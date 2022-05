Vandenbroucke krijgt prikplicht in zorg maar niet gestemd

De prikplicht voor de zorg lag gisteren ter stemming voor in de plenaire vergadering van de Kamer. De verzamelde oppositie, bestaande uit N-VA, Vlaams belang, PTB-PVDA, Les Engagés en DéFi, staken daar met het indienen van 101 amendementen echter een stokje voor. De amendementen moeten naar de Raad van State (RvS) die er zich over moet uitspreken. Verder bleek uit de minimale aanwezigheid van parlementsleden van de Vivaldi-meerderheid dat het animo voor het wetsvoorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke…

De prikplicht voor de zorg lag gisteren ter stemming voor in de plenaire vergadering van de Kamer. De verzamelde oppositie, bestaande uit N-VA, Vlaams belang, PTB-PVDA, Les Engagés en DéFi, staken daar met het indienen van 101 amendementen echter een stokje voor. De amendementen moeten naar de Raad van State (RvS) die er zich over moet uitspreken. Verder bleek uit de minimale aanwezigheid van parlementsleden van de Vivaldi-meerderheid dat het animo voor het wetsvoorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eerder op een laag pitje staat. Alle stemmingen werden dan ook geschorst omdat de meerderheid met onvoldoende leden aanwezig was. Tot op heden dus geen prikplicht in de zorg.

Zelfde bezwaren tegen wetsvoorstel blijven staan

De belangrijkste bezwaren die de oppositie opwerpt tegen het voorstel van Vandenbroucke zijn het ontbreken van elke vorm van proportionaliteit en het ondemocratische gehalte omdat voor de activering van een prikplicht het parlement buitenspel gezet wordt. Het feit dat de adviezen die gevraagd werden om de wettekst te onderbouwen niet breed genoeg zijn opgevat, ligt ook zwaar op de maag. Het ontbreken van een beperking in de tijd van de wet, die eigenlijk een volmachtenwet is, blijkt eveneens een steen des aanstoots te zijn.

‘Wij blijven overtuigd dat wanneer de Raad van State deze wettekst ten gronde gaat analyseren, zij tot de conclusie komen dat het stemmen van deze wet niet aan de orde is’, laat Kathleen Depoorter (N-VA) weten.

De lange baan wenkt

Doordat de oppositie erin slaagt zo’n groot aantal amendementen door te verwijzen naar de Raad van State kan het nog wel even duren vooraleer het hoge rechtscollege haar adviezen aan het parlement bezorgt. Het is niet onmogelijk dat een eventuele stemming van het wetsvoorstel zo over het zomerreces wordt getild. Na het aanleveren van de adviezen kan Vandenbroucke zijn wetsvoorstel terug ter stemming agenderen in de plenaire. Niets doet vermoeden dat de oppositie op dat moment niet terug met amendementen op de proppen komt om de zaak op de lange baan te schuiven.

‘Wij hebben vanuit de oppositie grondig ons werk gedaan’, stelt Depoorter. ‘Maar wij denken dat dat niet geldt voor de collega’s van de meerderheid. Het was hallucinant om vandaag vast te stellen dat de meerderheid niet aan het quorum kwam om te stemmen. Ik heb tijdens de zittingen van de commissie Volksgezondheid kunnen vaststellen dat er weinig enthousiasme bestond bij de Vivaldisten voor dit wetsvoorstel. Ook daar moesten we de werkzaamheden regelmatig stilleggen omdat de meerderheid niet in aantal was. Wanneer ik luister naar de tussenkomsten van de collega’s van Groen, de liberalen en de PS, is het duidelijk dat eigenlijk niemand wil dat deze wettekst er komt.’

Vandenbroucke geïsoleerd

Uit alles blijkt dat Vandenbroucke steeds meer geïsoleerd staat met zijn prikplicht voor de zorg, ook binnen de meerderheid. ‘Het is Vandenbroucke die zijn zin wil doordrukken’, klinkt het bij Depoorter. ‘De parlementsleden van de meerderheid die heel de tijd zeggen dat ze hopen dat de wet nooit geactiveerd moet worden, hebben eigenlijk hun job niet gedaan. Zij hadden het wetsvoorstel in de commissie naar de prullenmand kunnen verwijzen, waar het thuishoort.’

‘Wij hebben vanuit de oppositie nu terug op de problemen die in de wettekst zitten gewezen door de talrijke amendementen voor te leggen aan de Raad van State. Het is duidelijk dat we geen haast hebben om dergelijke tekst te stemmen. Op dit moment, in de huidige situatie, is die niet meer aan de orde.’

De dreiging met een verplichte vaccinatie voor zorgverstrekkers veroorzaakt onzekerheid in de beroepsgroep. Indien het wetsvoorstel van Vandenbroucke wordt aangenomen, kan de ministerraad op elk moment beslissen dat een verplichting in voege gaat. Niet of onvoldoende gevaccineerde zorgverstrekkers kunnen dan binnen de tien dagen hun job verliezen. Ook mensen die dubbel gevaccineerd zijn en geen booster nemen omdat ze ondertussen door een besmetting hybride immuniteit genieten. Een hybride immuniteit wordt wetenschappelijk als robuuster erkend dan enkel vaccinologisch geïnduceerde immuniteit.

Dat vooruitzicht zorgt er op dit moment al voor dat zorgverstrekkers het beroep vaarwel (willen) zeggen. In Vlaanderen alleen hebben zo’n 13.000 mensen met een zorgberoep, vaak een knelpuntberoep, dit zwaard van Damocles boven het hoofd hangen. In Wallonië en Brussel zijn het er nog veel meer.