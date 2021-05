Vergeten vragen van de voorbije week (141)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wie heeft beslist dat onze jeugd dit moet leren?

(Aan de 2 blanke VRT-journalisten, die schooltelevisie maken over ‘culturele diefstal’ en daarbij van alles problematiseren: van dreads in het haar van een blanke artiest, over een Boeddhabeeld in de tuin van autochtone Vlamingen tot het logo van AA Gent. Het woke-discours wordt geponeerd als waarheid, waar je maar ‘respect’ voor moet hebben. En dit dus in een format dat specifiek bedoeld is om vertoond te worden in het secundair onderwijs. Knettergekke indoctrinatie.)

Sinds wanneer denken jullie er zo over?

(Aan journalist Maarten Rabaey, die vindt dat de Afghaanse gevechtservaringen van Jürgen Conings irrelevant zijn: ‘Er is in dit land veel begeleiding voor PTSD, als je het wil’. Dat staat niet alleen in schril contrast met wat De Morgen doorgaans schrijft over jihadisten: het staat ook in schril contrast met wat De Morgen doorgaans schrijft over (toegang tot) geestelijke gezondheidszorg.)

Hoe masochistisch is Vlaanderen?

(Aan minister van Cultuur Jan Jambon, die een Vlaamse Cultuurprijs zag gaan naar ‘State of the Arts’: het kunstenaarscollectief dat strijdt tegen het cultuurbeleid van… Jan Jambon. ‘State of the Arts’ kopte de bal meteen binnen met een verhit opiniestuk waarin ze de Cultuurprijs met veel misbaar afwijzen. Hoe lang gaat Jambon nog blijven proberen om deze mensen voor zich te winnen?)

Wie is de baas in de asielcentra?

(Aan staatssecretaris Sammy Mahdi, nu een holebiorganisatie aan de alarmbel trekt: ‘We raden LGBTQ+-ers van allochtone origine altijd aan om hun geaardheid voor zichzelf te houden in asielcentra. Dit zijn voor hen geen veilige omgevingen’. Blijkbaar kunnen we holebi’s niet beschermen in asielcentra. Wat zegt dit over ons? En over de meerderheid van de mensen in asielcentra?)

Wanneer mogen we u aan deze uitspraak herinneren?

(Aan Frank Vandenbroucke, die doet alsof Vlaanderen helemaal geen slachtoffer is van de duurdere vaccinatie in Brussel en Wallonië: ‘Het federale niveau zal 80% van de kosten voor zich nemen. We zullen werken op basis van een uniform forfait, zodat we dezelfde financiering aanbieden per gevaccineerde in de 3 ­regio’s’. Maar: die forfait ligt nog niet vast. De kosten worden zogezegd nog berekend. Iedereen weet wat dit betekent: er moet nog een deal gesloten worden, waarbij Brussel en Wallonië de ‘gemiddelde’ kost flink de hoogte in drijven. Uiteindelijk betaalt de Vlaming altijd.)

Waar was de klank opeens gebleven?

(Aan het VRT Journaal, dat verslag uitbracht van een ‘vermoedelijk geval van homohaat’ – met camerabeelden, maar zonder de klank van die beelden. Zo hoort de kijker niet welke godheid de gaybashers prijzen terwijl ze hun homofiele schoolgenoot in elkaar slaan. Tip: het is niet Jehova.)

Wanneer worden de aanhalingstekens bovengehaald?

(Aan De Morgen, waar ze zich afvragen of ‘Khaybar, oh Joden, het leger van Mohammed keert terug’ wel antisemitisch is? De krant zet zelfs aanhalingstekens rond ‘antisemitisch’. Nochtans heeft het Antwerpse Hof van Beroep relatief recent specifiek deze slogan bestempeld als antisemitisch. Blijkbaar worden niet alle gerechtelijke uitspraken even serieus genomen. En ondertussen worden in Europa weer synagoges aangevallen.)

Wat is er aan de hand in uw Turkse gemeenschap?

(Aan de Gentse burgemeester Mathias De Clercq, nu er steeds meer geruchten zijn dat velen binnen de (grote) Turkse gemeenschap in Gent met name AstraZeneca-vaccins weigeren. Het is al lang niet meer beperkt tot Brussel. In Vlaamse provinciesteden zoals Aalst of Lokeren zie je hetzelfde. Bepaalde allochtone gemeenschappen met een zeer lage vaccinatiegraad. Jammer dat Van Ranst te druk bezig is met het uitmelken van de zaak Jürgen Conings…)

Hoeveel Israëli’s zijn er in de hele wereld?

(Aan ‘Midden-Oostenexpert’ Brigitte Herremans, die in Knack consequent spreekt over de machtige ‘Israëlische lobby’. Een natie van nog geen 10 miljoen zielen bepaalt blijkbaar de internationale verhoudingen en de perceptie. De retoriek van Herremans vertoont verdacht veel gelijkenissen met de retoriek over de joodse lobby, nog zo’n wereldwijde samenzwering. Trouwens, behoort Herremans dan niet tot een lobby?)

Waar ligt de grens tussen ‘droom’ en ‘nachtmerrie’?

(Aan Sven Gatz (Open Vld), die niet echt wakker ligt van de Brusselse Vlamingen: ‘Mijn droom is dat we over 20 jaar enkel nog meertalige scholen hebben, waar de vele Brusselse thuistalen worden gebruikt om tot die meertaligheid te komen’. We kunnen Gatz nu vragen wat dit zou betekenen voor de positie van het Nederlands in Brussel, maar we vermoeden dat dit hem geen barst kan schelen.)

Wat als het wél een gelijke strijd zou zijn?

(Aan al diegenen die vol verontwaardiging spreken over een ‘asymmetrisch conflict‘ tussen Israël en Palestina. Godzijdank is het asymmetrisch! Stel je voor dat Hamas de militaire en technologische middelen zou hebben die Israël heeft. Ze zouden Israël van de kaart vegen en alle joden in de zee drijven. Israël heeft de middelen om Palestina compleet te vernietigen, maar doet het niet. Wie gelooft dat het omgekeerd ook zo zou zijn?)

Wie bezondigt er zich nu aan eurocentrisme?

(Aan docente ethiek Anya Topolski, die in De Standaard doodleuk beweert: ‘Antisemitisme is een Europese creatie’. Dit is het soort eurocentrisme dat wél heel populair is in linkse middens: de idee dat al het kwaad in de wereld (antisemitisme, slavenhandel, onderdrukking, …) voortkomt uit Europa en alleen Europa. Alsof er in pakweg de islamitische wereld niet evengoed een lange traditie is van jodenhaat.)

Wat met dienstreizen naar Marokko of Turkije?

(Aan de Stad Gent, die een ‘Mensenrechtenraad’ opricht om de dienstreizen van schepenen ‘door te lichten’. Het gevolg van een (althans voor Groen Gent) ‘controversiële’ missie naar Israël. Zal de ‘Mensenrechtenraad’ alleen kritisch zijn voor Israël, of komt er ook kritiek op Marokko (dat onder meer de Rif-regio onderdrukt) of Turkije (dat de Koerden onder de knoet houdt)?).

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.