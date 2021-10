Verbannen Catalaanse Europarlementairen openen kantoor in hart Barcelona

De onafhankelijkheidsgezinde Catalaanse beweging Junts i lliures per Europa, vertegenwoordigd door Carles Puigdemont en raadsleden Toni Comín en Clara Ponsatí, heeft een Europarlementair bureau in Barcelona geopend met een duidelijke missie: bekendheid geven aan zijn activiteiten in het Europees Parlement en in direct contact staan met de kiezers. Alle EP-leden hebben zo’n bureau en het wordt betaald met de financieringslijnen die elk EP-lid voor dit doel heeft. Dit specifieke bureau bevindt zich in de wijk El Born tussen het ‘Palau…

De onafhankelijkheidsgezinde Catalaanse beweging Junts i lliures per Europa, vertegenwoordigd door Carles Puigdemont en raadsleden Toni Comín en Clara Ponsatí, heeft een Europarlementair bureau in Barcelona geopend met een duidelijke missie: bekendheid geven aan zijn activiteiten in het Europees Parlement en in direct contact staan met de kiezers.

Alle EP-leden hebben zo’n bureau en het wordt betaald met de financieringslijnen die elk EP-lid voor dit doel heeft. Dit specifieke bureau bevindt zich in de wijk El Born tussen het ‘Palau de la Generalitat’ en het ‘Parlament de Catalunya,’ tussen de ‘Fossar de les Moreres’ en de ‘Llotja de Mar,’ alle zeer belangrijke gebouwen voor de Catalanen.

Symbolische locatie

In El Born wordt de Catalaanse nederlaag na het beleg van Barcelona van 1713-14 het best uitgelegd en begrepen. Het gebouw waarin het kantoor is gevestigd is het laatste dat overeind is gebleven in de wijk Ribera die na 1714 door Filips V werd verwoest. De locatie is dan ook van historische betekenis; het is een symbool van verzet en strijd.

Het bureau is gevestigd in een gemakkelijk toegankelijke ruimte, op straatniveau, met grote ramen en ruimten. Het is ontworpen en gemaakt om mensen binnen te laten. Een bord met de namen van de drie afgevaardigden en het logo van het Europees Parlement zijn te zien op de gevel. Het is elke dag open, van maandag tot vrijdag, om ‘voorstellen, ideeën, klachten of zorgen over het functioneren van de Europese politiek of ons land’ te ontvangen, en persoonlijk hulp te bieden bij ‘kwesties van openbaar beleid.’

Men is ook van plan om op gezette tijden ‘kleinschalige evenementen in de verbindingen Barcelona-Brussel’ – live-uitzendingen van evenementen in het Europees Parlement en telematische vergaderingen – te organiseren.

‘Wij hebben de wil om de grens van de ballingschap midden in Barcelona te brengen, het onderstreept dat het Europees recht voorrang heeft op het Spaanse recht. Als dat niet zo was, konden wij het niet openen,’ verklaart Aleix Sarri, hoofd van het parlementair bureau, die opmerkt en benadrukt dat ‘de democratie overal in het bureau aanwezig is. Het volstaat door de deur te lopen om zonder afspraak te woord te worden gestaan. De open deur is op zich al een democratische revolutie.’

Luidspreker voor onafhankelijkheid

Puigdemont heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij van zijn aanwezigheid in het Europees Parlement een luidspreker wil maken om het onafhankelijkheidsproces in Europa en in de wereld toe te lichten en de repressie die Catalonië momenteel ondergaat, aan de kaak te stellen.

De formatie van de voormalige Catalaanse president heeft Spanje ervan beschuldigd ‘elk jaar tientallen Europese richtlijnen en verordeningen’ te schenden en daarbij ‘vaak Catalaanse entiteiten, bedrijven en burgers schade te berokkenen,’ en heeft de opening van het kantoor gekoppeld aan klachten in die zin.

Voortdurende strijd

De drie door dit bureau vertegenwoordigde leden van het Europees Parlement leven nog steeds in ballingschap en kunnen zich momenteel vrij bewegen in 26 van de 27 EU-staten. De enige staat waar zij niet kunnen komen is die waar al hun kiezers zitten, Spanje. Sommige leden van het Europees Parlement openen nu voor het eerst een kantoor in hun staat van herkomst.

De Catalaanse ballingen blijven strijden voor rechtvaardigheid en vrijheid in Catalonië vanuit het hart van Barcelona, de regionale hoofdstad. Catalaanse parlementsleden in ballingschap hebben moeite om met hun kiezers te communiceren en contact te leggen.

Het gebruik van nieuwe technologieën en de communicatiestrategie zijn van groot belang om bekend te maken wat zij doen en waarom zij dat doen. Het nieuwe kantoor zal in Catalonië een voor én na markeren met betrekking tot de Europese politiek, de Catalaanse politiek en, op de terugweg, de Spaanse politiek.