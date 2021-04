Vergeten vragen van de voorbije week (134)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook veel vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoeveel ziekenhuisbedden hebt u al extra gecreëerd?

(Aan Frank Vandenbroucke, die alweer een nieuwe onheilstijding brengt: ‘De ziekenhuizen zitten volledig aan hun limiet’. Vandenbroucke is nu al een half jaar volledig bevoegd om extra ziekenhuiscapaciteit te creëren. Waarom staat pakweg Flanders Expo niet vol met extra IC-bedden, waarom zijn studenten geneeskunde niet in sneltempo opgeleid om bij te springen? Meester Frank is goed in verbieden, maar in niet veel anders.)

Hoe vaak gaan jullie de doelpalen nog verplaatsen?

(Aan de virologen, die keer op keer nieuwe redenen bedenken om de coronamaatregelen langer aan te houden: we mogen ons niet meer vastpinnen op vooropgestelde datums, zelftests zijn geen poort tot de vrijheid, in het najaar komt er sowieso een vierde golf, zelfs massale vaccinatie zal ons niet redden… Er is een agenda om de crisis — en dus ook de crisismaatregelen — permanent te maken. Sommige virologen doen daar duchtig aan mee.)

Waar zijn al de ridders van het vrije woord?

(Aan de voorstanders van de vrije meningsuiting, die heel stilletjes blijven terwijl Sam Brokken ontslagen wordt omdat hij durfde twijfelen aan de vaccinatiecampagne. Geen #jesuissam voor hem. Dat zwijgen is toestemmen: het is je neerleggen bij een verstikkende consensus, die geen enkele tegenspraak of zelfs vertwijfeling meer duldt.)

Hoe ‘ziek’ bent u eigenlijk?

(Aan Sihame El Kaouakibi (Open Vld), die als Vlaams Parlementslid officieel nog steeds op ‘ziekteverlof’ is. In haar facebookfilmpjes is van die ziekte niet veel te merken. Toegegeven, dit is niet het meest stuitende bedrog van El Kaouakibi. Maar eender welke gewone werknemer had wel al lang een controlearts over de vloer gekregen…)

Wat valt er níet te herleiden tot N-VA?

(Aan VRT-journalist Fabian Lefevere, die erin slaagt om N-VA vaker te vermelden dan Open Vld in zijn ‘analyse’ over de affaire El Kaouakibi. Ook bij andere opiniemakers zie je diezelfde neiging om dit liberale schandaal zoveel mogelijk te linken aan N-VA. Misschien zal schijnheilige Sihame nog eindigen als arm slachtoffer van stoute Vlaams-nationalisten.)

Welk quotum is er voor woke nieuwtjes?

(Aan de media die elke dag met een woke nieuwtje op de proppen komen: de ‘diverse toekomstbeelden‘ die Stad Gent vraagt aan architecten, de Antwerpse handjes die neokoloniaal zouden zijn, opeens is de transgendervlag een dingetje… Elke dag iets anders, tot het verdovend wordt.)

Hoeveel medewerkers hebt u op uw kabinet?

(Aan Klimaatminister Zakia Khattabi (Ecolo), die zich overwerkt voelt: ‘De klimaatcrisis is te alomvattend om alleen vanuit mijn kabinet aan te pakken. Elke minister zal klimaatminister moeten zijn’. Dat te kleine kabinet Khattabi telt anders 37 (!) medewerkers. Vraagje: als elke minister Klimaatminister moet spelen, waarom behouden we dan nog een aparte Klimaatminister? Vindt men voor Khattabi echt geen functie elders?)

In welk model worden er het meeste vaccins geproduceerd?

(Aan de Eurofielen, die nog altijd roepen dat het noodzakelijk was dat de Europese Unie namens alle lidstaten onderhandeld heeft met de vaccinfabrikanten. Individuele landen zouden zogezegd te zwak staan in die onderhandelingen. Nu doet zelfs Marokko het beter dan de EU. Wanneer gaat men toegeven dat meer competitie behalve een hogere prijs per dosis ook een hogere productie van vaccins en een snellere levering had opgeleverd? Een monopsonie is nooit een gezond model.)

Wie droomt er nu van een permanente crisis?

(Aan Anuna De Wever, die een visioen heeft: ‘Net als bij de coronacrisis zou er voor de klimaatcrisis elke avond in het Journaal een specialist als Jean-Pascal Van Ypersele of Leo Van Broeck moeten uitleggen wat er aan de hand is en welke stappen er ondernomen moeten worden’. Zeker: veel mensen zijn het media-bombardement en de bangmakerij rond corona kotsbeu, maar mensen zoals Anuna De Wever zien er een model in: zij dromen van permante crisissfeer en draconische dwangmaatregelen die nooit opgeheven worden. Alles voor hun goede zaak.)

Welke kleur hebben al jullie uithangborden?

(Aan De Morgen, waar ze een televisieprogramma met een blanke cast de les lezen: ‘Hoe is het zover kunnen komen dat zelfs jonge mediamakers de steeds kleurrijkere samenleving negeren?’. Iets over een splinter en een balk. Weinig plekken zo etnisch en sociaal homogeen als de Vlaamse krantenredacties.)

Wie uitte nog nooit een onvertogen woord?

(Aan de media die lange stukken en opgewonden opiniestukjes hebben gewijd aan een racistische uitspraak van Luc Asselman, echtgenoot van Maggie De Block. De uitspraak was vulgair en verkeerd, maar moet zo’n man nu echt vernederd worden voor heel Vlaanderen omwille van een — voor zo ver wij weten — eenmalige uitschuiver?)

Sinds wanneer zitten jongerenpartijen ook in de coalitie?

(Aan de voorzitters van Jong Groen, die een Whatsapp-groepje delen met de jongerenvoorzitters van de andere regeringspartijen: ‘Vivaldi, maar jong’. Dan kan je nog zoveel moeite doen om rebels en onafhankelijk te lijken: dat detail zegt alles. Jongerenpartijen bewegen zich braafjes binnen de begrenzingen die uitgetekend zijn door de moederpartij.)

Welke nationaliteit mag je gebruiken als scheldwoord?

(Aan sociologe Maryam Kolly, die toegeeft dat Brusselse jongeren ‘flamand’ hanteren als een scheldwoord: ‘Mooi toch hoe die jongeren een eigen terminologie verzinnen om ongelijke structuren in de samenleving bloot te leggen, het zijn net sociologen’. Er zijn voorlopig geen sociologen die het gebruik van ‘Waal’ of ‘Marokkaan’ als scheldwoord verdedigen.)

Wat is de basis voor het recht in Soedan?

(Aan De Standaard, waar ze een artikel wijden aan misdaden tegen meisjes in Soedan: ‘Vrienden bezoeken, onbehoorlijke kledij, betogen… Het zijn allemaal redenen voor geweld van mannelijke familie­leden op vrouwen’. Het Soedanese recht is nauw verweven met de sharia, maar dat staat er niet bij. Sterker: zoals intussen gebruikelijk bevat het artikel geen énkele verwijzing naar de religie van 97% van de Soedanezen.)

Welke harde bewijzen zijn er tegen W. A. Mozart?

(Aan de Britse minister van Onderwijs, die nieuwe eindtermen voor muziek heeft vastgelegd: ‘Leerlingen krijgen vanaf volgend jaar te horen dat Mozart misschien ook geniaal was in het plagiëren van de zwarte componist Joseph Bologne’. Er zijn slechts vage gelijkenissen tussen het werk van Mozart en enkele vioolcomposities van Bologne. Als er al sprake is van plagiaat, is het dan niet waarschijnlijker dat Bologne zich heeft laten inspireren door het unieke genie van Mozart? Waarom laten we eindtermen bepalen door de wensdromen van BLM-activisten?)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.