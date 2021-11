Vandenbroucke wil niet zeggen welke vaccinatiegraad voldoende is voor opheffen noodtoestand

Het Covid Safe Ticket (CST) heeft twee doelstellingen, zo vertelde Frank Vandenbroucke tijdens de commissie volksgezondheid van 19 oktober – toen nog met betrekking tot Brussel: ‘Het is een veiligheidsinstrument, en ook een instrument dat sensibiliseert rond vaccinatie. Het is belangrijk dat we dit instrument nauwgezet toepassen. We kunnen niet loslaten.’ Hoewel Vlaanderen een vaccinatiegraad van 92% onder de meerderjarige bevolking heeft, krijgt het de CST verplichting ook in het noorden alsnog per 1 november. Vanaf dan moet iedereen die…

Het Covid Safe Ticket (CST) heeft twee doelstellingen, zo vertelde Frank Vandenbroucke tijdens de commissie volksgezondheid van 19 oktober – toen nog met betrekking tot Brussel: ‘Het is een veiligheidsinstrument, en ook een instrument dat sensibiliseert rond vaccinatie. Het is belangrijk dat we dit instrument nauwgezet toepassen. We kunnen niet loslaten.’

Hoewel Vlaanderen een vaccinatiegraad van 92% onder de meerderjarige bevolking heeft, krijgt het de CST verplichting ook in het noorden alsnog per 1 november. Vanaf dan moet iedereen die wil fitnessen, een middelgroot evenement wil bijwonen of iets wil eten of drinken in een café of restaurant, een CST kunnen voorleggen. Je kan zo’n pas krijgen door dubbel gevaccineerd te zijn tegen Covid, tot 180 dagen na besmetting, of door een negatieve test af te leggen die maximaal 48 uur geldig is. In de praktijk weet iedereen ondertussen al dat de overheid de pas oplegt opdat de bevolking zich zou laten vaccineren.

‘Veilig’?

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek suggereert dat de huidige covidvaccins veel minder beschermen tegen verdere besmettingen dan verwacht. Lazen we vorige week nog in The Lancet. Het veiligheidsargument van Vandenbroucke is dus niet zo zuiver meer. En het vaccinatie-argument? Los van de ethische bezwaren die je tegen het CST kan opgwerpen, zou je denken dat, als het CST dan toch vooral dient om tot vaccinatie aan te zetten, Vandenbroucke een eindpercentage opwerpt vanaf wanneer hij de noodtoestand kan opheffen omdat een voldoende groot deel van de bevolking zich door de invoering van het CST heeft laten vaccineren.

Niet, dus. Wanneer gevraagd aan Jan Eyckmans, Vandenbrouckes woordvoerder, dan antwoordt die: ‘Het beëindigen van de pandemiewet kan op verschillende manieren gebeuren: door het Koninklijk Besluit (KB) niet te verlengen na de einddatum (binnen 3 maanden, red.) omdat er niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden, na advies van de minister bevoegd voor Volksgezondheid en na een risicoanalyse.’

Parlementaire meerderheid

‘Daarnaast kan men de pandemiewet beëindigen,’ zo vervolgt Eyckmans, ‘wanneer het parlement het KB niet bekrachtigt binnen een termijn van 15 dagen na de inwerkingtreding.’

Eyckmans gaat nog verder: ‘Er kan ook actief een einde gemaakt worden aan de noodsituatie indien de regering of de Kamer vaststelt dat de voorwaarden die hebben geleid tot de afkondiging van de epidemische noodsituatie niet langer zijn vervuld, ofwel op initiatief van de regering, ofwel op initiatief van de Kamer. De maatregelen op deze basis zullen in dat geval voor de toekomst buiten werking treden.’

En dan, cruciaal voor de invoering van het CST, Eyckmans: ‘De vaccinatiegraad is één van de elementen die we meenemen in de risicoanalyse en het advies op basis waarvan we de noodsituatie afkondigen of beëindigen. Maar dus niet de enige factor. Wat de vaccinatiegraad betreft, willen wij de inspanningen verderzetten om zoveel mogelijk mensen te motiveren om zich te laten vaccineren.’

‘Evaluatie binnen 1 maand’

Dat is geen antwoord. Daarom dringen we bij Eyckmans aan met de opmerking dat je niet een CST kan gebruiken om een vaccinatiebeleid te voeren, zonder een objectief vaccinatiegetal in het hoofd te hebben. Eyckmans antwoordt daarop ontwijkend: ‘Het CST is een instrument om op een aantal plekken een veiligere omgeving te bekomen. De evaluatie van het CST en alle andere maatregelen gebeurt binnen 1 maand op het overlegcomité.’

Wat ons tot de conclusie brengt dat er geen einddoelstelling is bij Frank Vandenbroucke, of dat hij die weigert mee te delen. Hoeveel is ‘zoveel mogelijk’? Is dat met betrekking tot de volwassen bevolking de 8% die in Vlaanderen niet gevaccineerd is, of de respectievelijk 32% en 21% die in Brussel en Wallonië niet gevaccineerd zijn?

Wanneer we kijken naar wat de pandemiewet zegt, dan lezen we daar als argumentatie om de epidemische noodsituatie uit te roepen: ‘Overwegende dat de vaccinatiegraad van de totale bevolking op 25 oktober 2021 74% bedraagt en dat 15% van de bevolking die in aanmerking komt voor vaccinatie noch geheel noch gedeeltelijk werd gevaccineerd.’ Op de bijna 10 miljoen Belgen ouder dan 12 die in aanmerking komen om zich te laten vaccineren, betekent dit dus dat nog ongeveer anderhalf miljoen mensen zich moeten laten vaccineren, als we ons baseren op het interactieve vaccinatiedashboard www.covid-vaccinatie.be.