Veerle De Laet aan het hoofd van AUC Press in Cairo

Veerle De Laet is sinds kort executive director geworden van de American University in Cairo (AUC) Press. De Amerikaanse universiteit in Cairo is de meest prestigieuze en elitaire universiteit in Cairo, en haar eveneens Engelstalige uitgeverij AUC Press heeft een indrukwekkend en boeiend aanbod aan boeken over het Midden Oosten, islam, faraonisch Egypte, de kopten, architectuur, Arabische taal, literatuur, enzovoort. AUC Press beschikt ook over een aantal boekhandels, voor wie Cairo bezoekt is de grote boekhandel aan het Tahrirplein wellicht het gemakkelijkst bereikbaar.

Tot nu toe was Veerle De Laet managing director and publisher bij Leuven University Press. In een interview verklaart ze AUC Press verder te willen uitbouwen, en het leren van Egyptisch Arabisch staat op haar to do-list. Het is de eerste keer dat ze in Egypte of het Midden Oosten vertoeft. AUC Press heeft een sterke reputatie die tot ver buiten de grenzen van Egypte reikt.

Vandaag de dag zijn boeken een luxeproduct geworden in Egypte. Niet alleen moet je op z’n minst tot de hogere middenklasse behoren om je zoon of dochter naar de AUC te kunnen sturen, de boeken die AUC Press op de markt brengt worden ook niet gekocht door de modale Egyptenaar. De boeken die in het Arabisch geschreven en gepubliceerd worden zijn vele malen goedkoper, maar met de huidige benarde economische toestand in Egypte denkt Mohammed met de pet vandaag wel aan andere dingen (bijvoorbeeld voedsel kopen) dan boeken aan te schaffen.