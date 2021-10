Vergeten vragen van de voorbije week (152)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Welke man wil iets drinken in zo’n café?

(Aan de uitbaters van het Gentse café Blond, dat alle ‘cismannen’ de deur wees om ‘veilig’ te kunnen feesten: ‘In het buitenland, bijvoorbeeld in Berlijn, zijn zo’n feestjes al ingeburgerd. Bepaalde mensen voelen zich alleen daar helemaal op hun gemak’. Laat deze kliek maar kiezen voor apartheid. Iedere uitbater zou het recht moeten hebben om te discrimineren. Daarbij, welke rechtgeaarde man heeft iets verloren in zo’n herberg?)

Waar zijn de aanhalingstekens?

(Aan de VRT en alle andere media die termen zoals ‘cismannen’ ondertussen gebruiken zonder aanhalingstekens, alsof dat standaardtermen zijn. Dit zijn ideologische termen van een militante minderheid die heel erg gericht is op woordenschat. Waarom daar zomaar voor capituleren?)

Wat kan de Staat allemaal doen met die technologie?

(Aan mobiliteitsexpert Kris Peeters, die spitstechnologie wil inzetten om chauffeurs te controleren: ‘Bijvoorbeeld door de oogbewegingen van de bestuurder te controleren als de auto rijdt’. Peeters is een overjaarse groene: die mogen luidop fantaseren over een autoritaire Big Brother-maatschappij.)

Welke andere betogingen ondersteunen jullie zo?

(Aan de NMBS, die de klimaatmars in Brussel actief gepromoot heeft. Puur toeval wellicht dat de huidige Mobiliteitsminister van Ecolo is. Stel je even voor dat de NMBS onder de auspiciën van een Vlaamsgezinde voogdijminister zo reclame zou maken voor een Vlaamsgezinde manifestatie…)

Hoe lang blijven we nog alle religies over één kam scheren?

(Aan minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, die de regels voor de erkenning van geloofsgemeenschappen wil aanscherpen. Omdat we altijd spreken over ‘geloofsgemeenschappen’ en ‘religies’ maken we regels die ook brave katholieke parochies treffen, terwijl ze eigenlijk alleen nodig zijn om moskeeën in de gaten te houden…)

Wat als het verbieden van een woord mij kwetst?

(Aan VRT-journaliste Karine Claassen, die graag woorden ziet verdwijnen: ‘Als iemand zich gekwetst voelt, moet je niet blijven hangen in een discussie over een woord’. Nota bene: de vraag ging onder meer over het woord ‘zwartrijden’. De dictatuur van de gekwetste gevoelens heerst ook bij onze openbare omroep.)

Wanneer werd de linkerzijde zo dogmatisch?

(Aan cabaretier Wouter Deprez, die verfrissend veel zelfinzicht heeft: ‘Ik stel vast dat mijn soort mensen – noem het gerust linksig – het moeilijk heeft om te veranderen van idee omdat we geneigd zijn te denken dat onze overtuigingen zuiver zijn. In die mate dat we misschien zelfs wat sneller de wetenschap terzijde schuiven, want wat wij denken is toch juist’. Ziehier een mens die al zijn applaus verdient.)

Wat is dat voor waanzinnig intentieproces?

(Aan historicus Idesbald Goddeeris, die vindt dat er te veel (!) aandacht is voor de Armeense genocide: ‘Ik vraag me af of het ook niet voor binnenlands politiek gebruik is dat er in dit land veel meer monumenten zijn voor de Armeense genocide dan voor Turken of Marokkanen. Zijn we oprecht bekommerd om de Armeniërs, of dienen ze om ‘onze’ Turken te jennen?’. Nu is deze Goddeeris geen nobody, maar een invloedrijk figuur binnen de faculteit Letteren in Leuven. Als het daar allemaal erg postmodern en politiek correct is, dan hebt u nu een idee waarom.)

Hoe voelt de politie zich bij Brusselse jongeren?

(Aan de Brusselse Jeugdraad, die op basis van een bevraging beweert dat 70% van de Brusselse jongeren zich onveilig voelt bij de politie. De politie heeft steeds minder steun van het establishment en heeft steeds meer te vrezen op straat. Wie wil er straks nog patrouilleren in Brusselse straten, waar regelmatig regelrechte hinderlagen worden georganiseerd?)

Is het niet riskant om de politie te demoniseren?

(Aan de makers van de theatervoorstelling ‘Mawda, dat betekent tederheid’, die zelfs volgens De Standaard (en dat wil in deze context wel wat zeggen) vervallen in ‘karikaturale clichés’ over de politie. Het geweld tegen onze ordediensten neemt hand over hand toe. Dat ligt vooral aan de straffeloosheid (waar de Vivaldi-regering niets wezenlijk aan doet), maar het helpt vast niet dat het ‘All Cops Are Bastards’-discours modieus is bij de culturele elite.)

Hoe snel moeten asielzoekers een sociale woning krijgen?

(Aan Hugo Beersmans, woordvoerder van “de Woonzaak” , die onder meer ‘de discriminatie van Roma-zigeuners en asielzoekers’ in het Vlaamse woonbeleid aanhangig maakt bij het Europees Comité voor Sociale Rechten. Net zoals de Klimaatzaak wil de Woonzaak een nog linksere politiek afdwingen: als het niet lukt via de stembus, dan maar via de rechtbank of via Europese organen. Net zoals de Klimaatzaak hult ook de Woonzaak zich in vaagheden. Dat ze eens concreet maken hoe ze het woonbeleid graag zouden zien.)

Wanneer zal onze mening gevraagd worden?

(Aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die benadrukt dat de zes landen van de Westelijke Balkan op termijn lid zullen worden van de Europese Unie (en dat de EU in de komende jaren alvast 30 miljard euro investeert om dat voor te bereiden). Over een volksraadpleging geen woord – Eurocraten dénken er nog niet aan om zo’n grote uitbreiding voor te leggen aan de Europeanen. Stel je voor er mensen zijn die geen zin hebben in pakweg Albanië.)

Wie coördineert alle coördinatoren?

(Aan de Provincie Limburg, die een vacature heeft uitgeschreven voor een everzwijncoördinator: ‘Die moet de verschillende partijen in de everzwijnenproblematiek aan tafel brengen en met oplossingen voor de dag komen’. We maken in Vlaanderen haast niets meer, maar we creëren meer dan ooit bullshitjobs.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.