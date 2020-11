Vergeten vragen van de voorbije week (112)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld — en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wie gaat nu eens eindelijk de regels handhaven in Brussel?

(Aan alle overheden, nu patiënten van Brussel alle ziekenhuizen in heel Vlaanderen overspoelen. Burgemeester Christoph D’Haese van Aalst kreeg de goegemeente over zich heen, maar hij had (te vroeg) gelijk: Vlamingen betalen nu de prijs omdat handhaving in Brussel onbestaande is. Wanneer gaat men het leger opnieuw inzetten in de hoofdstad, zodat de politie tijd heeft om coronaboetes uit te delen?)

Hoeveel slachtoffers vallen er door politieke correctheid?

(Aan de tegenstanders van racial profiling, nu een bewaker getuigt dat hij de zelfmoordterrorist van Manchester in 2017 níet tegengehouden heeft ‘uit angst om als racist bestempeld te worden’. Er vielen die avond 22 doden. De jongste was een meisje van 8 jaar. Haar naam was Saffie.)

Hoe vaak gebeuren dit soort dingen in Vlaamse klassen?

(Aan de leraar die in Humo getuigt: ‘Toen ik een film van een islamitische regisseuse liet zien waarin 2 vrouwen elkaar kussen, raakte ik de controle over de klas kwijt. Meisjes weigerden te kijken en jongens van amper 13 staken weerzinwekkende tirades af: “Als mijn zoon zoiets zou doen, zou ik hem meenemen naar de hoeren en laten zien hoe echte mannen neuken!” De leerlingen die er anders over dachten, hielden zich koest. Op een bepaald moment was ik verwikkeld in een woordenstrijd met drie moslimjongens. Pas toen een andere moslimjongere erop wees dat “alleen Allah onze rechter is”, bedaarden de gemoederen’.)

Wie vond het ook leuk om boeken te vernietigen?

(Aan kinderboekenuitgeverij Clavis, die 7000 boeken met Zwarte Piet versnipperde. De vernietiging van boeken was sinds Wereldoorlog II taboe in Europa: het was een onheilspellende voorbode van verdrukking, van verdere vernietiging ook. Maar in de nieuwe Revolutie zijn álle middelen toegestaan.)

Wanneer worden de albums van Jommeke vernietigd?

(Aan Bruno De Lille (Groen), die ontdekt heeft dat de albums van Jommeke ‘erg seksistisch’ zijn: ‘Het wordt hoog tijd dat de uitgeverij met de luizenkam door de albums gaat en grondige wijzigingen aanbrengt’. Stalin deed dat ook: historische documenten eindeloos retoucheren, om het verleden gelijk te stemmen met een gewijzigde realiteit. Al had Stalin wel iets beter te doen dan strips uit de jaren 50 herlezen.)

Wat is er racistisch aan roetvegen?

(Aan Google, dat advertenties met Zwarte Piet blokkeert: ‘Dezelfde richtlijnen gelden overigens voor video’s waarin Roetveegpiet te zien is’. Je mag nog zoveel aanpassingen doen: het is nooit goed genoeg. Ook de Roetveegpiet vindt uiteindelijk geen genade. Wanneer gaat het doordringen dat wij in de cultuuroorlog staan tegenover onverbiddelijke fundamentalisten? Het zal voor deze mensen nóóit goed genoeg zijn.)

Mogen kleuters nog koeien of vogels inkleuren?

(Aan schooldirecteur Jurgen Wayenberg, die de tekensjablonen voor kleuters moet censureren: ‘Het varkentje had de producent al lang uit de sjablooncollectie gehaald, het aapje zal nu moeten volgen wegens de gevoeligheid van dat symbool bij Afrikaanse ouders’. Je leest nooit dat hindoe-ouders rel schoppen als hun kleuter op school een koe inkleurt, of dat joodse ouders dreigementen uiten als hun kinderen een vogel of een schelpdier te zien krijgen in een kinderboek. De onverdraagzaamheid komt niet van álle allochtonen, wel steeds vaker van dezelfden.)

Hoeveel verdient een groene woordvoerster?

(Aan Jessika Soors (Groen), die haar Kamerzetel opgeeft om Nederlandstalig woordvoerster te worden bij Ecolo-minister Sarah Schlitz. Een Kamerlid verdient bijna 6000 euro netto per maand, plus een gulle onkostenvergoeding. Is het zo gek om je af te vragen hoeveel Soors — al dan niet — opgeeft?)

Wie gaan jullie haten als Trump verliest?

(Aan de Amerikawatchers, die 4 jaar lang hun weerzin hebben geuit voor Donald Trump. Kritiek op de Amerikaanse president is voor veel mensen een constituerend element van de persoonlijkheid geworden. Wie zal na Trump de schuld krijgen van al het kwaad in de wereld? Hoe kunnen weldenkende mensen snel laten merken dat ze aan de juiste kant van de geschiedenis staan, als een sneertje naar Trump niet meer relevant is? Waar zal verslaggeving uit de VS zelfs maar over gaan, als er geen Trump-rally’s meer zijn om af te keuren? Zal Björn Soenens onder Biden aan journalistiek moeten gaan doen?)

Wat is er ‘onwaarschijnlijk mooi’ aan een tragedie?

(Aan psychotherapeute Lies Scaut, die reageert op de zelfdoding van 2 ouders bij het graf van hun zoon: ‘Qua symboliek is dit onwaarschijnlijk mooi, een keuze gemaakt uit liefde’. We weten weinig over de laatste momenten van zelfmoordenaars. Alleen dit: er is géén schoonheid en géén triomf. Er is alleen hartverscheurend verdriet en pijn. We bewijzen de nagedachtenis van onze geliefden geen eer door zelfmoord te romantiseren.)

Wanneer hebben Franse katholieken voor het laatst iemand onthoofd?

(Aan De Standaard, waar ze in artikels over Frankrijk de focus willen verleggen: ‘De vraag rijst of conservatieve katholieken niet te veel invloed kregen’. Sommige journalisten kunnen het fysiek niet verdragen als het te lang over de islam gaat. Een ‘evenwichtig’ stuk over jihadisme moet altijd ook gaan over extreemrechts, over christenen…)

Wat is het échte probleem van de nieuwsdienst?

(Aan Elisabeth Meuleman (Groen), die erkent dat de VRT-nieuwsdienst soms scherpte mist: ‘Misschien zijn extra middelen nodig’. Typisch: denken dat je problemen oplost door er meer geld naartoe te smijten. De openbare omroep heeft de grootste nieuwsdienst van het land: nog meer centen is wel het laatste wat ze daar nodig hebben.)

Wat zouden jeugdbewegingen zijn zonder de middenklasse?

(Aan Bart Somers en Benjamin Dalle, die het Vlaamse jeugdwerk ‘minder typisch Vlaams’ willen maken: ‘het jeugdwerk is nog steeds te eenzijdig blank, middenklasse en hetero’. Ten eerste doen jeugdbewegingen al jaren énorme inspanningen om met name allochtone kinderen te bereiken — vaak willen of mogen zij niet komen, bijvoorbeeld omdat het avondgebed of het pintje van de leiders enorme problemen blijken. Ten tweede: jongeren uit de middenklasse met een stabiele gezinssituatie en een rijk sociaal netwerk zijn per definitie meer geneigd om engagement op te nemen. Zonder die middenklasse heb je gewoon geen Chiro.)

Wanneer zijn 3 dagen te lang en wanneer niet?

(Aan de kranten die klaagden dat de Vlaamse coronamaatregelen ‘pas’ 3 dagen na afkondiging van kracht werden. Toen een paar dagen later — de coronacijfers waren intussen nóg erger — opnieuw 3 dagen nodig bleken voor de federale maatregelen, was de kritiek veel voorzichtiger en milder. Zelden werden de 2 maten en 2 gewichten van onze Wetstraatjournalisten beter geïllustreerd. Jambon moet en zal hangen.)

Wat gaan we in de komende 20 jaar nog allemaal meemaken?

(Aan iedereen die blijft doen alsof fundamentalisme een marginaal fenomeen is onder moslims in West-Europa. In de rustige provinciestad Kortrijk vergoelijkte ene Jamal Qnioun de jihadistische executie van Samuel Paty. Qnioun is Nederlandstalig, actief in het verenigingsleven, een spreekbuis van zijn gemeenschap: geen marginaal. Er is voor dit gedachtegoed ook bij moslims in Vlaanderen ontstellend brede steun. De linkerzijde zal nog verschieten in komende jaren.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.