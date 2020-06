Vergeten vragen van de voorbije week (102)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wanneer komen er échte praktijktests?

(Aan de voorstanders van praktijktests, die alleen maar valstrikken willen spannen voor blanke Vlamingen. Een échte praktijktest zou er helemaal anders uitzien. Je verhuurt 40 identieke appartementen: 20 voor doorsnee blanke middenklassers, 20 voor Nederlandsonkundige Afrikanen. Dit doe je vijf jaar lang en dan heb je genoeg praktijkervaring om iets te zeggen over verhuren in Vlaanderen.)

Welke Walen zijn ‘de goede Walen’?

les bons flamands. Degenen die ons accepteren zoals wij zijn en ons niet te veel bekritiseren’. Zo hebben Franstaligen hun Vlamingen nog altijd graag. Hoe zouden zij reageren als wij serviele knuffel-Walen als ‘de goede Walen’ zouden bestempelen?) (Aan RTBF-journalist Alain Gerlache, die een boon heeft voor een oude krokodil uit Brakel: ‘De Croo is een merknaam geworden voor. Degenen die ons accepteren zoals wij zijn en ons niet te veel bekritiseren’. Zo hebben Franstaligen hun Vlamingen nog altijd graag. Hoe zouden zij reageren als wij serviele knuffel-Walen als ‘de goede Walen’ zouden bestempelen?)

Wat vinden historici van politieke ingrepen in het onderwijs?

denkt aan het woord ‘canon’, dan kruipen historici massaal in de pen om hun verontwaardiging uit te schreeuwen. Maar nu de Black Lives Matter-club het onderwijs voor haar kar willen spannen: stilte. Er zijn dus politieke drukkingsgroepen die zich wél mogen moeien met de inhoud van de lessen.) (Aan al die academici die geen kik geven nu zwarte activisten zoals Olivia Rutazibwa openlijk oproepen om het (geschiedenis)onderwijs te ‘dekoloniseren’. Als een Vlaams-nationalist nog maaraan het woord ‘canon’, dan kruipen historici massaal in de pen om hun verontwaardiging uit te schreeuwen. Maar nu de Black Lives Matter-club het onderwijs voor haar kar willen spannen: stilte. Er zijn dus politieke drukkingsgroepen die zich wél mogen moeien met de inhoud van de lessen.)

Welke ‘nobele bedoelingen’ hebben de BLM-betogers?

(Aan de virologen, die veel te vriendelijk blijven voor de betogers die hun voeten veegden aan de coronamaatregelen: ‘Het virus houdt geen rekening met nobele bedoelingen’. Hoe ‘nobel’ is het om een buitenlands conflict te importeren? Om het gezag van de politie te ondermijnen met pure laster? Om te eisen het hele politieapparaat droog te leggen? Om te heulen met anarchisten en communisten?

Om het verwende rotjong uit te hangen, vooral verontwaardigd omdat het al een paar maanden niet in de eerste plaats over jou gaat? Waarom leggen wij zoveel eieren onder het gat van deze aanstellers? )

Wie wordt het volgende slachtoffer van al deze agressie?

Om Heinrich Heine te parafraseren: daar waar men beeltenissen vertrappelt, daar zal men uiteindelijk ook mensen vertrappelen.) (Aan de beeldenstormers, die niet zullen rusten tot alle dode blanke mannen van hun sokkel vallen. De Vlaamse commentatoren zijn opvallend mild voor deze opgehitste meute vandalen. Terwijl deze opstoot van agressie tot nadenken zou moeten stemmen. Deze protestbeweging vertoont totalitaire trekken. Dit stopt niet bij standbeelden.

Wie gelooft dat het alleen maar om Leopold II gaat?

(Aan al die mensen die nu serieus het debat aangaan over Leopold II. Dat is hopeloos naïef. Het gaat niet om één rubberkoning, het is een oorlog tegen onze geschiedenis. U moet aanvaarden dat ons verleden verkeerd is en onze welvaart onverdiend. Het gaat niet om standbeelden slopen, maar om instellingen neerhalen. Het gaat niet om excuses, het gaat om herstelbetalingen en herverdeling van rijkdom. Hoe kan je nu nog wegkijken van het grotere plaatje?)

Wat als Abou Jahjah plots de stem van de rede lijkt?

(Aan Abou Jahjah zelf, die een paar zinnige dingen zegt: ‘De oude moslimrijken hadden ook slaven, in de Arabische wereld is ook discriminatie. Uitbuiting en racisme is niets van blanken alleen’. Voor alle duidelijkheid: Jahjah is nog steeds een onbetrouwbare ploert. Dus hoe ver is het maatschappelijke debat doorgeschoten en geradicaliseerd als iemand als Jahjah – die niet veranderde – nu de gematigde stem is?)

Hoeveel agenten kunnen gedachten lezen?

‘Dat de politie controleert op ­basis van persoonskenmerken is problematisch, omdat het uitgaat van het idee dat iemand verdacht is omdat hij bepaalde uiterlijke kenmerken heeft’. Praktijkervaring en instincten zijn namelijk racistisch. Agenten moeten maar raden naar de diepste zielenroerselen van de mensen op straat.) (Aan criminologe Sofie De Kimpe, die wil dat de politie alleen naar het innerlijk kijkt:uiterlijke kenmerken heeft’. Praktijkervaring en instincten zijn namelijk racistisch. Agenten moeten maar raden naar de diepste zielenroerselen van de mensen op straat.)

Wat als niet álles ‘racisme’ is?

Vandenbempt niet heel goed wat racisme is.) (Aan sportcommentator Peter Vandenbempt, die zoveel racisme ziet rond onze voetbalvelden: ‘Sommige supporters zijn zelfs zo idioot om een speler van de tegenpartij uit te fluiten en racistisch te bejegenen om dan even later een speler van dezelfde kleur van de eigen ploeg aan te moedigen en om een handtekening te vragen’. Blijkbaar begrijpt

Waar wachten jullie nog op?

Vandekerckhove kijkt naar de politiek, zodat ze niet naar haar eigen blanke redactie moet kijken. Niets houdt De Morgen tegen om voortaan alleen nog kleurlingen aan te werven. Dan kan die krant rustig zichzelf kapot maken door huidskleur te laten voorgaan op intrinsieke kwaliteiten.) (Aan Sara Vandekerckhove, die in het edito van De Morgen om quota roept: ‘Laten we inderdaad werk maken van positieve discriminatie. De boel trekt namelijk zichzelf niet recht. Maar dan mag het niet bij een persoonlijke preek blijven’.

Welke revolutie viseert eerst de luxeboetieks?

it land is ontstaan uit protest en revolutie. Wat zich zondag afspeelde in Brussel, was net zo Belgisch als friet met mayonaise’. Tenminste iemand die toegeeft dat de rellen geen nevenverschijnsel zijn, maar de essentie van deze ‘revolutie’. Wel wat vreemd dat deze ‘revolutionairen’ vooral sportschoenwinkels willen plunderen. Voor ons is het allemaal goed – als het maar betekent dat Brussel zich spoedig afscheurt.) (Aan schrijfster Melat Gebeyaw Nigussie, die de kritiek op de Black Lives Matters-rellen van de hand wijst: ‘D

Wanneer komt er een cordon sanitaire rond het ABVV?

Robert Verteneuil gedefenestreerd bij de socialistische vakbond, omdat hij op de een foto stond met een liberaal. De (Franstalige) socialisten zijn stilaan zo sectair dat ze zelfs fysieke nabijheid bij andersdenkenden niet meer verdragen . Wat is dit anders dan pure, blinde haat?) (Aan elke politicus die de schutskring rond Vlaams Belang rechtvaardigt met een verwijzing naar zijn ‘onverdraagzaamheid’. Vorige week werd

Wie is de baas in een unitair Belgisch bedrijf?

voor de ­grotere stakingsbereidheid in Wallonië’. Unitair Belgische bedrijven zijn vaak – zie ook de NMBS – een microkosmos van België zelf. De brave Vlamingen zullen zich wel een breuk bussen.) (Aan BPost, waar de Vlaamse postbodes harder moeten werken dan hun Waalse collega’s: ‘Men vermoedt dat BPost schrik heeft

Over welk ander staatshoofd kan je dit schrijven?

k heb een droom waarin Donald Trump verstikt wordt tot hij niet meer beweegt en in de laatste minuten ervaart wat het is om machteloos te zijn. Wanneer ik mensen voor het Witte Huis zie staan, denk ik in de eerste plaats: hopelijk breken ze binnen en branden ze heel dat potsierlijke kutgebouw en de walgelijke eikel erin plat’. Wat verderop in dezelfde column ergert Baeten zich aan al die eerbied voor rechtse kiezers: ‘ Sommige meningen zijn goed geïnformeerd en beredeneerd of genuanceerd, andere worden er maar uit geflapt door ignorant volk. Het is net aan zij die meer inzicht en verstand meekregen om de rest in de goeie richting mee te trekken’. Van deze verlichte voorhoede, verlos ons, Heer.) (Aan columnist Paul Baeten, die zijn geweldfantasieën deelt: ‘IWanneer ik mensen voor het Witte Huis zie staan, denk ik in de eerste plaats: hopelijk breken ze binnen en branden ze heel dat potsierlijke kutgebouw en de walgelijke eikel erin plat’. Wat verderop in dezelfde column ergert Baeten zich aan al die eerbied voor rechtse kiezers: ‘Het is net aan zij die meer inzicht en verstand meekregen om de rest in de goeie richting mee te trekken’. Van deze verlichte voorhoede, verlos ons, Heer.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.