Vandenbroucke dekt coronablunder toe met trombosedoden

Vrijdag werd op het coronaoverlegcomité met lood in de schoenen beslist om 1 april af te schaffen. We worden immers al een gans jaar beetgenomen door lallende virologen en lullende ministers. De Vivaldiregering overtreffen lukt niet, waardoor een extra dag waar we elkaar beetnemen in dat opzicht grotesk is. Op 1 mei krijgen we met een beetje geluk geen dag van de arbeid maar een dag van de alcohol, waarna we op 2 mei de nationale katerdag vieren. Malaise in…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Vrijdag werd op het coronaoverlegcomité met lood in de schoenen beslist om 1 april af te schaffen. We worden immers al een gans jaar beetgenomen door lallende virologen en lullende ministers. De Vivaldiregering overtreffen lukt niet, waardoor een extra dag waar we elkaar beetnemen in dat opzicht grotesk is. Op 1 mei krijgen we met een beetje geluk geen dag van de arbeid maar een dag van de alcohol, waarna we op 2 mei de nationale katerdag vieren.

Malaise in het Vlaams belang

Tom Van Grieken had zaterdag al zijn kater. Ik heb het een beetje gehad met de meanderende bigotterie van Toms Vlaams Belang. De vrije mening betogen en je tegelijk distantiëren van uitspraken van Jef Elbers is op zijn zachtst gezegd ambivalent. Hem eerst 100% steunen en dan toch laten vallen is op zijn zachtst gezegd lafhartig hypocriet. Het Vlaams Belang van Van Grieken lijkt meer en meer op een toren van Babel gebouwd op los zand van een ambigue antithese.

In de pathetische hoop zijn partij salonfähig te maken voor N-VA verliest de partij de rechtlijnigheid waarop het haar electoraal succes in 2019 baseerde. De kiezer wil geen regenboog van meningen die elkaar in de basis overlappen, maar een duidelijk verstaanbare zwart-wit-visie.

Geen Gay Pride in Vaticaanstad

Gelukkig snelde paus Franciscus Tommeke als deus ex machina ter hulp. Hij spijkerde de homohaat vast op katholieke kruisjes en doorboorde daarmee de MSM-strategie van linkse poco-verontwaardiging en rechtscisme. Als heiligen duivelse uitspraken doen, kan je de hemel nu eenmaal niet onteren en de scheldproza niet bezweren. De rechtlijnigheid van de paus moet je echter niet in de Bijbel zoeken. Met elke homofobe uitspraak ziet de paus het aantal gelovigen in Afrika en Zuid-Amerika stijgen. In België volgen dan eerder ontdopingen, waardoor bisschop Bonny zijn zieltjes moest beschermen door de paus afvallig te zijn.

In 2016 bevestigde de paus nog uitdrukkelijk dat katholieken mensen mogen/moeten discrimineren op basis van hun seksuele voorkeur, sterker nog het is een van de basisprincipes van de katholieke kerk. Er komt dus geen Gay Pride met schaars geklede mannen en vrouwen door de straten van Vaticaanstad. Die Gay Pride is trouwens een karavaan van stereotypen. Eén kar in de Aalsterse carnavalstoet die een stereotype voorstelling van Joden weergeeft en gans de poco-wereld schreeuwt het uit. Maar een volledige stoet met kar na kar stereotype voorstellingen van LBGT-plussers wordt door poco-Vlaanderen extatisch bejubeld.

Het morbide hand boven AstraMiserica

AstraZeneca is voor de derde keer verrezen van de vaccindood. Het werd deze keer gereanimeerd door het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) en danst opnieuw vrolijk in het rond. Ik geloof er geen bal van. Trouwens wat verklaart het EMA: ‘Het vaccin is veilig en doeltreffend. Het agentschap kan wel niet uitsluiten dat er een link is met een zeldzame en ongebruikelijke bloedstolling waarvan enkele gevallen gemeld zijn.’ Iemand gerustgesteld? Ik alvast niet!

Het eigenwijs en stijfhoofdig vasthouden aan het AstraMiserica-vaccin is in strijd met de in zwang zijnde groene Anunadoctrine dat we de meerderheid van de wetenschappers moeten volgen. Maar goed, een garnaal heeft ook een hoofd. Maar waarom speelt Vandenbroucke Russische roulette met het vaccin van AstraZeneca? Simpel hij kan niet anders. Van alle vaccins bestelde Europa 22% bij AstraZeneca. In november besliste Vandenbroucke over de Belgische verdeling en koos om vooral in te zetten op AstraZeneca & Jansens Pharmaceutica. Op een totaal van 22,8 miljoen vaccins bestelde hij 7,7 miljoen of 34 % van het Brits-Zweedse brolvaccin.

Zowel Europa als België kunnen het zich — omwille van het vrekkig onderhandelingsdebacle — niet permitteren een van hun grootste leveranciers aan de kant te zetten. Door hun blunders moeten ze kiezen tussen coronadoden of trombosedoden. Vandenbroucke koos de laatste en gaat er van uit dat ze de cijfers van de trombosedoden wel kunnen verdoezelen.

Al is de leugen nog zo snel…

Moeten we onze topvirologen niet geloven? Mag ik er iedereen aan herinneren dat virologen kwamen liegen op tv over mondmaskers om de verbranding en bestellingsblunders van de regering toe te dekken. Eerst klonk het dat mondmaskers geen bal beschermden, om twee maand later en tot op vandaag ze te verplichten en te zweren dat ze essentieel zijn om ons te beschermen. Dat virologen liegen om blunders van de regering toe te dekken is een empirisch vaststaand feit. Waarom zou het nu anders zijn?

Dit was niet op de afbraak: