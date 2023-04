Ventilus, het slurfje van de olifant

Ventilus is het slurfje van een vette olifant en het borrelnootje van een wereldwijde gigantische hoeveelheid aan euro's en dollars voor stroomtransport. Investeringen in hoogspanningsnetten worden op alle continenten een bovenmatige miljardendans. Pendelen over de E403 tussen Brugge en Roeselare is een gewoonte en tussen de koeien zie ik de oorlogstaal tegen Ventilus. De kampioen is: 'Welke ministers zijn kankerverwekkend?' Een van de verwijten tegen Ventilus en konsoorten is de band tussen hoogspanning en kanker. Die is niet bewezen. Ventilus…

Ventilus is het slurfje van een vette olifant en het borrelnootje van een wereldwijde gigantische hoeveelheid aan euro’s en dollars voor stroomtransport. Investeringen in hoogspanningsnetten worden op alle continenten een bovenmatige miljardendans.

Pendelen over de E403 tussen Brugge en Roeselare is een gewoonte en tussen de koeien zie ik de oorlogstaal tegen Ventilus. De kampioen is: ‘Welke ministers zijn kankerverwekkend?’ Een van de verwijten tegen Ventilus en konsoorten is de band tussen hoogspanning en kanker. Die is niet bewezen. Ventilus is noodzakelijk en met de huidige technologie is graven onder de runderen onmogelijk. De stroom van de Noordzee wacht niet tot die technologie doenbaar en betaalbaar is.

Elia Group is het beursgenoteerde bedrijf (voor 53% in overheidshanden, hoofdzakelijk gemeenten) voor het hoogspanningstransport in België (en deels Duitsland). Het bedrijf (ex-CPTE) heeft een traditie van ingenieurskunde, noodzakelijk voor de nieuwe investeringen in netten die hernieuwbare energie van de bron naar de consument voeren.

Onderschatting

Het cynische wil dat de groenen dag en nacht redekavelen over schone stroom (wind, zon) maar strijden tegen het leveren van de ecologische energie langs duizenden kilometers nieuwe of vernieuwde hoogspanningslijnen. Beter zouden zij masten knuffelen dan bomen. Elektriciteit van reusachtige windmolens en kilometerslange zonnepanelen is prachtig en moet terecht komen bij de klanten. De kosten van de vernieuwing of de uitbouw van de hoogspanningsnetten worden zwaar onderschat.

Technology Quarterly, van The Economist, heeft een raming. De verhouding tussen het vermeerderen van de groene elektriciteit en haar vervoer naar de verbruikers is 55/45. De 45 procent voor het transport noodzaakt jaarlijks 1,1 biljoen dollar tussen nu en 2050. Een biljoen is een 1 (één) met twaalf nullen: 1.000.000.000.000. Het International Energy Agency, een intergouvernementele denktank, berekende dat de wereldwijde inspanning vandaag voor het bouwen en opwaarderen van stroomnetten jaarlijks 260 miljard dollar (één met negen nullen) is, een bleke afspiegeling van wat moet. Niet alleen de investeringen strompelen, ook de bureaucratie en de rechters in de ruzies om een bouwtoestemming bemoeilijken de groene elektriciteitsconsumptie.

Een lokmiddel is aangepaste elektriciteitstarieven. Wie dicht bij een windmolenpark woont of wiens terrein gevraagd wordt voor het net, kan men lagere elektriciteitsprijzen aanbieden. Variabele prijzen voor verbruikers die onder postcodes vallen van regio’s met wind en netnoodzaak worden reeds toegepast.

Op de vraag of de groene querulanten begrijpen waar het om gaat is het antwoord, in het beste geval ‘misschien’, en in het meest waarschijnlijke geval ‘neen’. Deze klaagzuchtigen zijn per definitie tegen economische groei: een voorwaarde om nieuwe netten te betalen en bestaande netten op te waarderen; een voorwaarde om giga-watt hernieuwbare energie-installaties te bouwen; een voorwaarde voor mijnbouw om de mineralen te delven voor de verwezenlijking van het voorgaande. Zij die de economische groei duivels noemen, veroorzaken mee de neergang van het huidige klimaat en beletten het uitgommen van de fossiele brandstoffen.

Twintig procent

Elektriciteit levert vandaag 20% van het wereldwijde energieverbruik maar in de volgende twintig jaar zal het groeien tot de ruggengraat van het energiesysteem. Hitachi Energy, een belangrijke leverancier van uitrusting voor de transmissienetten, raamt dat tegen 2050 de wereld vier keer zoveel elektrische opwekking behoeft en drie keer zoveel pylonen en lijnen als vandaag. In de ontwikkelde landen is het moeilijker dan ooit om stroomnetten te versterken of uit te breiden. In de voorbije halve eeuw koesterden de overheid, de grootste eigenaar van de netten, en de regulatoren twee oogmerken: één, stabiele netten die, twee, de rekening van de verbruikers niet lieten ontsporen. Door conservatisme ontbraken de prikkels om strategische investeringen te doen.

Experts noemen een vlotte toegang tot de elektriciteitsmasten de grootste beknelling voor meer hernieuwbare energie. Technology Quarterly haalt aan dat er in de Verenigde Staten 1.400 giga-watt (GW) in de file staat voor de koppeling aan een hoogspanningsnet. De EU-commissie ziet de bui hangen en besliste einde 2022 om soepelere regels te doen gelden voor de ontginning van hernieuwbare energie en de bureaucratische rompslomp daaromtrent te verminderen. Ultranet, dat wind van de Noordzee zal vervoeren naar industrieën in Zuid-Duitsland, vereist 13.500 bouwtoelatingen. Voor de Alegro-interconnector voltooid was in 2020, waren de stroomopstoppingen op het West-Europese net soms zo groot dat goedkope elektriciteit uit Duitsland enkel in België geraakte langs Nederland en Noord-Frankrijk. De ‘files’ tussen de masten worden nu beter opgelijst en weggepoetst. België en zijn nieuw te bouwen Prinses Elisabeth-windeiland in de Noordzee denkt volop mee, concreet Elia Group, over de nieuwste schakeltechnologie. België is via Elia Group een partner van de Continental Synchronous Area (CESA) dat 24 landen dekt, van Portugal tot Polen, en kan terugvallen op 9000 giga-watt stroomopwekking.

Hernieuwbare energie is uitmuntend, echter het leveren van de ecologische wonderen aan de koelkasten, vaatwasmachines, televisietoestellen van de burgers en de machines van de fabrieken, is een uitdaging voor onverschrokken stroomnet-eigenaren en hun publieke of privé-aandeelhouders.