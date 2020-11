Vergeten vragen van de voorbije week (114)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoe lang blijft Salman Rushdie nog welkom in België?

(Aan staatssecretaris Sammy Mahdi, die Denen weert uit België omdat ze van plan waren om een koran te verbranden in Molenbeek. Zo’n boekverbranding is een agressieve provocatie, maar Mahdi plooit hier natuurlijk gewoon voor de islamitische toorn. Dat is een hellend vlak. Hoe ver wil België nog gaan om het vrije woord en godsdienstkritiek te verdedigen?)

Welke mensenmassa’s zijn immuun voor Covid-19?

(Aan de Biden-fans, die massaal op straat kwamen om te vieren. Grote massa’s, dicht bij elkaar, alcohol, lang niet iedereen met maskers, in een land met nog altijd hoge besmettingscijfers. Dat was in onze media zwaar zondig zolang het Trump-rally’s betrof. Maar de Covid-19-moraal is een situatiemoraal: geldt alleen op sommige plekken, voor sommige mensen, met sommige ideeën.)

Hoeveel invloed hadden de moslimbroeders op paars-groen?

(Aan Johan Leman, die eind jaren 90 interesse toonde in moslimextremisme: ‘We kregen toen een brief, getekend door Onkelinx en Verhofstadt, dat islam niet langer tot onze bevoegdheid hoorde en we er ons niet meer mee mochten bezighouden. Invloeden uit kringen van Moslimbroeders waren hier niet vreemd aan’. Nu is pater Leman niet meteen een rechtse complotdenker. Wie spit dit verhaal verder uit?)

Wat roepen terroristen vlak voor ze toeslaan?

(Aan de Europese ministers van Binnenlandse Zaken, die een gemeenschappelijke verklaring schreven tegen terreur: Het woord ‘islam’ komt in de tekst niet voor. Nochtans zouden Frankrijk en Oostenrijk – de meest recente slachtoffers – gevraagd hebben om de islamitische inspiratie van de terroristen te benoemen. Maar na jaren van aanslagen ligt dat dus nog steeds te gevoelig bij de ministers. Zouden we ook nog altijd op eieren lopen, als de moordenaars voor hun misdaden zouden uitroepen dat Christus groot is?)

Wie mag het vertrouwen in onze instellingen ondermijnen?

(Aan advocate Mieke Van den Broeck, die al vóór aanvang van het Mawda-proces weet hoe het gaat aflopen: ‘De politie en het parket hebben al zoveel gelogen in dit dossier dat een eerlijk proces eigenlijk niet meer mogelijk is’. Het is voor rechtse politici verboden om Justitie een beetje wereldvreemd te vinden, maar zo’n extreem-linkse advocate – Van den Broeck schurkt innig aan bij PVDA – mag altijd wat meer.)

Hoe gaan we de terugkeer van Syrische vluchtelingen faciliteren?

(Aan de Europese Unie, die besloot om een internationale conferentie over de terugkeer van Syrische vluchtelingen te boycotten. De EU is misschien niet gelukkig met Assad, maar het is nu tijd om te onderhandelen over een veilige terugkeer voor miljoenen mensen. Er moeten garanties komen voor de veiligheid van de vluchtelingen, maar dat kan alleen als je gaat praten met de Syrische machthebbers.)

Wat heeft Mons dat Gent-Sint-Pieters niet heeft?

(Aan minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, die niet kan beloven dat Gent-Sint-Pieters volledig vernieuwd zal zijn tegen 2027: ‘Die timing wordt opnieuw geëvalueerd, om te bekijken of ze haalbaar is’. In 2027 zijn de werken aan het drukste treinstation van dit land 22 jaar bezig. Er is bovendien al beslist om de resterende perrons af te werken met goedkopere constructies. Vergelijk dat eens met het station van Mons, dat nog geen vijfde van het aantal treingebruikers noteert. Gilkinet kondigde vorige week aan dat de geplande ontbinding van een geldverslindend NMBS-vastgoedfiliaal nog eens wordt uitgesteld, speciaal om de peperdure vernieuwing van het station van Mons af te werken tegen 2023. Waarom is dit tweesporenbeleid geen schandaal?)

Hoe groot is de anti-Trump-industrie?

(Aan cultuurcriticus Rob Riemen, die in Knack een aanzet geeft: ‘Televisiezenders CNN en MSNBC zullen Trump missen. Ze hebben vijf miljard dollar verdiend met hun dagelijkse preken tegen de man’. Velen hebben inderdaad een verdienmodel gemaakt van (makkelijke) verontwaardiging over de retoriek van Trump. Hoeveel geld zouden media de laatste jaren verdiend hebben met klagen over Trump?)

Wie belet dat we data verzamelen over de (etnische) achtergrond van patiënten?

(Aan dokters Elisabeth De Waele en Marc Noppen, die opvallend veel zwarte patiënten zagen op hun Covid-19-afdeling: ‘We krijgen vaak de vraag of we iets kunnen zeggen over de achtergrond van de coronapatiënten, maar daar hebben wij geen informatie over. In andere landen beschikken ziekenhuizen wél over zulke gegevens’. Raciale kenmerken zijn relevant in de geneeskunde. Alleen krampachtige politieke correctheid verklaart waarom etnische informatie niet systematisch bijgehouden wordt in medische dossiers.)

Minderhedenforum of Join.Vlaanderen: wat zal het verschil zijn?

(Aan Wouter Van Bellingen, bestuurder van Join.Vlaanderen, het vehikel dat het Minderhedenforum mogelijk zal vervangen. U kent Van Bellingen nog als voormalig directeur van… het Minderhedenforum. Klein gokje: Join.Vlaanderen zal inzake politieke correctheid, professioneel slachtofferschap en agitatie tegen autochtone Vlamingen op geen enkel moment onderdoen voor het Minderhedenforum. Misschien zelfs integendeel. Bevoegd minister Bart Somers krijgt gewoon een andere spreekbuis.)

Hoe dom denkt u dat de mensen zijn?

(Aan Klimaatminister Zakia Khattabi, die voluit gaat voor een koolstoftaks: Zelf spreekt ze over een ‘koolstoftarifering’ – een politiek minder geladen term. De Britten noemen dit ‘adding insult to injury’: de belastingbetalers een zoveelste taks aansmeren, maar zonder het een taks te noemen. Alsof het domme klootjesvolk dan niet in de gaten heeft dat er weer in hun zakken gezeten wordt.)

Hoeveel mensen wonen er in een Amerikaanse ‘wijk’?

(Aan Gwendolyn Rutten, die de Amerikaanse verkiezingsshows informatief vond: ‘Waarom niet ook bij ons streven naar resultaten op wijkniveau?’. Politieke partijen zouden daar zelf van profiteren: zulke gedetailleerde kiesresultaten zijn marktonderzoek voor partijstrategen. Het is niet (meer) verrassend dat Open Vld onze privacy wil opofferen om kiescampagnes te verbeteren. Het kan Rutten ook niet schelen dat er in een Amerikaanse ‘wijk’ vaak evenveel mensen wonen als in heel Aarschot én omstreken.)

Hoe diep moet CD&V vernederd worden?

(Aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, die werk wil maken van een 3de geslacht: ‘We moeten getuigen van vernieuwingsdrang, net zoals de regering-Verhofstadt ethisch progressieve stappen nam begin jaren 2000’. Symboolpolitiek, de mogelijk vergaande gevolgen zijn er voor verwarde jongeren te midden van hun identiteitscrisis. De expliciete verwijzing naar de anti-CVP-regering van Verhofstadt is ook héél veelzeggend. De christendemocraten gaan de kelk moeten ledigen tot op de bodem.)

Hoeveel Europese naties zijn in de vorige eeuw geruïneerd door oorlog?

(Aan econoom Paul De Grauwe, die massaal geld wil bijdrukken: ‘Als het oorlog is, vraag je je toch ook niet af hoeveel die gaat kosten? Je zet dan ál je middelen in’. Volgens De Grauwe kunnen we ‘nog makkelijk twee jaar 50 miljard in het rood gaan’, 10 procent van het BNP. De Belgische Staat moet maar obligaties uitschrijven, die we dan pas over 30 jaar moeten aflossen. Een 74-jarige heeft soms makkelijk praten…)

Wanneer gaat u excuses aanbieden aan Filip Dewinter?

(Aan Bart Somers, nu er één jaar na de brandstichting in een asielcentrum nog steeds geen verdachten geïdentificeerd zijn. Er is dus nog altijd geen snipper bewijs voor de beschuldigingen van Somers, die Vlaams Belang associeerde met de misdaad. Het is onbetamelijk dat een minister dat soort uitspraken doet zonder hard bewijs, en het is onbegrijpelijk dat geen enkele Wetstraatjournalist Somers achtervolgt met zijn beschuldigingen. Nu ja, eigenlijk begrijpen wij het ondertussen zeer goed.)

