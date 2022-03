Vandenbroucke negeert elk debat met wetsontwerp vaccinatieplicht voor de Zorg

Het federale parlement heeft na de uitgebreide hoorzittingen over vaccinatieplicht en het Covid Safe Ticket (CST) geen aanbevelingen geformuleerd naar de regering toe, en zet zichzelf zo de facto buitenspel. Het geeft Frank Vandenbroucke de ruimte om een generiek kader te creëren en op elk moment vaccinatieverplichting weer te kunnen opleggen aan zorgpersoneel. Pedro Facon nam er vorige week op het Lentesymposium al akte van : geen aanbevelingen naar de regering toe... Daaruit concludeerde hij dat de weg open lag…

Het federale parlement heeft na de uitgebreide hoorzittingen over vaccinatieplicht en het Covid Safe Ticket (CST) geen aanbevelingen geformuleerd naar de regering toe, en zet zichzelf zo de facto buitenspel. Het geeft Frank Vandenbroucke de ruimte om een generiek kader te creëren en op elk moment vaccinatieverplichting weer te kunnen opleggen aan zorgpersoneel.

Pedro Facon nam er vorige week op het Lentesymposium al akte van : geen aanbevelingen naar de regering toe… Daaruit concludeerde hij dat de weg open lag voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om een wetsontwerp in te dienen rond verplichte vaccinatie tegen Covid-19 in de Zorg. De minister wil een generiek kader creëren waardoor hij in de toekomst -op elk moment dat hij het nodig acht- het zorgpersoneel die verplichting op te leggen. Zonder langs het parlement te passeren en zonder uitgebreid de bestaande expertise te bevragen. Vandenbroucke wil een instrument in zijn gereedschapskoffer – naast het CST – om vaccinatiedwang uit te oefenen. Opvallend: het is Vooruit, de partij van Vandenbroucke, die aanbevelingen en dus het parlementaire werk afblokte.

Draak van een Wet

‘De wet die hier voorligt is een draak’, stelt Kathleen Depoorter (N-VA), lid van de commissie en apothekeres. ‘Over de vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel besliste de interministeriële conferentie vorige zomer al om er werk van te maken. Om allerlei redenen heeft het bijzonder lang geduurd voor Vandenbroucke met een tekst naar het parlement kwam. Ik heb het gevoel dat hij nu koste wat het kost een generiek kader wil creëren. Maar ik heb tijdens de hoorzittingen aan alle experten – de mensenrechtenorganisaties, het Comité voor de Bio-ethiek, de grondwetsspecialisten – gevraagd of zo’n generiek kader een goed idee is. Elke keer opnieuw was het antwoord nee, vooral omdat een democratische toetsing zo niet meer kan gebeuren. Op het moment dat je overgaat tot een verplichte vaccinatie móet die democratische toets worden uitgevoerd.’

‘Wij kunnen ons misschien vinden in een vaccinatieplicht voor de Zorg, maar dan enkel als er wetenschappelijke redenen voor zijn, als het noodzakelijk is voor de volksgezondheid, als we weten over hoeveel dosissen het zou gaan, en als er een democratisch gedragen voorstel is. Een ander belangrijk punt: er is nog steeds geen schadefonds waar gevaccineerden een beroep op kunnen doen wanneer er iets misloopt. De sancties die voorliggen zijn niet in proportie. In het wetsontwerp staat ook nergens iets over hoe het personeelstekort dat ontstaat door het verwijderen van ongevaccineerd personeel zal worden opgevangen.’

Hoorzittingen over coronabeleid genegeerd

Depoorter kan zich niet vinden in het wetsontwerp. Het gaat voorbij aan alles wat tijdens de hoorzittingen in de commissie Volksgezondheid naar boven kwam: ‘Zoals de wet nu voorligt is het eigenlijk de minister die op elk moment de knop kan indrukken. Vandenbroucke steekt zich weg achter het argument dat hij op het moment van inwerkingtreding opnieuw adviezen gaat vragen. Maar in de tekst staat letterlijk dat hij dat enkel gaat doen bij de Hoge Gezondheidsraad (HGR), de taskforce vaccinatie, de Risk Assesment Group (RAG) en de Risk Management Group (RMG). Dat zijn nu net die organen waarvan we al maanden zeggen dat ze een te nauw beeld hebben over de problematiek.’

‘Tijdens de hoorzittingen kregen we eindelijk een open debat, waarin elk aspect aan bod kwam: zowel het strikt wetenschappelijke, het juridische als het psychologische. Nu wil de minister dit terug verengen tot het selecte groepje experten waar hij al bijna twee jaar op terugvalt. Wat voor hen de wetenschappelijke waarheid is zal dan bepalend zijn, zonder een bredere waaier aan experten te consulteren. Wij vinden dat zo’n beslissing beter verdient en terug naar het parlement moet komen, maar dat wil Vandenbroucke niet.’

De wetenschappelijke adviezen aan de basis van het wetsontwerp zijn totaal achterhaald. Verder heeft de tekst het over een ‘intuïtieve afweging’: ‘Het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) dateert van november en is gebaseerd op de Delta-golf’, weet Depoorter. ‘Hun aanbeveling verwijst naar een bevraging bij 1700 leden van de HGR. Maar daar hebben slechts 300 experten op gereageerd. Die conclusies zijn dus alles behalve representatief. En ‘intuïtieve afweging’ is wettelijke onzin. Daar kunnen we niets mee.’

Nog een volmacht

Alle wijst er op dat minister Vandenbroucke deze wet als volmacht in zijn gereedschapskoffer wil – naast het CST – om zonder parlementair debat dwang te kunnen uitoefenen op de bevolking en de Zorg, een de facto verdere uitholling van ons democratisch beslissingsproces.

‘Het gaat er om of we het democratisch stelsel nog respecteren en meenemen bij dit beslissingsproces’, volgens Depoorter. ‘Dit wetsontwerp is een poging om net dat te omzeilen. Daarin schuilt het gevaar. Dit is weer een volmachtwet. Je zou denken dat men uit de coronacrisis lessen heeft getrokken. Er is zoveel ongenoegen en polarisatie binnen de bevolking over de pandemiewet en over het feit dat men zomaar beslissingen heeft genomen zonder een parlementair debat te voeren. Denk maar aan het invoeren van een avondklok. En nu wil Vandenbroucke weer net hetzelfde doen voor verplichte vaccinatie binnen de Zorg. Ik heb het gevoel dat het de wil is van de coronacommissaris (Facon) en Vandenbroucke die wordt opgelegd.’

Vooruit: 1G-beleid met vaccinatiepas

‘Het is enkel de fractie van Vooruit, de partij van Vandenbroucke, die vanuit de commissie geen aanbevelingen wou doen naar de regering. Evenmin wilden ze het debat naar de plenaire vergadering brengen, ook al was dat eigenlijk van te voren zo afgesproken. Voor hen was een verslag voldoende en zo komt het hele debat dat tijdens de hoorzittingen werd gevoerd eigenlijk in de doofpot terecht.’

‘Het viel mij op dat er blijkbaar geen eensgezindheid is binnen de Vivaldi partijen. De liberale partij (Open Vld) en Groen zwegen tijdens het debat over aanbevelingen. Ik stel vast dat enkel Vooruit vasthoudt aan een evolutie naar een 1G-beleid met een vaccinatiepas. Dat is nog steeds de piste waar zij – samen met Pedro Facon – opzitten.’

Geen commentaar

Op het kabinet van Vandenbroucke is woordvoerder Jan Eyckmans zuinig met commentaar. ‘Het wetsontwerp Vaccinatie in de Zorg staat in de commissie Volksgezondheid op de agenda voor komende vrijdag. Het zal daar besproken worden zodat de bespreking en het debat vanaf volgende week in in het parlement kan plaatsvinden. Daarbij zullen alle standpunten zeker aan bod komen.’

Op de vraag of het kabinet contact had met de Vooruit-fractie om na de hoorzittingen aanbevelingen vanuit de commissie af te blokken, blijft Eyckmans het antwoord schuldig.