Margaret Thatcher of Angela Merkel, maar een Calimero met een wijd bakkes wiens schelp te dun bleek.

Maar geen probleem voor Bart de alwijze. Terwijl zijn Vlaams legioen vazallen opbrandt, is hij de populairste politicus en is zijn partij in de peilingen terug Vlaanderen’s grootste. Dat troonpretendenten de eeuwige wachtzaal verlaten of door het ijs zakken versterkt zijn keizerlijk imag, of moet ik zeggen: zijn arrogantie.

Boetebelasting

Quickie stickie strompelt van de ene zinsbegoocheling naar de andere. Van zijn stalen beloftes blijft er één overeind: de boetebelasting. Het verstrengen en het sneller en efficiënter innen van de flitsboetes. De hardwerkende Vlaming die tussen het oerwoud van verkeersborden de schildpadsnelheden van 30 en 50 km/u niet opmerkt of snel even naar de GSM gluurt, vliegt onverbiddelijk op het boeteboek. Gelukkig verdwijnt uw boete dankzij Quickie en zijn QR-code op het PV, sneller van uw rekening richting verspilput van de linkse kerk. Wie, zoals ik, +/- 20.000 km per jaar rijdt en géén parkeer- of snelheidsboete in de bus krijgt is een supervrouw, -man of -x. De boetebelasting verlaagt de koopkracht van het klootjesvolk en verhoogt het degoutgehalte van de Vivaldi-regering.

Paradijs voor criminelen

Nadat bleek dat rechters geen tijd, geld en personeel meer hadden om criminelen te vervolgen is het nu ook solden in gevangenisstraffen. Omdat minister Van Quickenborne, behalve in zijn eigen Kortrijk, geen enkele blauwe burgemeester kon overtuigen om een detentiecentrum in zijn stad of gemeente neer te poten, moet hij criminelen zes maanden vroeger vrijlaten. België is onder Open VLD-bewind een paradijs voor criminelen geworden.

Het zijn vroege solden in de gevangenissen, want er is arbeidskrapte bij de misdaadsyndicaten. Er zijn te veel inactieve criminelen. Zakkenrollers, inbrekers, oplichters en drugsbaronnen hebben massa’s openstaande vacatures. De maffia beloofde Quickie stickie om de vroegtijdige gevangenisverlaters niet in het zwart te betalen, maar in te schrijven. Zo hopen De Croo en Van Quickenborne bij te dragen aan de stijging van de werkzaamheidsgraad richting 80%.

Elitejustitie en smeergeldboete

België is een paradijs voor grote belastingontduikers en superrijken met solidariteitsafkeer. Antwerps voetbalmecenas en nieuwste vastgoedvriendje van Bart De Wever, Paul ‘Ghelamco’ Gheysens, is er zo eentje. Hij moet de boete van 153 miljoen euro niet betalen aan de fiscus, maar krijgt een korting van 94 %. Elitejustitie. Hoe groter en rijker de dief, hoe kleiner de boete.

Plastieken Paul mag de 143 miljoen belastingen die hij ontdook op zak houden en komt weg met een smeergeldboete van 10 miljoen euro. Dit is een verdoken gelegaliseerde vorm van corruptie. Je betaalt de overheid tien miljoen euro smeergeld en je mag de fiscale wetten overtreden, terwijl de ficus een oogje dichtknijpt. Lang leve de gelegaliseerde corruptie.

Dit was niet op de afbraak: