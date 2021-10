Verdacht stokbrood voor President Macron?

Ieder jaar kiest een deskundige jury het beste Parijse stokbrood. Er zijn ruim duizend bakkerijen in de stad, en een eerste selectie leverde dit jaar 173 stokbroden. Die werden anoniem genummerd met lintjes, om daarna te worden bekeken, besnuffeld en geproefd. Vijf criteria Er zijn vijf criteria die even zwaar wegen. Uiteraard de smaak, maar ook de geur en het uiterlijk. En de ‘mie-alveolage’: de kwaliteit van de binnenkant van het stokbrood: de substantie van en de luchtbelletjes in het…

Ieder jaar kiest een deskundige jury het beste Parijse stokbrood. Er zijn ruim duizend bakkerijen in de stad, en een eerste selectie leverde dit jaar 173 stokbroden. Die werden anoniem genummerd met lintjes, om daarna te worden bekeken, besnuffeld en geproefd.

Vijf criteria

Er zijn vijf criteria die even zwaar wegen. Uiteraard de smaak, maar ook de geur en het uiterlijk. En de ‘mie-alveolage’: de kwaliteit van de binnenkant van het stokbrood: de substantie van en de luchtbelletjes in het deeg. Stokbrood van slechte bakkers heeft soms enorme luchtbellen met kleffe hompen deeg ertussen!

Zo niet het brood van de winnaar dit jaar, Makram Akrout, een Tunesiër die 19 jaar geleden Frankrijk binnenkwam als ‘sans papiers’ – illegaal. Zijn vader was al bakker in Tunesië: de veertiger is zowat geboren in een broodoven, zoals hij zelf graag mag grappen. Eenmaal in Frankrijk kon hij meteen aan de slag bij een bakker aan de Boulevard de Reuilly in het 12e van Parijs. Daar werkte hij tot twee jaar geleden, toen hij een paar deuren verder zijn eigen zaak begon. Met eclatant succes…

Wortels buiten Frankrijk

Voor Parijs is het niets bijzonders dat iemand – hoe zeg ik het voorzichtig – met wortels buiten Frankrijk deze prijs wint. Een bakker die zelfs tweemaal won – in 2010 en 2015, kwam oorspronkelijk uit Senegal: Djibril Bodian. Ook al met een vader die bakker was. In 2013 won een andere Franco-Tunesiër: Ridha Khadher, geïmmigreerd in 1986. Hij heeft inmiddels filialen in Doha, Beijing en New York, en er verscheen zelfs een boek over zijn succesverhaal: ‘Het Stokbrood en de Republiek.’

Het ligt voor de hand dat al die allochtone prijsbakkers links en groen in Frankrijk tot uitbundig triomfalisme brengen. Die zien ook nu weer in het stokbrood van Akrout bewijs dat eenieder met bedenkingen tegen massa-immigratie ongelijk heeft. Of liever gezegd een verachtelijke fascist is, die de treinen naar het Oosten weer wil laten rijden.

Zeg maar zo’n beetje dezelfde reactie als op de Engelse maar ook weer niet helemaal Engelse tennisster en winnares van de US Open, Emma Raducanu .

Eric Zemmour

Met name de inmiddels zeer bekende conservatieve commentator en mogelijke presidentskandidaat Eric Zemmour kreeg er overal van langs. Hij stelt immers regelmatig de in zijn ogen kwalijke gevolgen van grootschalige immigratie aan de kaak, die hij bij voorkeur als ‘grand remplacement’ betitelt.

De mislukte groene politica en ex-minister Cécile Duflot mocht op radio France Inter naar aanleiding van deze prijsuitreiking gretig op hem losgaan, en op de overige ‘fachosphère’. ‘Die haters met hun gezeur over immigratie willen niet zien dat de Franse identiteit altijd in beweging blijft. Bakker Makram Akrout is het ware gezicht van Frankrijk,’ zei de inmiddels obsceen veel verdienende directrice van het Franse Oxfam. ‘Frans zijn is Ramadan vieren.’

De bakker is een islamist

De socialistische burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, ook al presidentskandidaat, liet zich uiteraard tot vervelens toe zij aan zij met bakker Akrout in beeld nemen. Fransen spreken in zo’n geval van ‘cliëntelisme’. Helaas zijn er inmiddels wat vervelende feitjes opgedoken over Makram Akrout, die roet in het deug-eten dreigen te gooien. En dan bedoel ik niet de grapjes over zijn achternaam: fonetisch Frans voor het culinaire ‘in de korst’.

Nee, Akrout heeft onder andere op zijn Facebookpagina meer dan eens laten blijken geen liefhebber van Frankrijk te zijn – om het zacht uit te drukken. Die Facebookpagina lijkt sinds de dag van zijn overwinning in de lucht te zijn opgelost. Kwade tongen beweren dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken daarachter zit, maar dat lijkt me sterk. Hoe dan ook raakt op internet niets verloren: bakker Akrout blijkt een islamist te zijn. Hij steunt niet alleen actief een Tunesische politieke partij die de sharia wil invoeren, maar lijkt ook te grossieren in complottheorieën over de rol van Frankrijk in Tunesië en andere Noord-Afrikaanse landen.

Charlie Hebdo

Bijvoorbeeld in deze Facebookpost uit 2019: ‘Frankrijk moedigt de decadentie aan in onze landen en doet haar best die daar te verspreiden om haar koloniale belangen te beschermen. Om dezelfde reden probeert ze ons volk van zijn religie en islamitische waarden af te brengen…’

Akrout nam ooit deel aan een petitie om de Franse ambassadeur in Tunesië het land te laten uitzetten. Die zou volgens hem de media daar controleren. En hij liet weten dat Frankrijk de olievelden van Tunesië ‘koloniseert’. De extreem bloedige aanslag op opinieblad Charlie Hebdo vond de winnende stokbroodproducent volkomen terecht: ‘Wij moesten huilen om Charlie Hebdo en de Notre-Dame, laat nou de Fransen maar eens huilen om die honden die met Allah spotten…’

Stokbrood voor de president

Even twijfelde ik. De vlotte jongeman met baardje en zonnebril op het Facebook profiel leek niet echt op die schijnbare goedzak van een bakker, die nu overal verlegen glimlachend in beeld is. Dat viel meer mensen op. Toch zijn het behalve serieuze journalisten vooral ook zijn landgenoten die bevestigen dat de twee één en dezelfde persoon zijn…

Je zou kunnen denken: wat maakt het allemaal uit. Die man heeft een prijs voor stokbrood gewonnen, niet de Nobelprijs voor de vrede. Maar behalve het getetter dat massa-immigratie zo geweldig is en de Franse identiteit goedbeschouwd een lege huls, zou nog een ander dingetje zorgen kunnen baren. De traditie wil dat de winnaar van het beste stokbrood van Parijs één jaar lang het Élysée van stokbrood mag voorzien. Met andere woorden: het echtpaar Macron en hun eventuele hoge gasten uit binnen- en buitenland eten het komende jaar stokbrood uit de oven van een zelfverklaarde islamist. Als de president in april tenminste wordt herkozen – anders zal het korter zijn…

Suggesties dat Macron maar beter een voorproever kan inhuren, zijn uiteraard niet van de lucht. Hoe dan ook, zodra ik weer in Parijs ben, zal ik me zeker naar het 12e begeven om een stokbrood van Akrout te kopen. Al schijnen er inmiddels lange rijen voor de deur te staan.