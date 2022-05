Europees parlement zet licht op groen voor uniforme minimale vennootschapsbelasting vanaf 1 januari

In deze rubriek krijgt u voortaan op vrijdag nieuws, analyses en reportages over en vanuit Europa te lezen. Want, of u dat nu leuk vindt of niet, ‘Europa’ heeft wel degelijk een grote impact op ons dagelijks leven. Het Europees parlement zette gisteren definitief het licht op groen voor de invoering van een uniforme minimale vennootschapsbelasting in de EU. Met deze beslissing, die al op 1 januari volgend jaar zou ingaan, neemt Europa het voortouw in de wereldwijde strijd…

In deze rubriek krijgt u voortaan op vrijdag nieuws, analyses en reportages over en vanuit Europa te lezen. Want, of u dat nu leuk vindt of niet, ‘Europa’ heeft wel degelijk een grote impact op ons dagelijks leven.

Het Europees parlement zette gisteren definitief het licht op groen voor de invoering van een uniforme minimale vennootschapsbelasting in de EU. Met deze beslissing, die al op 1 januari volgend jaar zou ingaan, neemt Europa het voortouw in de wereldwijde strijd tegen legale belastingontduiking door multinationals.

Het nieuws raakte in oktober vorig jaar wat ondergesneeuwd door de zoveelste pandemie-golf, maar 136 landen zetten toen mee de schouders onder een dubbel fiscaal akkoord. Dit voorziet enerzijds in de verschuiving van een deel van de belastinginkomsten naar de markten waar multinationals actief zijn of winst maken. Anderzijds zet de tekst het licht op groen om wereldwijd een minimumtarief van 15 procent voor de vennootschapsbelasting in te voeren. Dit akkoord betekende, na een jarenlange strijd tegen de meest uiteenlopende en creatieve constructies voor legale belastingontduiking, niet meer of minder dan een mijlpaal in de strijd voor een rechtvaardiger fiscaliteit.

Binnen de EU tekenden Hongarije, Ierland en Estland aanvankelijk nog enig voorbehoud aan, maar intussen werden ook zij over de streep getrokken. Volgens het akkoord van vorig jaar dat nu in Europese wetgeving zal worden omgezet, zou het wereldwijde minimumtarief van toepassing zijn op alle bedrijven met een omzet van meer dan 750 miljoen euro. Volgens de OESO (Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling) zouden hierdoor jaarlijks voor alle betrokken landen zomaar eventjes 150 miljard dollar aan nieuwe inkomsten worden gegenereerd.

Neerwaartse belastingwedloop

De voorbije decennia droegen de wereldwijde globalisering en de doorbraak van de digitale economie sterk bij tot een zogenaamde ‘fiscale optimalisering’ door heel wat multinationals. Niet zelden betaalden zij daardoor amper vennootschapsbelasting in heel wat landen waar ze actief waren én stevige winsten boekten. Onder meer de onthullingen die volgden op de Panama Papers en de Lux Leaks toonden zwart op wit aan dat heel wat grote bedrijven via vaak zeer geraffineerde belastingsconstructies voor miljarden aan belastingen ontdoken. Het Europees parlement toonde zich al jarenlang vragende partij om hier paal en perk aan te stellen, maar een geïsoleerde Europese aanpak zou uiteraard vooral de Europese economieën geschaad hebben.

Het was dan ook geen verrassing dat de Europese Commissie na het wereldwijde akkoord in december vorig jaar al meteen besliste om vaart te maken met de concrete implementatie daarvan. Na de goedkeuring in het Europees Parlement is het nu aan de Europese raad van ministers om dit voorstel om te zetten in bindende Europese wetgeving. Verwacht wordt dat dit nog voor het einde van het Franse voorzitterschap – eind juni – zal gebeuren. Frankrijk toonde zich immers altijd al een groot voorstander van de minimale vennootschapsbelasting.

De nieuwe mondiale afspraken worden nu omgezet in bindende Europese wetgeving die al op 1 januari volgend jaar van kracht moet worden. Volgens Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie, zal deze overeenkomst op termijn een dubbele impact hebben. ‘Enerzijds maakt ze een einde aan de neerwaartse belastingwedloop die schadelijk is voor de Europese Unie en haar economieën. Anderzijds moet ze Europa helpen om het concurrentievermogen van de eigen economieën in stand te houden. Dankzij de nieuwe richtlijn zal het nieuwe effectieve belastingtarief van 15 % voor grote ondernemingen wordt toegepast op een wijze die volledig in overeenstemming is met het EU- recht.’

Grote impact

De voorgestelde regels zullen van toepassing zijn op elke grote multinational, zowel binnenlands als internationaal, ongeacht of die nu met een moedermaatschappij dan wel met een dochteronderneming in een EU-lidstaat gevestigd is. Toch is er ook een achterpoortje voorzien: wanneer de gemiddelde winst en inkomsten van een multinational in een rechtsgebied onder bepaalde minimumdrempels liggen, zullen die inkomsten niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van het tarief.

Een aantal parlementsleden hadden liever een nog hoger minimum belastingtarief gezien, maar iedereen leek te beseffen dat het voorliggende compromis op zich al een gigantische stap voorwaarts betekent. Consultancy-reus PwC waarschuwde zijn klanten in Nederland alvast voor de grote impact van de nieuwe Europese wetgeving. ‘Landen zullen waarschijnlijk geen geld op tafel willen laten liggen en dus zullen zij overwegen hun vennootschapsbelasting op te trekken tot een tarief van vijftien procent voor alle ondernemingen met een wereldwijd geconsolideerde omzet van meer dan 750 miljoen euro. Vanuit het perspectief van het bedrijfsleven zal de wereldwijde minimumbelasting de kosten van kapitaal verhogen en van grote invloed zijn op investeringsbeslissingen.’