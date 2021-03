Vergeten vragen van de voorbije week (133)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Op wie is uw pistool gericht?

(Aan Marc Van Ranst, die draconische coronamaatregelen omschrijft als de laatste ‘kogel in ons pistool’. Dat spreekwoordelijke pistool zou gericht moeten zijn op het virus, maar is eigenlijk gericht op schoolkinderen, cafébazen en kapsters. De maatregelen die genomen worden en de evolutie in ‘de cijfers’ hebben amper iets met elkaar te maken. Voodoo-virologie. Er zit misschien maar 1 kogel in het pistool van Marc Van Ranst, maar we spelen er wel Russische roulette mee.)

Waar kwamen die aanslagen vandaan?

(Aan Alexander De Croo, die de aanslagen van 22 maart herdacht zonder te benoemen wie de aanslagen pleegde en waarom. Stel je een herdenking van Wereldoorlog II voor, maar in plaats van ‘Duitsland’ en ‘nazi’s’ gebruikt men alleen vaagtaal als ‘wreedheid’ en ‘haat’. We doen de slachtoffers oneer aan door te zwijgen over hun moordenaars en hun motieven. Islamisten hebben hen vermoord in de jihad tegen kuffars.)

Waarom zat dat niet in de uitzending?

(Aan VRT-journalist Luc Pauwels, die vertelt over de Pano die gewijd was aan mondmaskers: ‘Het zat niet in de uitzending, maar we hebben ook ontdekt dat De Block kort na haar aantreden 816 000 FFP2-maskers naar Afrika heeft gestuurd voor een project tegen ebola. Die maskers mochten Europa niet uit zonder getest te worden. De Block had dus kunnen weten dat ze nog goed waren’. Hoeveel van die lijken zitten er nog in de kast van Maggie?)

Hoeveel is er die nacht gezopen?

(Aan Guy Verhofstadt, die herinneringen ophaalt aan de nacht waarin het Lambermontakkoord gesloten werd: ‘Ik kwam net terug van een Europese top in Biarritz, waar ik een grote jambon de Bayonne had meegekregen. Gegeten dat die ministers hebben. Om drie uur ’s nachts was het akkoord klaar. De jambon was op’. Die 5de staatshervorming was een van de meest krakkemikkige ooit. Misschien hadden de ministers wat minder rijkelijk moeten tafelen?)

Hoe zijn de leescijfers dit jaar berekend?

(Aan De Morgen, waar ze zich op de borst kloppen: ‘We hebben er in het voorbije jaar maar liefst 23% betalende lezers bij gekregen. Daarmee zijn we op jaarbasis veruit de grootste groeier van de volledige Belgische krantenmarkt’. De Morgen zwijgt zedig over de nieuwe telmethode: het Centrum voor Informatie over Media (CIM) telde dit jaar voor het eerst ook de web only-abonnementen mee. Als een krant u voorliegt over de eigen oplage, wat probeert ze u dan nog allemaal wijs te maken?)

Wat is de code van uw alarmsysteem?

(Aan de journalisten die veel te veel details geven over de bescherming die Bart De Wever (opnieuw) moet krijgen. Het aantal bewakers, de voertuigen, zelfs de wapens: we vernemen het allemaal – en samen met ons dus ook de drugsbaronnen die het gemunt hebben op De Wever. Hoe fijn zouden journalisten het vinden als de details over hún beveiliging zo breed worden uitgesmeerd?)

Welke van uw boeken zullen de eeuwen trotseren?

(Aan Marc Reynebeau, die Dante Alighieri typeert als ‘een middeleeuwse ­gelovige met beperkte culturele horizon’. Nu hebben wij een beetje Dante en ook een beetje Reynebeau gelezen — en de heer Dante heeft meer culturele bagage in zijn kleine pink dan de heer Reynebeau in zijn hele lijf. Het getuigt van pretentie én vooroordelen om neer te kijken op oude meesters omwille van de eeuw waarin zij leefden.)

Wie weet niet dat Petra voorheen Peter was?

(Aan actrice Leen Dendievel, die een rel schopte omdat de naam ‘Peter De Sutter’ viel in een gesprek met Petra De Sutter: ‘De “deadname” vermelden is not done’. ‘Deadname’: sektes cultiveren altijd hun eigen jargon. De context was hier uiterst respectvol: een beleefde vraag over persoonlijke gevoeligheden – maar nieuw-links laat het dagelijkse relletje natuurlijk niet verstoren door iets onbelangrijks als context.)

Wat is het veiligheidsrisico?

(Aan de voorzitter van het Europees Parlement, dat volhangt met camera’s die gefabriceerd zijn door een Chinees bedrijf. In de pers heet dat een probleem omdat het bedrijf in kwestie een rol speelt in de Chinese concentratiekampen voor moslimminderheden. Je kan zeker een boompje opzetten over mensenrechten, maar zijn we nu echt zo naïef dat we bij een Chinees staatsbedrijf (!) geen rekening houden met regelrechte spionage?)

Op wie zijn deze vaccins uitgetest?

(Aan de VRT, die de Cubaanse staatspropaganda over de Soberana-vaccins quasi klakkeloos overneemt. Welke garanties hebben wij dat de Cubaanse dictatuur deze vaccins niet uittest op politieke gevangenen? Vergelijk de bewondering in berichtgeving over Cuba eens met het wantrouwen tegen het Spoetnik-vaccin uit Rusland. Journalisten hebben opvallend weinig problemen met communistische regimes.)

Hoeveel blanke spelers hebben de Rode Duivels?

(Aan de media die gewag maken van massale ‘discriminatie’ in het jeugdvoetbal. Als je de artikels leest, blijkt het veeleer om racistisch taalgebruik te gaan. Voetbal is altijd een hard spelletje geweest, waarbij verbale verwijten niet geschuwd worden – vraag ook maar eens aan roodharige spelers. Maar voetbal is ook altijd een meritocratie geweest: de besten worden beloond. Zo hebben gekleurde Vlamingen vandaag veel meer voetbalvoorbeelden dan blanke spelertjes. ‘Racisme’ en ‘discriminatie’ zijn géén synoniemen.)

Hoe vaak bent u al genomineerd voor de Nobelprijs?

(Aan Sara Salarkiya (Vooruit), die andere straatnamen wil in Sint-Niklaas: ‘We vragen aan buurtbewoners om moderne en diverse alternatieven te suggereren voor de Felix Timmermanslaan’. Timmermans werd tot 3 maal toe genomineerd voor de Nobelprijs voor Literatuur, maar hij is tijdens de bezetting stukjes blijven schrijven en dus moet hij voor de bijl. Ziedaar het hellend vlak. Leopold II was slechts het breekijzer voor een veel grotere beeldenstorm.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.