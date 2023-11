Ventilus, de strijd gaat voort

Het doorzetten van de Vlaamse regering voor een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn Ventilus stuit op veel protest. Recent werden naar aanleiding van de voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 3.550 bezwaarschriften ingediend. Ook zeventien gemeenten en de provincie West-Vlaanderen dienden een bezwaarschrift in. Verwacht wordt dat dit politiek op een koude steen zal vallen en van tafel zal geveegd worden als een jammerklacht van klaagzieke mensen die hun gram willen halen via het voeren van procedures. En van electoraal…

Het doorzetten van de Vlaamse regering voor een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn Ventilus stuit op veel protest. Recent werden naar aanleiding van de voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 3.550 bezwaarschriften ingediend. Ook zeventien gemeenten en de provincie West-Vlaanderen dienden een bezwaarschrift in. Verwacht wordt dat dit politiek op een koude steen zal vallen en van tafel zal geveegd worden als een jammerklacht van klaagzieke mensen die hun gram willen halen via het voeren van procedures. En van electoraal opportunistische politici. Want we stellen vast bij alle politieke partijen, behalve het Vlaams Belang, dat zij niet elke vervuiling gelijk behandelen. Twee maten en gewichten worden gehanteerd, met de West-Vlaming als slachtoffer, in dit geval voor het klimaat.

Vervuiling door magnetische straling

Sinds de jaren ’70 en ’80 ontstond er een discussie over gezondheidsrisico’s van hoogspanningslijnen. De Amerikaanse epidemiologe Nancy Wertheimer toont in 1979 als eerste het verband aan tussen kinderleukemie en het wonen onder hoogspanningslijnen. Die vaststelling wordt later bevestigd in tientallen andere studies. Uit Zwitsers onderzoek van 2009 blijkt dat ouderen die binnen 50 meter van een hoogspanningsleiding wonen, een verhoogd risico hebben om te overlijden aan Alzheimer of seniliteit. Het risico neemt toe naargelang men langer onder een hoogspanningslijn heeft gewoond. De onderzoekers gebruikten de bevolkings- en ziektegegevens van 4,7 miljoen mensen.

De recentste studie (juni 2022) van de Nederlandse Gezondheidsraad spreekt over aanwijzingen van oorzakelijk verband voor kinderen en volwassen met leukemie, ALS, alzheimer en meerdere vormen van kanker. Inmiddels erkent de Vlaamse regering de besluiten uit het recente onderzoek van de Nederlandse Gezondheidsraad, maar verklaart dat ze alleen rekening houden met de aspecten van kinderleukemie. Zo stelt de Vlaamse regering dat Ventilus overal ondergronds op wisselstroom gaat onder scholen, kinderdagverblijven en ook maximaal woonwijken vrijwaart.

Ondergronds op wisselstroom nog ongezonder.

Maar een recent universitair onderzoek van Johannes Laveyne en professor electrical engineering Van Hertem op vraag van de Vlaamse regering duidt aan dat wisselstroom ondergronds gevaarlijker is voor mens en dier door een grotere blootstelling aan magnetische straling dan een bovengrondse hoogspanningskabel op wisselstroom. Ook het kennisplatform elektromagnetische straling onderschrijft dit.

In 2011, naar aanleiding van het Stevin-project, haalde de burgerbeweging in Koolkerke haar slag thuis en kreeg het een ondergrondse kabel op wisselstroom. Niet omwille van de gezondheid van de inwoners, want die zijn er volgens Laveyne en Van Hertem nu slechter aan toe, maar omdat Koolkerke in een vogelrichtlijngebied ligt en de vogels beschermd moesten worden. Een vergiftigd geschenk van Elia en de Vlaamse regering.

Ook met het huidig voorliggende tracé van Ventilus krijgen scholen, kinderdagverblijven en bepaalde woonwijken straks meer schadelijke magnetische straling te verwerken door een ondergrondse hoogspanningslijn op wisselstroom. Er is dus maar één gezond alternatief en dat is ondergrondse gelijkstroom. Elia en de Vlaamse regering zijn daarvan op de hoogte maar zetten koppig door.

Oorzakelijk verband

Wie zich durft te verzetten tegen de bovengrondse Ventiluslijn krijgt meteen rond de oren geslagen dat er momenteel alleen een statistisch verband is tussen magnetische straling en kanker en geen oorzakelijk verband. Maar wat dan met PFAS? Er werd momenteel zelfs nog geen statistisch verband vastgesteld tussen PFAS en kanker, laat staan een oorzakelijk verband. We lezen in de Vlaamse studie daarover: ‘Net als in Zwijndrecht zelf kan geconcludeerd worden dat de kankers die mogelijk geassocieerd zouden kunnen zijn met blootstelling aan PFAS, niet vaker voorkomen in de regio van 3 en 5 kilometer rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht dan gemiddeld in Vlaanderen. Dat geldt ook voor alle kankers samen.’

Ook wat betreft ‘glyfosaat’ concludeerde het Europees Voedselagentschap (ESFA) dat het niet kankerverwekkend is. Over PFAS en glyfosaat bestormen politici de barricades en drummen ze elkaar weg voor de camera’s van onze deugtafels. Over magnetische straling door hoogspanningskabels op wisselstroom steken ze hun kop in het zand.

Voorzorgsprincipe

De Vlaamse regering negeert met haar huidige stelling één van de juridische grondprincipes, namelijk het voorzorgsprincipe. Dit principe werd voor het eerst internationaal juridisch gedefinieerd in 1998 in het Wingspread Statement: ‘Wanneer een activiteit een gevaar oproept voor de menselijke gezondheid of het milieu moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden, zelfs als sommige oorzaak-gevolg relaties wetenschappelijk nog niet volledig duidelijk zijn.’

Herhaalt de geschiedenis zich?

Ik stel vast dat de politiek, verlamd door verkiezingen en electorale krimppijnen, niet durft te handelen in het algemeen belang en de gezondheid van de West-Vlaming. Alles wordt door politici doorgeschoven naar de rechters, die dan straks weer door sommigen het verwijt van rechtervechter naar hun hoofd geslingerd krijgen.

In 2014 gaf de auditeur van de Raad van State een negatief advies over de hoogspanningslijn ‘Stevin’ (Zeebrugge en Zomergem), vergelijkbaar met ‘Ventilus’. Net voor de zitting trokken de gemeenten hun klacht in – de verkiezingen waren voorbij – en werd de klacht zonder voorwerp afgevoerd. Zo kon Elia de werken voor haar lijn tussen Zeebrugge en Zomergem aanvatten.

Herhaalt de geschiedenis zich? Iedereen met een beetje juridische kennis komt al snel tot de conclusie dat de overheid hier aan het kortste eind zal trekken. Maar dit keer zullen niet alleen gemeenten de juridische kaart trekken, maar ook tientallen bedrijven, groeperingen en privépersonen. Zij zullen niet, zoals de gemeenten in 2014, hun klacht intrekken voor een extra dividend.