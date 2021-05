Vergeten vragen van de voorbije week (138)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoeveel plaats gunt uw krant aan het Vlaams Belang?

(Aan Isolde Van den Eynde, die het edito van HLN wijdt aan een facebookruzie tussen Sammy Mahdi en Vlaams Belang: ‘De partij die cancelcultuur terecht veroordeelt, maakt er zich zelf schuldig aan’. Het publiek debat komt blijkbaar in gevaar als VB een reactie van Mahdi verwijdert. Misschien zou de Heilige Verontwaardiging van HLN íets geloofwaardiger zijn, als de grootste krant van Vlaanderen de grootste partij van Vlaanderen niet zo stiefmoederlijk zou behandelen. Cancelen? In HLN is het VB zowat elke dag gecanceld.)

Wanneer wordt de Belgische solidariteit wederkerig?

(Aan de Vlaamse commentatoren, die in een kramp schieten als Jambon voorstelt om sneller te versoepelen in Vlaanderen — de regio die voorop loopt inzake vaccinaties. Men kan zich perfect voorstellen dat. gevaccineerden privileges krijgen ten opzichte van niet-gevaccineerden, men kan zich voorstellen dat sommige provincies strenger behandeld worden (Antwerpen vorige zomer!) maar de breuklijnen moeten leeftijds- of provinciegrenzen volgen, geen taalgrenzen. In dit land is solidariteit tussen Gemeenschappen nu eenmaal eenrichtingsverkeer.)

Wanneer wil Brussel Vlaanderen kennen?

(Aan de ‘senior writer’ van Bruzz, die Vlaanderen ook al geen voorrang inzake versoepelingen gunt: ‘Het is triest dat Brussel alleen de hoofdstad van Vlaanderen is als het Vlaanderen goed uitkomt’. Best ironisch om dat te moeten horen uit die hoek: Brussel wil van Vlaanderen niets anders dan geld. Extra ironisch dat het komt van Bruzz: een medium dat alleen maar rechtgehouden wordt door Vlaams belastinggeld.)

Wat nu gezongen?

(Aan de nieuwe Bouwmeester, die Vlamingen tuinen, keukens en washokken wil laten delen. Onderzoek wijst echter uit dat zelfs jongeren een eigen woning met een eigen tuin verkiezen. De groene indoctrinatie slaat voorlopig niet aan. Mensen willen niet leven op elkaars lip. Maar hoelang blijft het nog een vrije keuze?)

Welke voorouders zijn vrij van zonde?

(Aan presentatrice Julie Van den Steen, die gedwongen werd om afstand te nemen van haar gestorven grootvader: ‘Mijn opa heeft bijzonder slechte dingen gedaan’. Als inspecteur-generaal van politie in Katanga dekte hij de moord op Lumumba toe. Van den Steen haalde zich de woke-woede op de hals toen ze hem ‘een hele lieve, beschermende man’ noemde. Vroeger kon dat: een problematisch verleden hebben, en toch een lieve opa zijn. Maar vandaag is meedogenloos zwart-wit-denken de nieuwe staatsgodsdienst.)

Wanneer praktijktesten in de cultuursector?

(Aan de zwarte presentatrice Cécile Djunga, die vertelt dat ze pas op haar 23ste racisme en discriminatie heeft ontdekt: toen ze probeerde om actrice te worden. Uitgerekend in de cultuursector stuitte ze op de meest platte vooroordelen. Ondertussen worden de heksenjachten alleen toegespitst op bedrijven en verhuurders.)

Hoe aantrekkelijk is een bus die elke omweg neemt?

(Aan Jos D’Haese (PVDA), die bushaltes wil behouden: ‘In plaats van bushaltes te schrappen, zou De Lijn net aantrekkelijker moeten worden’. Door de wildgroei aan haltes rijden Lijnbussen nooit in een rechte lijn: ze schieten elke zijstraat in, maken lusjes in elke verkaveling en doen eindeloos lang over hun traject. Eén van de redenen waarom De Lijn alleen aantrekkelijk is voor mensen die echt geen andere optie hebben.)

Welke rol spelen persoonlijke omstandigheden?

(Aan het ACV, dat boetes wil opleggen aan bedrijven waar burn-outs opgetekend worden. Een burn-out heeft nooit slechts 1 oorzaak. Naast bedrijfsgebonden oorzaken kunnen er ook externe of persoonlijke oorzaken zijn. Wanneer zijn vakbonden volwassen genoeg om in te zien dat bedrijven niet de enige boeman zijn?)

Waar zijn de gloednieuwe gezichten?

(Aan de N-VA, die 5 kopstukken de opdracht geeft om het congres van 2023 voor te bereiden. Niets tegen Theo Francken, Valerie Van Peel, Lorin Parys, Sander Loones en Anneleen Van Bossuyt, maar dit zijn geen nieuwe gezichten. Mist De Wever — zelf ook geen nieuw gezicht — hier geen kans om wat nieuw talent te lanceren?)

Wat mogen we nog pervers vinden?

(Aan relatietherapeut Wim Slabbinck, die in HLN plasseks normaliseert: ‘Dit is niet zó uitzonderlijk. Urine kán herinneren aan iemands jeugd. Bedplassen of in je broek doen is voor velen dan wel een onaangename ervaring, maar tegelijk voelt het warm en schenkt het geborgenheid’. Zet ons gerust weg als preuts en puriteins, maar voor ons hoeft dit niet. Welke boodschap geven we mee aan onze jongeren? Doe maar op? Laat maar op je plassen? Alles is normaal?)

Bij wie heeft dit ‘argument’ nog effect?

(Aan rector Federica Mogherini, die geen kritiek duldt op de studenten van haar Europacollege: ‘Critici willen de EU treffen door het college onder vuur te nemen. Dat zijn vaak extreemrechtse politici en andere eurosceptici’. Types als Mogherini proberen élke legitieme kritiek op deze manier weg te wimpelen. En het heeft jarenlang gewerkt: de meeste mensen waren doodsbenauwd om weggezet te worden als — stel je voor! — een euroscepticus. Maar de magie is stilaan uitgewerkt.).

Wat is het nu: méér of mínder klaarkomen?

(Aan De Morgen, die in 1 editie uitpakt met 2 tegenstrijdige krantenkoppen: ‘Veel zaad lozen is erg goed voor de prostaat’ groot op blz. 10 en dan in even grote letters op blz. 70: ‘Mannen moeten minder klaarkomen’. Dat krijg je dan, als de eindredactie in de zoektocht naar de smeuïgste kop zo vaak en zo gretig uit hetzelfde vaatje tapt.)

Kent u Marc Van Ranst al?

(Aan historicus Peter Baldwin, die uithaalt naar het Zweedse coronabeleid: ‘Staatsviroloog Tegnell is een politicus vermomd als expert’. Wat dan te zeggen over onze corona-keizer?)

Wat is uw band met de Lucchese-maffiafamilie in New York?

(Aan Stefano Lucchesi, die jammert dat de Italianen zo vaak geassocieerd worden met de maffia. De laffe KU Leuven trok prompt een reclameslogan in toen Lucchesi er aanstoot aan nam. Waarom maken we ons niet wat vaker vrolijk over deze tere zieltjes?)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.