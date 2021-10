Vergeten vragen van de voorbije week (153)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Wat is de communautaire verdeling? (Aan minister van Energie Tinne Van der Straeten, die 1 miljoen sociaal kwetsbare gezinnen helpt met hun energiefactuur (en miljoenen andere gezinnen niet). Het zou relevant zijn om te weten hoeveel van die sociaal kwetsbare gezinnen gevestigd zijn in…

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wat is de communautaire verdeling?

(Aan minister van Energie Tinne Van der Straeten, die 1 miljoen sociaal kwetsbare gezinnen helpt met hun energiefactuur (en miljoenen andere gezinnen niet). Het zou relevant zijn om te weten hoeveel van die sociaal kwetsbare gezinnen gevestigd zijn in Franstalig België, en hoeveel in Vlaanderen. Het wezenskenmerk van Vivaldi is het Franstalige machtsoverwicht binnen de regering, maar onze nalatige Wetstraatpers negeert consequent de communautaire dimensies in het beleid.)

Is dit een grap?

(Aan Frank Vandenbroucke, nu je 2,5% van je uitkering kan verliezen als je niet terug aan de slag wil na ziekteverlof. 2,5%, afgerond is dat 0%. En dan zijn er dus journalisten die dit nog serieus nemen…)

Wat is het verband met multicultuur?

(Aan Lieven Boeve en anderen die het lerarentekort aanklagen. Eigenlijk heeft Vlaanderen een goede leerkracht-leerling-ratio . Er zijn dus veel leerkrachten, maar ze staan niet voor een klas óf ze verlaten voortijdig het onderwijs. Zo zijn er steeds meer zorgjuffen, omdat de klassen volzitten met kinderen die thuis geen Nederlands spreken. En jonge krachten zoeken iets in de privé omdat ze het beu zijn om uitgescholden te worden als hoer. Rara, welke factor blijft hier onbenoemd.)

Wie heeft er beslist om af te stappen van donderdag?

(Aan Anuna De Wever, die nieuwe spijbelacties heeft aangekondigd vanaf 22 oktober. Dat is een vrijdag, terwijl het oorspronkelijke klimaatgespijbel tenminste nog op donderdag was. Nu wordt het hélemaal ‘vervroegd weekend’. Zou dit een kunstgreep kunnen zijn om wat meer scholieren te lokken?)

Wat is er gebeurd met de scheiding tussen Kerk en Staat?

(Aan fractieleider Fouad Ahidar (Vooruit), die in Brussel onverdoofd wil blijven slachten: ‘Het is aan de imam om te zeggen of het vlees halal is. En als hij vindt dat dat alleen kan na een onverdoofde slachting, wie ben ik om dat tegen te spreken?’. De socialisten wilden het juk van de pastoor afwerpen, alleen maar om nu te buigen voor de imam.)

Wanneer werd dit normaal in Europa?

(Aan de eindredacteurs, die terreuraanslagen verbannen naar de buitenlandbladzijden of de 2de helft van het journaal. Vorige week waren er in Europa 2 (!) terreuraanslagen van islamitische signatuur: slachtoffers waren een Brits parlementslid en 5 voorbijgangers in het Noorse Kongsberg. In de nasleep ging het over een betere bescherming van volksvertegenwoordigers en – een klassieker tegenwoordig – ‘psychische problemen’. Over de islam amper een woord.)

Wie mag nog kritiek uiten op George Soros?

(Aan iedereen die vindt dat een tweet van de ­Sloveense premier Jansa ‘ruikt naar antisemitisme’. Steen des aanstoots is een fotocollage die 13 Europarlementsleden neerzet als poppen van de Amerikaans-Hongaarse financier George Soros – en Soros is joods. Als elke kritiek op een jood ‘ruikt naar antisemitisme’, dan wordt elk debat onmogelijk. Dit komt dan van dezelfde mensen die vinden dat kritiek op Israël nóóit ruikt naar antisemitisme. Maar Soros is de enige miljardair die boven elke verdenking verheven is.)

Uit welke buitenlanden kwamen die inlichtingendiensten?

(Aan Kifkif-stichter Tarik Fraihi, die het bijna zijdelings vermeldt: ‘Ik ben geïntimideerd geweest door buitenlandse inlichtingendiensten’. Fraihi heeft Marokkaanse roots, dus je kan een vrij veilige gok doen – maar waarom moeten we hier weer gokken?)

Hoe gek zijn die Polen écht?

(Aan alle Europacorrespondenten, die niet eens meer uitleggen waarom landen als Polen en Hongarije ongelijk hebben: dat staat immers buiten kijf. Terwijl het Grondwettelijk Hof in Polen – met rechters die exact even politiek benoemd zijn als die van het Grondwettelijk Hof in België – toch een interessant debat opent: moet het Europees recht wel altijd en automatisch boven nationaal recht staan? Europese samenwerking berust te veel op dogma’s, en te weinig op debat.)

Waar stopt het?

(Aan The Rolling Stones, die Brown Sugar opbergen wegens ‘aanhoudende druk’. Slechts één vraag nog hierover: waar kunnen mannen zich melden omdat ze zich ‘goor en geobjectiveerd’ voelen door The Weather Girls en hun ‘It’s Raining Men’?)

Waar komt het geld van LOKO vandaan?

(Aan diversiteitsplatform Undivided, dat geen subsidies meer krijgt meer van de KULeuven: ‘Undivided gaat nu op zoek naar financiële middelen via Loko, de koepelorganisatie van de Leuvense studenten’. Loko is volledig opgetrokken uit subsidies, niet in het minst van de KULeuven. Er zal dus weinig veranderen: de woke activisten van Undivided cashen gewoon verder via andere (om)weg.)

Wat is dit voor ‘pinkwashing’?

(Aan de marketingjongens die bedacht hebben dat striphelden nu collectief gay moeten worden: van een biseksuele superman tot een ‘queer’ cowboy Lucky Luke. In alle woke-euforie vergeten veel mensen dat ze gewoon meespelen in een commercieel spel.)

Wat is er mis met een zorgende vrouw?

(Aan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, dat een nieuwe vertaling aangreep om ‘ongewenste stereotypering’ te corrigeren in het Nieuwe Testament: ‘Bij Marcus en Matteüs lees je dat er vrouwen met Jezus waren meegegaan die voor hem hadden ‘gezorgd’. De brontekst maakt duidelijk dat die vrouwen leerlingen van Jezus waren. Daarom is de vertaling met ‘dienen’, die ook voor mannelijke leerlingen wordt gebruikt, veel logischer’. Het zal wel voer voor exegeten zijn, maar is ‘dienen’ echt zoveel beter dan ‘zorgen’? En hoe ‘woke’ kan je de Bijbel ooit krijgen?)

Welke relatiestatus is het meest ecologisch?

(Aan de alleenstaanden die klagen dat gezinnen meer fiscale voordelen krijgen. Vaak zijn dat krek dezelfde mensen die ook vinden dat we veel dichterbij elkaar moeten gaan wonen om de open ruimte en het klimaat te redden. Alleenstaanden hebben verhoudingsgewijs een grotere ecologische voetafdruk. Een gezinspolitiek is niet alleen een gezond beleid, het is ook een groen beleid! Deze mag u gratis gebruiken om uw single linkse nichtje te jennen op het familiefeest.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.